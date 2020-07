La Fiscalía mete al elefante en la audiencia: habla de sobornos en la campaña de Peña Nieto en 2012

Emilio Lozoya tuvo su primera audiencia judicial por haber adquirido una planta de fertilizantes inservible cuando era director de Petróleos Mexicanos (Pemex) a raíz de un soborno, con el que se habría comprado una casa. La primera parte de la audiencia duró más de siete horas, en las que la Fiscalía General de la República (FGR) solicitó la vinculación a proceso en contra del exfuncionario y argumentó las acusaciones. Él se declaró inocente y dijo que cooperará con las autoridades

28/07/2020 | 09:06 AM

La audiencia donde comparecerá el ex director de Pemex, Emilio Lozoya Austin, y en la que conocerá formalmente de los cargos en su contra dio inicio a las 9:30 horas, por el Juez José Artemio Zúñiga Mendoza. Foto: Pedro Valtierra, Cuartoscuro

MÉXICO (SinEmbargo).– La primera parte de la audiencia en la que compareció Emilio Lozoya Austin, director de Petróleos Mexicanos (Pemex) durante un periodo del sexenio de Enrique Peña Nieto, finalizó después de 7 horas y 13 minutos en donde la Fiscalía General de la República (FGR) presentó ante el Juez las acusaciones en su contra.

En punto de las 9:30 horas, el Juez José Artemio Zúñiga Mendoza decretó el inicio de la audiencia de la causa penal 211/2019 en el Centro de Justicia Penal Federal que se localiza en el Reclusorio Norte, en la Ciudad de México. Emilio Lozoya, en calidad de acusado, declaró que no es “responsable ni culpable” de las acusaciones de haber adquirido una planta de fertilizantes inservible a raíz de un soborno con el que se habría comprado una casa.

El exfuncionario no estuvo presente físicamente en el centro penitenciario, sino que siguió la audiencia por videoconferencia en el hospital Ángeles del Pedregal debido a su situación de salud.

La primera parte de la audiencia concluyó en punto de las 14:17 horas, cuando el Juez Zúñiga Mendoza decretó una pausa para ventilar espacios y revisar aspectos técnicos.

2:50 pm

JUEZ REANUDA LA AUDIENCIA

Se reanudó la audiencia y la FGR seguirá argumentando.

14:48 pm

LA FGR PIDE VINCULACIÓN POR LAVADO DE DINERO

La FGR solicitó vinculación a proceso por el delito de “operación de recursos de procedencia ilícita”, por ser perseguible de manera oficiosa. La parte acusatoria explicó que cuando se utiliza el sistema financiero mexicano, se requiere de la Secretaría de Hacienda, por lo que se tomarán las denuncias realizadas por Santiago Nieto Castillo, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF).

Se presentaron datos de prueba:

1. El 5 de marzo de 2016, Martha Edith Márquez Acosta como representante legal de Pemex, hizo conocimiento de “nota criminal” que PMI Holding, empresa filial de Pemex, informó que de la adquisición de Agronitrogenados se requerían 400 millones de dólares, de los cuales 150 millones de dólares era solo para reiniciar actividades.

El 1 de diciembre de 2013, modificaron el avalúo, por lo que de 400 millones de dólares paso a 475 millones de dólares. Se solicitó al Instituto de Administración y Avalúos de Bienes Nacionales (Indabin) un avalúo de planta adquirida, pero luego se pidió eliminarlos para hacer uno comercial.

Lozoya, en su calidad de de director de Pemex, dijo que era primordial para el Gobierno la producción de fertilizante y que por eso era importante adquirir la planta con los 175 millones de dólares de inicio y 200 millones de dólares para la reactivación.

Ante el Consejo de Pemex, Edgar Garrido hizo la presentación del tema ante los representantes de Agronitrogenados, Filiales Agroquímicos, Agroseguridad, Asociados Minera del Norte SA de CV, representadas por Alonso Ancira y otras por Andrés Gonzalez.

La FGR dijo que al finalizarse la transacción, ésta se llevó a cabo por 275 millones de dólares, que correspondieron para cubrir 264 millones por los activos y 11 millones por los inmuebles, que en su totalidad fueron 380 millones de pesos.

El Indabin, en una vista, arrojó que la planta llevaba 14 años inactiva y determinó que requería más inversión que el beneficio que brindaría. Aún así, el 26 de agosto de 2015, PMI Holding autorizó un incremento a 285 millones de dólares, por lo que la cantidad brincó a 485 millones de dólares.

PMI de Norteamérica, otra filial de Pemex, resaltó también el deterioro y añadió que era peor “a lo que presentaba la empresa”, porque debía cambiarse el 60 por ciento de la maquinaria, aunque luego al evaluarse resultó que era el 82 por ciento.

También cuestionó la auditoría el por qué no se revisó todo ese tipo de cuestiones, de por qué comprar algo inservible.

El incremento de 285 millones de dólares llamó la atención de las filiales, más los 65 millones de dólares que se cobraron por intereses de la deuda.

“Se trató como si se comprara un recurso en marcha. BOS Company dijo que no serviría la empresa porque llevaba mucho tiempo sin funcionar, además sin valorar el costo de rehabilitación de los recursos: primero 200 millones de dólares por los inmuebles y luego se añadieron los 285 millones de dólares para la rehabilitación”, concluyó así la FGR su primer dato de prueba.

2. El 2 de mayo de 2019, Santiago Nieto Castillo, titular de la UIF, presentó una denuncia contra Gilda “L”, Emilio “L” y Alonso “A”, con la finalidad de ocular el origen y el beneficiario de esos recursos.

“Es conocido que Emilio ‘L’ participó en 2012 en la campaña de Enrique Peña Nieto y luego en el periodo de transición fue el representante de Asuntos Internacionales, periodo en el que se hicieron los depósitos: primero de 500 mil dólares, luego de 1 millón, y posteriormente otro millón de dólares, que equivalía a 34 millones 133 mil 400 pesos, que es el monto del inmueble ubicado en Ladera 20”, continuó la Fiscalía.

Tochos Holdings era una empresa donde Emilio Lozoya estaba como beneficiario y esta empresa recibió recursos de Latin America Asia Latin Bank, un banco privado en Suiza. En ese momento, la beneficiaria, Gilda Lozoya “llamó la atención” porque era estudiante y por lo tanto no era apta para ser la representante de esa cuenta por los recursos que se manejaban. En lugar de suspender la relación, el banco comenzó una investigación exhaustiva.

A través de Tochos Holding Limited, en 2012 se transfirieron 1 millón de dólares y luego un millón 800 mil dólares para la adquisición de la casa y ahí llamó la atención que una empresa adquiriera un bien inmueble “dado que no tenía sentido de inversión y no representaba una ganancia para la entidad mercantil, ya que el que sería titular del bien inmueble era una persona que no tiene nada que ver con la entidad jurídica mercantil”.

Para el 21 de diciembre de 2013, se depositaron 60 mil dólares en favor de Emilio Lozoya y otro monto para Carmen “A” por la casa de Ladera 20, por lo que resultó notorio que los recursos adquiridos no provinieran de relaciones comerciales, sino de “actos de corrupción” con base en un esquema de triangulación de recursos tanto a nivel nacional como internacional.

3. En una inspección en mayo de 2019, practicada por agentes ministeriales a través de una apreciación visual, entre Altos Hornos y Emilio Lozoya, se observa la apertura de una cuenta en 2008 en la que es beneficiara Gilda Lozoya. Hay un documento interno en donde se menciona que es la beneficiaria de la cuenta de IMF Sociedad, en la que está como consultor su hermano Emilio.

En 2011, se presenta en otro documento a Emilio como beneficiario y está ahí su identificación de derechohabiente del banco y están las copias de los pasaportes de ambos hermanos.

La FGR presentó como prueba de debida diligencia que Gilda nació en 1983 y que es “difícil creer que una estudiante sea capaz de intervenir en construcción de caminos y minería, ganando contratos donde se requiere experiencia”.

Se presentó ante el Juez un dictamen de peritos de la FGR sobre todas las pruebas documentales existentes en la carpeta y en la denuncia de la UIF, de la información bancaria de Tochos Holding de 2010, de la relación bancaria de sociedad firmada por Emilio Lozoya, además de un estado de cuenta de 2012 y una nota de crédito, con lo que se establece que el beneficiario de la cuenta de Tochos Holding con el banco suizo es él.

“Se reúnen los requisitos probatorios y hay dictámenes concluidos por servidores públicos y peritajes, obran como dato de prueba de arquitectura, que el domicilio citado en agosto de 2019 asciende a 48 millones 129 mil 722 pesos su valor”, dijo la FGR y además presentó copias certificadas de las declaraciones patrimoniales desde 2012 al 2015 remitidas por un oficio de la Secretaría de la Función Pública (SFP).

En este tercer dato de prueba se sumaron copias certificadas de Altos Hornos; el acta de sesión de PMI Holding de 2013 en la que se aprobó incluir el proyecto de fertilizantes en su cartera para respaldar a Pemex; la advertencia de Vos and Company de que los parámetros de inversión de Pemex en Agronitrogenados representaban un riesgo que podría “destruir valor económico”; una copia de la reunión de PMI Holding en la que se autorizó el aumento de 400 a 475 millones de dólares para la adquisición y rehabilitación de la planta; el acta de sesión de la junta de PMI donde se autorizó una inversión máxima de 250 millones de dólares; el dictamen del Inadbin y una copia del Consejo de Administración de Pemex en la que fue propuesta la inversión en la planta de Agronitrogenados “diciendo en este consejo que era relevante no solo por la producción de fertilizantes sino para el comercio de algunos productos que Pemex podría tener a su disposición”.

Otro de los datos de prueba que resaltan son el oficio de abril de 2019, firmado por Rogelio H, Director general de Pemex Fertilizantes en el que informó que la planta no estaba operando y que el costo nuevo de ésta era de 270 millones de dólares y la rehabilitación ascendía al 82.21 por ciento, “lo que quiere decir que la supuesta rehabilitación la convirtió en una planta nueva que ha costado más del doble y que no ha funcionado”.

Otro de los datos es uno del 11 octubre 2019 firmado por Carlos M., adscrito a Pemex, donde concluye que hay una afectación contable al patrimonio de Pemex por gastos en la operación de compra de bienes de Agroindustrias SA de CV, donde se adquirieron activos “que por el estado de obsolescencia tecnológica al momento de la adquisición respecto a la Planta Agronitrogenados fueron declarados como abandonados de la rehabilitación de la empresa. Esta situación de obsolescencia de los bienes provocó que en el análisis de deterioro materializara un registro contable de gasto por deterioro por un importe de 4 mil 204 millones de pesos”.

La FGR añadió que “es probable” que el importe pagado hasta la fecha se incremente conforme se va materializando los vencimientos de la deuda.

2:17 pm

JUEZ DECRETA PAUSA

El Juez Zúñiga Mendoza decretó una pausa para ventilar espacios y revisar aspectos técnicos.

11:52 am

LOZOYA DENUNCIA INTIMIDACIÓN Y PRESIÓN

Lozoya, luego de la solicitud de vinculación a proceso, pidió la palabra para añadir que con relación a los hechos objeto de la investigación fue “sistemáticamente intimidado, presionado, instrumentalizado”.

“Asimismo, manifiesto a usted que denunciaré y señalaré a los autores de estos hechos y vuelvo a reiterar mi compromiso de colaborar con las autoridades del Estado mexicano”, añadió.

11:36 am

LA FGR SOLICITA VINCULACIÓN A PROCESO

La FGR solicitó la vinculación a proceso de Emilio Lozoya.

11:19 am

NO SOY RESPONSABLE NI CULPABLE: LOZOYA

Lozoya agradeció el informe de las imputaciones y dijo que su compromiso con la extradición es para aclarar su situación jurídica.

Añadió que en el momento de la exposición de datos de prueba demostrará que no es responsable ni culpable de los delitos que se imputan.

Aclaró sobre eso que el inmueble al que la Fiscalía hizo referencia fue declarado ante la Secretaría de la Función Pública (SFP) desde que comenzó su gestión como director de Pemex. Sobre los recursos que también se le imputan, dijo que lo aclarará en su momento.

11:08 am

LOZOYA SABÍA QUE RECURSOS PARA LA PLANTA ERAN ILÍCITOS

En la presentación de la acusación, la FGR dijo que al revisar la adquisición de Agronitrogenados se determinó que el 60 por ciento de los activos de la planta debían ser reemplazados, ya que “una nueva plana hubiera tenido un costo de 200 a 300 millones de dólares, por lo que se puede afirmar que usted adquirió un bien inmueble en territorio nacional con conocimiento de que el recurso para la compra provenía de un origen ilícito, porque en fechas anteriores hubo un acuerdo entre usted y Alonso ‘A’ para que una vez en el cargo de Pemex, promoviera y alentara de manera indebida la compra de una empresa inactiva con un precio superior al valor real, recurso ilícito obtenido y utilizado par la compra de una casa”.

Esta propiedad es la ubicada en Ladera 20, en la colonia Retana, Alcaldía Miguel Hidalgo, y que era propiedad de María del Carmen Ampudia Cárdenas. La FGR dijo que Emilio Lozoya la adquirió, pero no la pagó “para ocultar el origen de los recursos”.

Por otro lado, dijo la FGR, se determinó que no existe una relación comercial entre Altos Hornos con Tochos Holding y Gilda Susana “L”, que son las cuentas a las que Ancira realizó transferencias.

“El origen, señor Emilio, lo ocultó al triangular: Altos Hornos desde México transfirió el recurso de Tochos Holding Limited, de la cual usted fue beneficiario desde el 1 de julio de 2003 hasta febrero de 2012, cuando solicita cesión de activos a su hermana […] ella a través de Tochos Holding hace transferencias a la cuenta bancaria de México a nombre de Carmen Ampudia, dueña del inmueble y privado de ellos pasó su propiedad, ocultando el origen ilícito”.

La hipótesis de la FGR es que se adquirió un bien inmueble con conocimiento de que los recursos provienen de una actividad ilícita, previstas y sancionadas en el código de 2012. Así concluyó la formulación de imputación por parte de la Fiscalía. La UIF, como parte ofendida, manifestó su conformidad con lo determinado por la Fiscalía, al ser hechos que se ajustan a los presentados el 23 de mayo de 2019.

10:55 am

USTED ALENTÓ UNA ACTIVIDAD ILÍCITA: FGR

“Usted ocupaba el cargo de director general de Pemex, donde tenía como funciones entre otros, el portafolio de inversiones de Pemex y sus subsidiarias, además de inspección y vigilancia general. Usted alentó una actividad ilícita, ya que sin verificar en julio de 2013, en Sesión Extraordinaria del Consejo de Administración de Pemex, fue autorizada la compra de Agronitrogenados, ubicada en Pajaritos, Coatzacoalcos, Veracruz”, señaló la FGR.

Se le acusó de intervenir frente al Consejo con una participación en la que expuso que era relevante la compra, no sólo por la producción de fertilizantes, sino por por los productos que Pemex podría tener a su disposición y que serían de gran importancia.

Sobre los 455 millones aprobados por los holdings para la adquisición de los activos de la planta y los otros 200 millones para rehabilitación y modernización, Lozoya dijo que se trataba de un “área extraordinaria” para Pemex porque traería un menor costo en la producción, que era algo prioritario para el Gobierno de la República y un buen negocio para Pemex.

Para el 20 de diciembre de 2013, se hizo la compraventa de los activos. “Resalta que Alonso ‘A’ es accionista mayoritario de Altos Hornos de México, esto significó la retribución de usted al co imputado por contribuir al bien inmueble”, añadió la FGR en la audiencia.

10:43 am

LOS NEXOS DE LOZOYA Y ANCIRA

La FGR notificó que se inició una carpeta de investigación en contra de Lozoya, su hermana Gilda Susana Lozoya y Alonso Ancira por la adquisición de Agronitrogenados “a cambio de un favor”.

La parte afectada detalló que el 28 de noviembre de 2012 se hizo una transferencia por 3 millones de dólares a la empresa Altos Hornos de México (AHMSA) a una cuenta que está a nombre de Gilda Susana, sin identificar el origen de la transferencia.

Alfonso Ancira, a quien la Fiscalía llama “Alfonso N”, a través de Altos Hornos transfirió recursos en distintos días de 2012, desde una sucursal de Monclova, Coahuila, a una cuenta en Ginebra, Suiza. Envió diversas cantidades en varios días y el total fue por la cantidad de 3 millones de dólares.

10:29 am

FGR DETALLA ESTADO DE SALUD DE LOZOYA

De acuerdo con la información vertida por la FGR, el 25 de mayo dio inicio la causa en la que se le señaló a Lozoya como el probable responsable de adquirir la planta de Agronitrogenados con recursos de procedencia ilícita. Mientras que el 17 de julio se recibió al imputado en el hangar de la dependencia, en donde se cercioraron de su personalidad.

Ahí mismo se le entregó copa de la orden de aprehensión y se le permitió tener entrevistas con su abogado y su padre, Emilio Lozoya Thalmann. También se le proporcionaron los reportes médicos realizados en España, por la Fundación Alarcón, en los que se le diagnosticó anemia, astenia de cinco días de evolución y “otras condiciones físicas”.

Lozoya recibió ya un tratamiento con hierro oral para tratar el síndrome de Barrett, en el que estuvo coherente y congruente. En México se le hizo otra valoración. Siguió con dolores de esófago provocados por el síndrome de Barrett y la anemia en grado 3.

El mismo día de su llegada se envió un oficio a los jueces del Consejo de la Judicatura Federal en el Reclusorio Norte con esta información para acreditar la imposibilidad material de presentarlo “por su delicado estado de salud”. Luego de vertida esta información, el Juez Zúñiga dio por cumplimentada la orden de aprehensión.

9:57 am

JUEZ LEE ACUSACIONES Y DERECHOS DE LOS IMPLICADOS

El Juez, a las 9:57 de la mañana, reconoció en calidad de ofendidos directos a Petróleos Mexicanos (Pemex) y a la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF). A Emilio Lozoya se le notificó que tiene el derecho de ser tratado como inocente, así como una asignación de su defensa.

El exfuncionario confirmó que sus representantes legales son los abogados Miguel Ontiveros Alonso y Alejandro Rojas Pomeda. La defensa quedó acreditada por representantes de la Fiscalía General de la República (FGR) y los denunciantes de Pemex y la UIF.

9:35 am

INICIA LA AUDIENCIA

La audiencia donde comparece Emilio Lozoya dio inicio en punto de las 9:35 horas por el Juez José Artemio Zúñiga Mendoza. En ella, conocerá formalmente los cargos que pesan en su contra.

El Juez decretó el inicio de la audiencia de la causa penal 211/2019 en el Centro de Justicia Penal Federal del Reclusorio Norte, en la Ciudad de México.

Lozoya, en calidad de acusado, interactúa a través de una videoconferencia; es decir, no está presente en el centro penitenciario, sino en el hospital Ángeles del Pedregal, donde está internado desde hace 11 días por problemas de salud.

Las demás partes involucradas tenían la opción de acudir al centro de justicia, de manera personal, a intervenir en la audiencia; o si así lo preferían, a través del sistema de videoconferencia, atendiendo a los lineamientos establecidos por el Consejo de la Judicatura Federal (CJF), por el tema de la pandemia de la Covid-19 que azota a nuestro país.

Desde ayer, la Fiscalía General de la República (FGR) anunció que la primera audiencia del ex funcionario federal, envuelto en varias acusaciones de corrupción, se realizaría este martes por video ante su estado de salud, pues está hospitalizado desde su extradición de España, celebrada el 17 de julio pasado.

“Les informo que la audiencia será mañana a las 9 de la mañana (14:00 GMT)”, expresaron representantes del Consejo de la Judicatura Federal (CFJ) de México en un breve mensaje dirigido a los medios de comunicación.

El Juez Federal de Control del Reclusorio Norte, José Artemio Zúñiga, dedicó esta audiencia a la formulación de imputaciones a Lozoya en la causa penal del caso “Agronitrogenados”.

Las partes involucradas podrían “acudir al centro de justicia a intervenir en la audiencia; o si lo prefieren, a través del sistema de video conferencia”, indicó la Fiscalía.

En la primera audiencia, que tuvo lugar en el Reclusorio Norte de Ciudad de México, se abordó el asunto de la compra de la inservible planta Agro Nitrogenados a la compañía Altos Hornos de México (AHMSA), cuyo director, Alonso Ancira, fue arrestado el año pasado en España.

Este miércoles, Emilio Lozoya enfrentará una segunda audiencia de forma virtual ante el Juez Federal de Control del Reclusorio Norte, Juan Carlos Ramírez Benítez, sobre la causa penal del caso “Odebrecht”. El encuentro se realizará a las 9:30 horas para hacer la formulación de imputación en su contra.

