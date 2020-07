Mazatlán

La Fórmula de la Felicidad: ¿Cuánto vale la dignidad de una persona?

Óscar García

Hasta hace unas horas tenía firme idea de lo que sería el contenido de mi columna semanal, pero un solo comentario bastó para generar un cumulo de emociones que me llevaron a rediseñar las intenciones de lo que quiero compartir.

Y si acaso faltaba algo para dar enfoque a mis palabras escritas, recibo una llamada de auxilio de un ejecutivo de una distinguida empresa internacional que solicita de forma insistente una conversación.

Confieso que en primera instancia, además del deseo de ayudar, me intrigó validar los motivos de tanta urgencia. Una conversación cordial genera un atractivo contexto para diálogos abiertos de puntos de interés en común – la curiosidad me desbordaba, ¿para esto me llamo?- Así transcurrieron los primeros 15 minutos. Consciente de que en mi proceso imaginario virtual estaba generando una burbuja de confianza con mi coachee, abordo la intención de intervenir más rápido (la presión de mi mosquetero reclama atención, basta observar su mirada y los comportamientos con expresiones corporales de “ya no es hora de trabajar, es hora de que me hagas de cenar”).

La pregunta más sencilla, ¿en qué te puedo ayudar?, rompe con la agradable sociabilización y se expresa: “Me dijeron que te buscara porque hoy mi jefe me hizo sentir muy mal, se molestó en plena junta y sin querer, en un movimiento lleno de rabia, encajó su pluma en mi mano”.

Mi segunda pregunta fue: ¿Y en qué crees que yo te pueda ayudar? Su respuesta fue inmediata: “Es que cuando te marqué tenía mucho coraje, quería renunciar en ese momento, pero mi esposa me hizo ver todo lo que recibo de esa persona y que, en este momento, con esta crisis, ¿dónde voy a encontrar una alternativa de empleo?”.

Sigo en silencio, sólo escuchando. Percibo su agitada respiración aun cuando en sus palabras quiere demostrar tranquilidad y certeza. Intervengo con: ¿Estás escuchando tu respiración?, ¿qué emociones estás experimentado? Hay una pausa larga y un respiro hondo, muy profundo, percibo un temblor en su intento de pronunciar las primeras palabras que respondan a mis inquietudes. Con paciencia espero, sólo quiero que sienta que estoy ahí, pero lo más importante es que él sepa que su mente y su corazón deben estar conectados en el aquí y el ahora.

“La verdad, al tratar de explicarte siento de nuevo mucha rabia, coraje, impotencia. Y es cierto, no sé dónde puedo encontrar un lugar con tanto beneficios y prestaciones, pero siento que estoy vendiendo mi dignidad al diablo”.

Mi cuarta pregunta fue: ¿Qué te gustaría que sucediera? No percibí duda, con rapidez lanzó su respuesta: “Tener los pantalones para mandar esto muy lejos (me guardo la palabra utilizada) y empezar por respetarme a mí mismo”. Hace una pausa larga y con voz tenue, casi imperceptible balbucea: “Quisiera, pero no puedo, no le puedo hacer esto a mi esposa y a mis hijos”.

Afortunadamente (para mi mosquetero), entra una llamada de su jefe y me promete volver a llamar. Trato de desconectarme, me concentro en las quesadillas gourmet de la cena, pero queda la inquietud sembrada: ¿Cuánto vale la dignidad de una persona? ¿Cuántos trabajadores están en la misma situación, aguantando de todo por una excelente remuneración?

Todo un reto para resolver, todo un arte intervenir para definir cómo regalarle una mirada que le permita la toma de decisiones más objetiva y pertinente? Debo aclarar que hasta el momento de mandar a edición la columna no recibí la prometida llamada que le diera continuidad. Creo que el jefe “ya lo tranquilizó”. En mi gestión de coach, este tipo de situaciones ha sido una constante últimamente, no todos clavados por una pluma, pero sí sumidos en una profunda lluvia de pensamientos no positivos de su propia dignidad y autoestima, emociones que son “ignoradas” al momento de recibir el pago de nómina, pero con la obligación de agradecer hasta a Dios por ese “maravilloso trabajo y las comodidades que brinda”.

Estoy consciente de la necesidad de tener un empleo seguro que garantice las necesidades básicas, es una búsqueda natural, pero con base en los estudios del comportamiento humano soy un convencido de que no garantiza un estado de bienestar subjetivo.

Muchas preguntas para nuestra experta invitada al programa de este domingo 19 de julio, Carmen Soler Pagán, todo un referente en trabajos de investigación de empresas saludables. Te esperamos a las 11:30, tiempo de Mazatlán, por mi página de Facebook LIVE @LicOscarGarciaCoach.