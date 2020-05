La FÃ³rmula de la Felicidad: Dejar de sufrir, cuando los demÃ¡s no hacen lo que yo espero

Mazatlán

La Fórmula de la Felicidad: Dejar de sufrir, cuando los demás no hacen lo que yo espero

Columna semanal

Óscar García

Hace unos días tuve un momento de ira intensa al llegar al supermercado para hacer las compras de la semana, momentos antes de iniciar los protocolos de protección y seguridad. Demanda mi atención una familia integrada por papá y mamá con dos hijos que, por su apariencia, estimo entre 14 y 17 años. Los miré baja de un carro último modelo de una prestigiosa marca europea y cómo, de “forma muy divertida”, ponerse de acuerdo para burlar los protocolos de ingreso a la tienda de autoservicio.

Al principio pensé que era una broma por la apariencia de los padres, cercanos a los 40 años. En mi mente ilusa asumí que seguirían las instrucciones que nos solicitan cumplir por nuestra salud, tanto en anuncios impresos como en recomendaciones cada cinco minutos por el sonido local

Me anticipo por andar de prisa, hago mi ingreso con la correspondiente toma de temperatura corporal y aplicación de gel antibacterial. Estaba en el área de salchichonería cuando una celebración muy sinaloense, por el uso de palabras “efusivas”, me sacó del silencio nostálgico con el que hago las compras. Así es, se habían burlado de los protocolos y los cuatro, en carritos diferentes, deambularían por los espacios de la tienda, como si fuera un juego de niños lo que estamos viviendo.

Mi primera intención fue ir a decirle al de seguridad lo que había sucedido, pero más intensa era mi ira al ver que otros cinco o seis compradores se unieron en risas llenas de aceptación. Fue momento de hacer una pausa consciente y preguntarme: ¿Tengo que dejar de sufrir cuando los demás no hacen lo que yo espero? Vinieron a mi mente mil ideas – quienes me conocen saben que ese proceso pensante es muy mío-, ya con un poco más de armonía en mi mente y cuerpo, decidí acelerar las compras y buscar al gerente en la sección de informes, a mi salida.

En el caminar lento por los pasillos, proyecté el futuro con dos preguntas poderosas: ¿Cómo le van a explicar esos padres a los hijos la importancia de seguir reglas y protocolos en otras partes del mundo donde no acostumbras a relajar o burlar los cumplimientos? ¿Se darán cuenta de que también ellos, como padres, juegan un rol de autoridad para sus hijos y que en algún momento estos celebrarán con risas -y quizás con otras cosas menos saludables- el triunfo de burlar las reglas establecidas?

Así es, mis repuestas podrán diferir a las de ustedes, pero información básica a considerar es el poder de la mimetización en nuestros comportamientos futuros. Podemos decir mil cosas, dar mensajes al borde del llanto, pero lo único que arrastra es el ejemplo, quizás ahí es donde más le hemos fallado a nuestros hijos. La incongruencia entre lo que decimos y lo que hacemos puede ser abismal y nos debe llevar a un enfoque de educación en fortalezas y valores.

Muchas veces he leído que solo puedo cambiar yo, que desde mi propio cambio seré capaz de transformar mi entorno, que esto no siempre va a suceder al ritmo que queremos. Lo asumí y me relajé un poco, me tengo que preocupar por lo que yo puedo o dejo de hacer, ¿quizás en mis manos está el hacer mi pedido de supermercado por internet, y así yo me hago cargo de mi seguridad con mayor certeza?

Para hacer una prueba de mi aceptación, volvemos a coincidir en la zona de cajas. El pobre cajero los veía con más coraje que el que yo sentí en el momento de su celebración, me sorprendí, solo cuidé mi sana distancia – me hice cargo de lo que me toca-. Cuando toca mi turno en caja, me suelta la sopa el colaborador: “Por personas así no avanzamos. Con tranquilidad asombrosa le pregunté, ¿y por qué no lo reportaste? Su respuesta fue tajante: “No me quiero meter en más problemas, son personas muy influyentes, a nadie le hacen caso”.

Pagué y me fui directo a informes, en el camino dije “¿Vale la pena hacer la cola para ‘denunciar’?”, confieso que estuve tentado a no hacerlo y salir y soltar, pero tenía la certeza de que al menos yo cumpliría como ciudadano responsable. Esperé 20 minutos – mi tiempo para comer –, como me dijeron, puse la queja (para mí es denuncia, para la de informes es queja). Salí con dos aprendizajes: cumplí con mi deber y acepté que hay cosas que yo no podré cambiar, pero eso no me debe desalentar de hacer lo que yo creo que es correcto.

¿Te ha sucedido el querer dejar de exigir a los demás la perfección que te exiges a ti? También me recordé que, mientras menos exijas o menos esperes de los demás, vivirás en un mejor bienestar subjetivo; porque nuevamente caí en cuenta que son mucho más felices las personas que no se alteran ni se molestan al exceso por cómo sean los demás.

Sé qué estás pensando. No se trata de aceptar todo, cuidado con los extremos. Se trata de saber encontrar el equilibro entre, por un lado, esperar menos de los demás y aceptarles más como son. También esta en uno denunciar con respeto las violaciones de reglas, no ser permisivos ni relajar nuestros valores. El reto está en no engancharnos ni tomarlo personal y sí asumir que hay cosas que únicamente la otra persona será capaz de hacer.

Tenía que sacar los residuos de frustración, me apliqué una intervención breve de gratitud, tomé el teléfono, le hablé a una persona querida, le pregunté cómo la estaba pasando y fue el mejor analgésico y antinflamatorio emocional. ¿Te ha sucedido algo similar?, ¿qué nos puedes comentar?

