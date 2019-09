La FÃ³rmula de la Felicidad: Â¿CelebraciÃ³n de patriotismo o gran pachanga?

Columna semanal

La Fórmula de la Felicidad: ¿Celebración de patriotismo o gran pachanga?

Una celebración en que el evento histórico pasa a segundo término

Óscar García

Noche de compras de última hora, el supermercado muestra carritos repletos y listos para una gran celebración. Botanas y todo lo necesario para preparar bebidas embriagantes ocupan el 80 por ciento del espacio, tenemos suerte que tocó en “puente”, la alegría se refleja en las caras.

Momento de hacer indagación apreciativa, ¿qué celebramos en el “puente”? Me lleva a que sólo 27 por ciento de los entusiastas y prevenidos comparadores sabían con certeza qué se celebra. Pero eso sí, el 90 por ciento celebra a México, que es un país muy “chido” y los mexicanos somos muy ching…

En literatura, encontraremos muchos artículos que versan sobre patriotismo y las distintas formas de manifestarse. Si nos vamos a la definición de Wikipedia, “es un pensamiento que vincula a un individuo con su patria. Es el sentimiento que tiene un ser humano por la tierra natal o adoptiva a la que se siente ligado por unos determinados valores, afectos, cultura e historia; es el equivalente colectivo al orgullo que siente una persona por pertenecer a una familia o también a una nación”.

Todo un reto para interpretar y comportarnos, incrementándose para los que vivimos en lugares turísticos, donde la afluencia de otras culturas impacta tan fuerte en nuestros jóvenes y no tan jóvenes, y luego nos encontramos que los primeros, ante los problemas políticos y económicos que experimentan en el país, adoptan sentimientos de rechazo hacia sus orígenes.

He tenido la oportunidad de experimentar el cantar nuestro Himno Nacional en muchas ocasiones y en algunas de ellas, las lágrimas de emoción han aparecido en muchos de los asistentes, un 90 por ciento de estos hechos están vinculados a peleas de box y eventos deportivos de talla internacional. Todavía me eriza la piel el recordar la entrada de la delegación mexicana en los Juegos Panamericanos, celebrados en Guadalajara, Jalisco, hace unos años, el grito de ¡México!, el canto del "Cielito lindo" emocionaba hasta a los extranjeros que presenciaban el evento.

Esto me genera una duda, ¿por qué no experimentamos con esa misma emoción los honores a la Bandera? ¿Por qué el desinterés de conocer más de nuestro País, de su gente, de nuestros antepasados? ¿Cómo es tan fácil confundirnos entre el evento de la Independencia y el de la Revolución? Parece que da lo mismo el 5 de febrero y el 5 de mayo, al fin los dos caen en cinco y son el mejor pretexto para celebrar.

Si el patriotismo es sentirnos orgullos de lo que somos como país, ¿por qué seguimos ignorando a nuestros indígenas y son el primer pretexto para provocar los famosos memes? ¿Por qué los maravillosos trabajos artesanales que producen no tienen la exposición y precio de la chatarra que nos llega de otros países? ¿Dónde quedaron el mariachi y sus exponentes ante la invasión del “reguetón mami”?

Soy un convencido de que vivimos en un mundo global, donde las fronteras solo sirven para delimitar el poder de los recursos de todo tipo que posee un territorio, que hoy más que nunca, el talento es propiedad global, que nuestros jóvenes deben de ser preparados e instruidos para conquistar cualquier sueño, en cualquier espacio, pero soy un convencido de que sentirte orgullo de tus raíces brindará mejores frutos, más sanos emocionalmente, más productivos, mejores seres humanos que transformen los retos que enfrentamos en oportunidades de un mejor lugar para vivir en bienestar, siempre digno, más justo con los vulnerables.

Casualmente, estoy llegando a la caja a pagar y cae un WhatsApp en mi móvil, contiene foto de la indígena más fotografiada en estos nueve meses del 2019, así es, le atinó, se trata de Yalitza Aparicio, quién aparece en compañía de Kate Hudson y Nicole Kidman en la Semana de la Moda en Nueva York. La mexicana posó en primera fila junto a varias celebridades, como la "socialité" Olivia Palermo o la icónica editora de Vogue, Anna Wintour y eso, para muchos mexicanos es casi imperdonable, hay que hacer memes y hay que burlarnos. Y me pregunto: ¿dónde quedó el orgullo?

Muchos me han emitido sus respuestas: “Es que contrasta lo prietita con las guapísimas”. “Que vergüenza, está horrible con esos vestidos tan bonitos”. “Ella no representa la belleza de nuestro País”.

Con preocupación, observo que las personas que emiten estos mensajes, en su mayoría, ni son rubias, ni tienen ojos de color, ni cuerpos diseñados por un cirujano plástico como los de las modelos que califican como “guapísimas”. Eso me genera otra gran inquietud, ¿solo hay un concepto de belleza que es el que marcan los estereotipos de la mercadotecnia? ¿Este efecto es tan fuerte que elimina de un golpe el amor a nuestras raíces?

Me confieso como una especie en peligro de extinción (cuídenme al menos por eso, jajaja), he tenido oportunidad de viajar por el mundo, soy un admirador del arte y de todas las expresiones que el hombre en su caminar nos ha dejado y sigue produciendo, pero mientras más crezco, más claro tengo que como México no hay dos.

¿Cómo educar desde casa y en las instituciones educativas para generar un verdadero orgullo patriótico que nos permita gritar, acompañados de un buen tequila y de la música tradicional, ¡viva México!, convencidos de que, a pesar de todo, este País tiene un gran futuro?

