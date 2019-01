La Fiscalía de Tabasco alerta del HuachicolChallenge, que incita al delito y se burla de Tlahuelilpan

Usuarios de redes sociales han utilizado el hashtag #HuachicolChallenge para compartir videos y fotografías de niños y hombres quemándose o rociándose gasolina

Ciudad de México, 27 de enero (SinEmbargo).– La Fiscalía General de Tabasco emitió una alerta contra el #HuachicolChallenge, un reto que circula en redes sociales que invita a las personas a rodearse gasolina y luego prenderse fuego, las publicaciones toman como burla la explosión en la toma clandestina del ducto de Petróleos Mexicanos (Pemex) en Tlahuelilpan, Hidalgo, evento que ha cobrado la vida de 114 personas.

La Unidad de Investigación de Delitos Informáticos de la Fiscalía tabasqueña publicó hoy la alerta, informó que detectó diversas publicaciones y videos en redes sociales con el título #HuachicolChallenge.

“Esto hace alusión al evento ocurrido en Tlahuelilpan, Hidalgo, incitando al público a replicar el peligroso reto, tomando como burla y ofensa a los afectados”, señaló la dependencia en una ciber alerta.

Con frases como: “Eso del #HuachicolChallenge debe ser una broma de pésimo gusto” y “La gente está loca… ahora nace el #HuachicolChallenge …. ¿Qué nos pasó?”, diversas personas han externado su molestia, pues resaltan que ofende a la víctimas de la explosión del pasado 18 de enero.

La Fiscalía estatal recomendó no compartir ese tipo de contenido porque hiere la susceptibilidad de internautas y personas afectadas, pidió no normalizar dichas conductas y llamó a no realizar retos que ponen en riesgo la vida.

Por la explosión en la toma clandestina hidalguense, mientras cientos de personas se encontraban a su alrededor intentando llenar bidones y diversos recipientes con gasolina, mantiene a 33 personas todavía internadas, 30 de ellas están en diferentes nosocomios de la capital del país, Hidalgo y el Estado de México, y tres más en Galveston, Texas.

Esta tarde, la Secretaría de Salud federal informó que ocho personas heridas fueron trasladadasal Centro Nacional de Investigación y Atención a Quemados del Instituto Nacional de Rehabilitación (INR) “Luis Guillermo Ibarra”.

