La FÃ³rmula de la Felicidad: Â¡Cuidado! Pensar negativo es contagioso

Mazatlán

La Fórmula de la Felicidad: ¡Cuidado! Pensar negativo es contagioso

En coach en su columna habla el pensamiento negativo y las emociones

Óscar García

Siempre he comentado que mi deseo de ser médico para salvar vidas y encontrar la cura de la enfermedad de mis hermanos feneció cuando descubrí que el olor a hospital, a sangre y el dolor de las personas no era lo mío, me daba para abajo emocionalmente.

Fue una carga que durante mucho tiempo me acompañó, hasta que interpreté que quizás no salvaba vidas a través de la medicina, pero podía y me apasionaba ayudar a las personas a vivir con mayor bienestar, algo tan importante como la salud emocional, tan de moda y deteriorada actualmente.

¿Cuántos estamos clínicamente sanos y nos sentimos de la …? ¿Cuántos están clínicamente enfermos y viven con mayor plenitud que los “sanos”? Y es así como inicia mi columna de esta semana.

El sábado pasado, me armé de valor y fui al hospital a visitar a uno de mis amigos y compadre de los más queridos. Fue impactante el encuentro, el remover emocional, el trabajar en esa sensación de impotencia, del no poder ayudar ante el dolor físico, producto de una terrible enfermedad, que día a día visita a nuestros seres queridos con mayor frecuencia. Un gran trabajo de resiliencia emocional para pasar la reminiscencia de tantos momentos bellos compartidos, de recuerdos del caminar juntos en innumerables historias y situaciones de nuestra juventud, y más apegados aún, para ver crecer la infancia y juventud de nuestros hijos en la casi “Vecindad del Chavo”.

Al recoger a mi pequeño acompañante, lee inmediatamente mi emocionalidad y me pregunta, “¿qué traes?” Obvio, mi respuesta es: “Nada, todo bien”. Insistente (no sé a quién sacó), afirma: “Papá, tú estás triste, ve tu cara”. Hago un paneo rápido al espejo retrovisor y pues sí, mis neuronas espejo estaban trabajando fuerte.

Recuerdo mi clase de empatía donde el experto afirmaba: “Tanto las actitudes como los estados de ánimo resultan ser contagiosos y más aún cuando permanecemos expuestos a ellos durante mucho tiempo”. Nos compartía que esta situación depende de las neuronas espejo, fundamentales para la empatía y para poder ponernos en el lugar de los demás. Esta habilidad puede considerarse muy positiva, pero también tiene un impacto negativo porque podemos propagar fácilmente la negatividad de quienes nos rodean.

Un estudio de la Facultad de Psicología de la Universidad de Harvard revisó el vínculo entre los estados emocionales y los modelos relacionales, centrándose en el impacto de los cambios emocionales, que afectan los estados afectivos de las personas más cercanas a nosotros. Los hallazgos fueron sorprendentes, pues encontraron lo que denominaron patrón de propagación, algo así como los virus, y que las fuentes de contagio son mayores en el caso de la tristeza que la felicidad. Para clarificarlo, podemos mencionar que cada amigo feliz aumenta nuestras posibilidades de ser felices en un 11 por ciento, pero solo necesitamos un amigo triste para duplicar nuestras posibilidades de ser infelices.

Es un hecho, la analogía de que las emociones negativas son como la gripe: cuantos más amigos tengas que padezcan gripe, son mayores las probabilidades de contagiarnos, de igual forma se aplica a la tristeza y la desesperación.

El martes de la presente semana, antes de abordar al avión, recibo otra noticia vinculada a una persona cercana, otro diagnóstico relacionado a la maldita enfermedad de principios del siglo. En la soledad del vuelo, mucha reflexión y oración. Agradezco que oportunamente llegué a la Cena Arte, la primera actividad del programa Transformación con Propósito, un espacio para desarrollo directivo, que fue un bálsamo para entender el poder de las emociones positivas, una carga energética de más de 14 horas donde se valida la Teoría de la Ampliación-Construcción de Barbara Fredrickson. Arropado por esa sobredosis energética, mi estado emocional se desplazó para estar bien y sentirme muy bien.

Hace unos minutos terminó la jordana de hoy, la vibración del teléfono celular me informaba de una llamada, sentí esa extraña sensación del “ya sé para qué me están marcando”. Busqué un lugar solitario dentro del evento para contestar, inhalé y exhalé como recurso y me preparé para recibir la noticia. Las palabras del interlocutor me confirmaban que mi compadre había perdido la batalla por la vida, pero había ganado su paz y la ausencia de dolor.

Dentro de la dolorosa noticia, una buena noticia: soy consciente del hecho de que existe un contagio emocional, así que busco en mis compañeros el equilibrio, me sentí protegido por la inmediata respuesta a centrarse en el lado más positivo de las cosas aún en adversidad. Repuesto de la noticia, regreso al hotel acompañado de mis guardianes positivos, decido escribir mi columna desde las emociones a flor de piel. Estoy bien, me siento bien.

Respiro profundo y concluyo que es cierto que las emociones positivas son mucho menos contagiosas, pero siguen siendo el mejor regalo que podemos hacerle a alguien cuando está pasando por un mal momento. Gracias a mis acompañantes solidarios.

Comparto esta columna desde mis propios aprendizajes. Te recuerdo que seguimos en contacto desde mi comunidad en Facebook; busca Oscar García Coach, dale me gusta y diario estaremos acompañándonos en este diario proceso de aprendizaje.