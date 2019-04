La FÃ³rmula de la Felicidad: Â¿DÃ³nde quedÃ³ la fe?

Columna

La Fórmula de la Felicidad: ¿Dónde quedó la fe?

El coach Óscar García Osuna invita a reflexionar sobre la emociones

Óscar García

27/04/2019 | 04:30 AM

Una ciudad desbordada por las motos, cada vez más raizer, la ausencia de una autoridad que ponga orden a los desenfrenados participantes de una demerita Semana de la Moto. Todo un reto salir ileso de pubertos y chavo rucos que toman las calles para demostrar su necesidad de mostrar su poder, manchando todo el esfuerzo de organización de los iniciadores de este gran proyecto de alto impacto económico para la ciudad.

Ya pasó el “retiro espiritual”, sin embargo el consumo de cerveza, mucha cerveza, y la alta inversión en vinos y licores en una gama espectacular de estilos, sabores, añejamiento y claro, precios que rebasan el monto del salario mínino quincenal por botella, sin olvidar la botana regular y ligera para cuidar la figura, y los litros y más litros de bebidas energizantes, para estar siempre despiertos, son los principales ingredientes que llenan el paquete básico para el cierre del periodo vacacional.

Atrás queda el retiro espiritual, la reflexión del sentido de la Semana Mayor para enaltecer nuestra creencia. Recuerdo haber compartido en columnas anteriores hallazgos muy inquietantes que muestran el abandono de la religión. Estudios de Pew Research Center afirmaban que el 35 por ciento de los jóvenes nacidos entre 1981 y 1996 no se identifican con ninguna religión.

Mencionaba también que expertos de la Universidad de Virginia sostienen que la famosa generación millennial es menos unida a la religión que sus padres a la misma edad, tan solo el 40 por ciento se identifica con las creencias que profesa la familia de origen.

Partimos de que la fe es creer y que esta es la base para lograr nuestros propósitos, sin confundirla con el deseo, porque lo sorprendente de esta es que no solo viene de la pretensión de lo que anhelamos, sino que emana de la confianza de que lo que obtendremos será lo mejor, aunque muchas veces no es lo que pedimos. Este es el reto de formar en la fe, en un mundo de comportamientos hedonistas que busca el placer por el placer, además de todas las incongruencias que día a día vemos de los famosos “predicadores de la fe” y los abusos que nos presentan casi a diario los medios de comunicación.

Lo que es un hecho muy investigado por la ciencia y que no podemos olvidar es que, en nuestra esencia, los seres humanos somos altamente espirituales, aunque esta realidad se va diluyendo en medio de las prácticas y experiencias no deseadas que nos brindan la interpretación errónea de los hombres. Quiero reconocer que la espiritualidad viene desde adentro, es una especie de fuerza interna que dinamiza las dimensiones del ser humano. La religión busca externar dichas manifestaciones, principios y creencias. Ser espiritual es avivar las posibilidades de estar permeado por el mundo de Dios; independiente de la creencia que se tenga en él, la espiritualidad es siempre estar dispuesto a recibir de su esencia la luz, fuerza y bondad con las que nos podemos llenar los seres humanos.

Me surge un gran reto, porque es un hecho que es muy difícil vivir por medio de la fe y la confianza en un ser superior, en un mundo que nos invita a vivir a través de los sentidos, de lo mundano, a centrarnos en las necesidades materiales y las preocupaciones cotidianas. Vivimos en la era de la “prontitud” y la poca tolerancia; todo lo queremos al momento, exprés, no hay tiempo de espera, la vida se vive demasiado rápido, como si se fuera de las manos.

Nos han enseñado que la felicidad, una palabra tan de moda, nos obliga a comportarnos siguiendo roles muchas veces incomprendidos, pero necesarios en la búsqueda de una identidad, que nos regale una sobredosis de autoestima.

Aceptar que la adolescencia es una época difícil para lograr la identidad tan soñada y donde también se incluye el dominio religioso. Hay que reconocer que proliferan muchas dudas de la fe, que pueden ser derivadas por la no comprensión de ciertas verdades religiosas o como resultado de la decepción que experimentan, cuando piensan que la religión o sus instituciones no satisfacen sus exigencias o por su vacío afectivo y el no encontrar sentido a la vida.

Creo que hoy, más que nunca, nos falta dar sentido al para qué creer. Mientras los jóvenes siguen consumiendo lo que la publicidad le marca, observo una carencia para hacer el contrapeso que deberíamos tener con la orientación y valores que se viven desde casa.

Seguimos conectados por Oscar Garcia Coach.