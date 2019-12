La FGR atrajo por completo el ataque contra la familia LeBarÃ³n, anuncia SÃ¡nchez Cordero

La FGR atrajo por completo el ataque contra la familia LeBarón, anuncia Sánchez Cordero

‘Aquí se combinaron varias cosas por las que lo atrajo: primero, por la doble nacionalidad de la familia LeBarón; segundo, porque es delincuencia organizada porque hay un tema de carteles y porque, además, no podemos desprender los homicidios de carteles que están en la región’, señaló la funcionaria

Sinembargo.MX

Ciudad de México (SinEmbargo).- La Fiscalía General de la República (FGR) atrajo por completo el caso LeBarón, en el que nueve personas fueron asesinadas en Bavispe, Sonora, informó la Secretaria de Gobernación (Segob) Olga Sánchez Cordero.

En conferencia de prensa, la titular de la Segob detalló que el día de ayer, durante la reunión que sostuvieron el Presidente Andrés Manuel López Obrador e integrantes de la familia LeBarón, se determinó que sería la FGR quien tomaría el caso. Además, explicó cuáles fueron los factores que propiciaron la atracción del mismo por parte de la dependencia a su cargo.

“Aquí se combinaron varias cosas por las que lo atrajo: primero, por la doble nacionalidad de la familia LeBarón; segundo, porque es delincuencia organizada porque hay un tema de carteles y porque, además, no podemos desprender los homicidios de carteles que están en la región”, señaló la funcionaria. “Las fiscalías de los estados no tienen todo lo necesario para llevarlo y es que se tiene que fortalecer lo local porque no todo lo puede atraer la Fiscalía”, agregó.

Además, Sánchez Cordero aclaró que no acepta el término narcoterrorismo, como integrantes de la familia LeBarón exigieron que se le denominara a las actividades de los cárteles de la droga en México.

“No me gustaría ni tampoco acepto la terminología narcoterrorista. Tenemos grupos criminales, sí; tenemos delincuencia organizada, sí; tenemos cárteles de la droga, sí; pero todo dentro del marco de delincuencia no de narcoterrorismo”.

Asimismo, reconoció el valor que la familia LeBarón tuvo para superar la tragedia. Y respaldó la idea de que no son traidores a la patria, como se les acusó en redes sociales cuando solicitaron apoyo al Gobierno de Donald Trump.

LA REUNIÓN CON AMLO

Adrián LeBarón aseguró la tarde de ayer que los integrantes de su familia salieron “contentos” de su reunión con el Presidente Andrés Manuel López Obrador, ya que “no nos dieron atole con el dedo”.

“Estamos contentos de que no nos dieron atole con el dedo, estamos contentos pero no podemos expresar, está peligroso para nosotros mismos”, dijo en entrevista con medios de comunicación después del encuentro realizado en Palacio Nacional.

Asimismo, Adrián confirmó que ya hay avances en las investigaciones de la masacre que dejó tres mujeres y seis menores sin vida, sin embargo, se negó a dar detalles porque podría resultar peligroso para su comunidad.

Además, dio a conocer que estarán en constante comunicación con el mandatario mexicano y adelantó que se volverán a reunir en un mes, con el objetivo de seguir recibiendo información sobre los avances de las indagatorias.

“Yo sí creo que el compromiso está, pero de mi parte me siento impotente y el Presidente dice ‘está muy difícil’”, contó LeBarón.

“Vamos a ayudarle a la autoridad, pero también le vamos a exigir”, sentenció.

El encuentro entre el titular del Ejecutivo federal y los familiares fue de carácter privado. También se contó con la presencia de miembros del Gabinete y un representante de la Fiscalía General de la República (FGR).

Por la mañana, López Obrador había reiterado que es responsabilidad del Gobierno proporcionar la información sobre los resultados que se han obtenido.

“Vamos a tener la entrevista. Todo esto por cuidar lo del debido proceso. Entonces, vamos a informar y va a estar un representante de la Fiscalía General, es el organismo de Gobierno encargado de la investigación, la Fiscalía”, había comentado en su conferencia.