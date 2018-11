Columna

La Fómula de la Felicidad: ‘Si al latir tu corazón...’

El coach Óscar García Osuna invita a reflexionar sobre la emociones

Óscar García

Esta semana, unos alumnos de tercer semestre de prepa me sorprendieron de forma muy agradable. Me explico: caminaba por el pasillo de la planta baja y, a lo lejos, los escucho cantar una estrofa del musical “Los Miserables”, que para mí es sumamente conocida: “Si al latir tu corazón, oyes el eco del tambor, es que el futuro nacerá cuando salga el Sol”. Inmediatamente, cuidando no ser invasivo, me acerco y les pregunto: “¿Les gusta?” Su respuesta fue fiel a su estilo: “Diré, estamos preparando la presentación de una clase”. “¿Y cómo fue que la seleccionaron?” Tres de seis comentaron en automático: “Es mi película favorita”, “me hizo empezar a leer el libro”, “lloro en muchas de sus escenas”. “¿Y qué te gusta de la historia?” “Que habla de la injusticia, pero que los jóvenes no se dejan y luchan por lo que quieren”.

Fue como un bálsamo de esperanza para el Óscar soñador, confieso, me costó contenerme y soltar mi vínculo emocional con Victor Hugo y sus mil 090 páginas de profundas lecciones de vida. No solté de manera descompensada numeralia que admiro del musical, ni intenté quitarle el papel al joven que interpretaría a “Jean Valjean”.

Es un hecho que tocaron mi amor por el arte, lo que provocó iniciara un proceso de indagación de lo que sería su presentación final de la clase. ¿Te imaginas, en 15 minutos, resumir un musical de 3.15 horas en promedio? Me sorprendió su capacidad de síntesis en la selección y, sobre todo, sus argumentos, pero más me impactó su capacidad de interpretación de lo que les deja esta obra, es decir, cómo el humano, sometido a la necesidad extrema, es conducido hasta el límite de sus recursos, y desde esa óptica, ¿cuántas prácticas exitosas podemos enumerar?

Estamos listos para este domingo 25 de noviembre cuando, en conjunto con el Periódico Noroeste, celebraremos una versión más de Un Día para Ayudar, el evento que reúne a más de 35 asociaciones, organizaciones, fundaciones, como nos guste denominar, y en muchas de ellas hay una historia de necesidad extrema, que impulsó a personas con alma y espíritu grande a luchar por un ideal, a pesar de sus propias circunstancias, de sus propios miedos, de su lucha interna diaria con lo que consideraban sus limitaciones.

Tengo el honor de ser el diseñador de este evento, concebido la primera vez como una kermés para poner la primera piedra de esta casa editorial, desde ahí todo ha evolucionado para convertirse en un gran evento habilitador de intenciones e impulsor de las nuevas causas de apoyo comunitario. De las intenciones de inicio, queda siempre la búsqueda de un vínculo de apoyo con esos héroes anónimos, que hacen que nuestra sociedad aspire a mejores condiciones de vida. Un Día para Ayudar me ha permitido conocer más y mejor las emociones que mueven a muchos de los voluntarios y líderes que, día a día, hacen que las cosas sucedan.

Ahí puedo visualizar muchos personajes de la obra de Victor Hugo y ser testigo de cómo, ellos, las almas grandes, han evolucionado más rápido y logran resultados tangibles, a pesar de los gobernantes que crean leyes que protegen más el nacimiento de organizaciones que sólo buscan hacerse de un voto, o más doloroso aún, que utilizan los recursos -destinados como apoyo a sectores vulnerables- para seguir incrementando sus cuentas en dólares.

Por tal motivo, me enorgullece que Un Día para Ayudar reconozca a seres humanos ejemplares, que a pesar de su propio dolor, han interpretado que una de las virtudes de mayor admiración es poder ayudar a alguien y dar palabras de aliento sin recibir nada a cambio. Que la ayuda al prójimo es una tarea de todos los días.

Hay que tener presente que lo único necesario es la voluntad de tenderle una mano a quien lo necesite, esa voluntad a la que le cantan mis estudiantes. Por favor, no dejes pasar la oportunidad de asistir a este maravilloso evento y, junto con tu familia, ayuda con el consumo, pero más, mucho más, ayuda indagando qué hacen estas asociaciones, cómo lo hacen y qué pueden hacer tú y tu familia para ayudar.

Todos los estudios del comportamiento humano afirman que una persona generosa de corazón es una persona rica, alegre y feliz.

¿Recuerdas cuándo fue la última vez que ayudaste a otra persona desde el corazón? Yo sigo tarareando el final de “Los Miserables”: “Amar al semejante es mirar de frente a Dios”.

Nos vemos este domingo en las instalaciones de Universidad Tecmilenio, mientras, seguimos conectados en mi página Oscar Garcia Coach.