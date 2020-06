La FÃ³rmula 1 cancela el Gran Premio de AzerbaiyÃ¡n, Singapur y JapÃ³n por la pandemia de Covid-19

NUEVA YORK._ La Fórmula Uno confirmó este viernes que Azerbaiyán, Singapur y Japón han tomado la decisión de cancelar sus Grandes Premios en 2020, debido a la pandemia de Covid-19, aunque la organización del Campeonato del Mundo mantiene los planes de acabar la temporada con entre 15 y 18 carreras.

A través de un comunicado, la Fórmula Uno remarcó que mantiene su confianza en tener entre 15 y 18 carreras hasta diciembre, cuando prevé cerrar la temporada en Abu Dabi, y espera publicar el calendario definitivo antes de la prueba inaugural, prevista del 3 al 5 de julio en Austria. Lo que ya es seguro, sin embargo, es que este año la Fórmula Uno no visitará Azerbaiyán, Singapur y Japón, tras la decisión de los promotores de cancelar esas tres carreras.

“En Singapur y Azerbaiyán, los largos plazos necesarios para construir los circuitos urbanos hicieron imposible organizar los eventos durante este periodo de incertidumbre. En Japón, las restricciones de viaje también llevaron a los promotores a decidir no continuar con la carrera”, explicó la Fórmula Uno.

La organización indicó, por otra parte, que continúa las conversaciones para confeccionar el calendario para 2020 y desveló, asimismo, que existe “interés” por parte de nuevas sedes para albergar una carrera en 2020.

