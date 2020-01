La FÃ³rmula de la Felicidad: Desearâ€¦ no es suficiente

Columna semanal

La Fórmula de la Felicidad: Desear… no es suficiente

Habla sobre hacer realidad nuestros propósitos

Óscar García

Celebramos el primer sábado y la primera columna del esperado 2020. Quedaron atrás las pachangas, las promesas, las peticiones y los buenos deseos. Nos disponemos a disfrutar o sufrir el “proceso de cumplir”, es decir, ponernos en acción y hacer realidad nuestros propósitos, en otras palabras “que nos caiga el 20”. Y casi sin darnos cuenta, comprendemos que desear no es suficiente.

Recuerdo una frase del santo francés Francisco de Sales quien afirmaba: "De buenos propósitos no concretados, está pavimentado el camino al infierno". Es decir, no basta con los buenos deseos y con orar, tenemos que ponernos en acción. Parafraseando los refranes de mi amá: “Ayúdate que yo te ayudaré” y “El interés tiene pies”.

No quiero sonar contradictorio. Tengo muy claro que el desear o decretar es de gran importancia para lograr un objetivo, porque de hecho, si no deseamos algo, las posibilidades de obtenerlo se reducen; pero también debemos tener muy presente que no basta tener buenos deseos para obtener lo que queremos.

Durante este proceso, los desafíos que vamos a experimentar pueden representar momentos de duda, de incertidumbre, de sentir que no podemos más, hasta poner nuestras fortalezas en la máxima tonalidad consciente para así afrontar la realidad del camino y obtener el objetivo personal o profesional que hemos decretado.

Valorar la importancia de aplicar la fuerza de voluntad -por encima incluso de la motivación y el talento- es vital en el logro, ya que seguramente vamos a experimentar en algunos momentos esa sensación de frustración ante la posibilidad de que, a pesar del esfuerzo realizado, los resultados no llegan o no son lo que esperábamos. Es justo en ese instante donde se marca la gran diferencia entre los que sí llegan a sus metas y los que se quedan deseándolas. Unos renunciamos a la búsqueda, otros aprendemos de la situación y la afrontamos con mayor fuerza y experiencia, manejando las emociones no deseadas, usando lo aprendido a nuestro favor y llegando a la meta, disfrutando esa sensación única que regala el hecho de haber cumplido un objetivo.

Al observar la diferencia entre “ganadores y perdedores”, encontraremos personas que tienen toda la habilidad y talento, pero les falta pasión, hambre, esa intensa necesidad y espíritu de logro. Hace unos días, durante la preparación de un discurso a los graduados de la Escuela de Psicología de una reconocida universidad de mi comunidad, utilicé como recurso el estudio del sociólogo Dan Chambliss, quien aseguraba: “Un rendimiento prodigioso se debe en realidad a la confluencia de un montón de pequeñas habilidades o actividades adquiridas o descubiertas que se han estado practicando, hasta convertirse en hábitos y transformarse más tarde en un todo sintetizado. Ninguna de esas acciones tiene nada de extraordinario ni de sobrehumano, lo único es que al ejecutarlas correctamente, de manera sistemática, generan la excelencia”.

En su Teoría de la Psicología de los Logros, aplicada en el contexto del deporte, afirma que son dos sencillas ecuaciones las que marcan la diferencia entre ganar o perder. La primera, se compone del talento multiplicado por el esfuerzo, que da por resultado la habilidad. La segunda ecuación multiplica la habilidad por el esfuerzo, para que nos dé por resultado el logro. Si observamos, en las dos ecuaciones la variable constante es el esfuerzo, que el autor reconoce como un elemento determinante, ese esfuerzo que en muchas culturas también llamamos fuerza de voluntad.

Una pausa inconsciente hace que mi mente divague en las redes sociales, sin sorprenderme me doy cuenta de que como cada año están saturadas de publicaciones con fuertes y atractivas recomendaciones para lograr de forma “exprés” nuestras metas o propósitos. La más frecuente por su tradición, es elegir el color de los calzones que debemos usar el día de la velada ¿Se pueden imaginar a Carlos Slim o Bill Gates seleccionando el color de sus calzones para garantizar que se cumplan sus metas profesionales?

¿Te imaginas cuántas personas que usaron calzones rojos en la velada del 2018, rompieron sus compromisos, se separaron, no les llegó su príncipe o princesa de cuento solicitada?

Revisando información en estudios especializados de las causas que limitan el logro de propósitos, encontré que el factor con mayor coincidencia es que las personas no habían comprendido la importancia de la meta que se establecieron.

Los que lograron sus propósitos hicieron un trabajo consciente de todas las acciones que se deben emprender para cumplir con el objetivo. Es decir, si conocemos el grado de compromiso personal que necesitamos aplicar, la pregunta concreta que nos debemos hacer es: ¿estamos dispuestos a entregarnos con pasión al reto que nos hemos planteado?

Para triunfar, muchas veces debemos vencer primero a nuestra propia mente, ¿en qué sentido?, al romper con nuestras creencias limitantes para buscar otras dentro de un sistema orientado a la autorrealización; ese es uno de los secretos no mencionados de forma contundente en las redes, el cual solo depende de nosotros mismos, de nuestro esfuerzo y fuerza de voluntad, porque con el hecho de desear no es suficiente. ¿Damos el primer paso?

