La FÃ³rmula de la Felicidad: Â¿Educamos para ser felices?

Columna

La Fórmula de la Felicidad: ¿Educamos para ser felices?

El coach Óscar García Osuna invita a reflexionar sobre la emociones

Óscar García

01/06/2019 | 11:36 AM

Estamos cerrando un ciclo educativo, se incrementan de manera exponencial las conversaciones con alumnos y padres de familia, buscando aprendizajes en sus comportamientos no deseados.

Debo confesar que prefiero mil veces trabajar con lo alumnos que no han cumplido con sus metas académicas que con los padres de familia, que se niegan a aceptar la realidad que los hechos les regalan, llevando sus reacciones defensivas hasta las agresiones verbales.

Conversando con un amigo, involucrado muy fuerte en la educación y en el desarrollo del comportamiento humano, cuestionábamos si somos capaces los padres de familia de observar el incremento acelerado del consumo de antidepresivos en los jóvenes y adultos menores, lo que está fragmentando los servicios que se ofrecen en los centros públicos de salud.

Una gran inquietud es la capacidad de respuesta del sector educativo, que no se ha dado cuenta de la necesidad urgente de modificar planes de estudio y actividades extracurriculares para desarrollar competencias, que permitan a los jóvenes utilizar herramientas que fomenten la afectividad positiva, la autoestima, la efectiva comunicación en todas sus formas de expresión, reconociendo la intervención de las fortalezas de carácter como factor que enriquece y fundamenta la búsqueda del bienestar pleno.

Sabemos que es muy retador lidiar con alumnos que viven agresiones en sus casas, ausencia de la aplicación de valores, falta de acompañamiento de los padres en su proceso de enseñanza aprendizaje, una ausencia de hábitos sanos de aprendizajes y de vida.

¿Pero cómo puede entender la vida un alumno cuyo padre viene y en frente de él culpa a todos, casi hasta al estado del tiempo del desempeño de su hijo?

Si el tamaño del “problema de reprobar o no cumplir una tarea a tiempo” que ha vivido no modifica los comportamientos, ¿qué se puede hacer para ayudar a una nueva cultura de vida, para afrontar y aprender de esa experiencia?

Los invito a realizar una reflexión en base a estas preguntas: ¿qué pasaría si nos aseguraran que las experiencias de vida son en realidad el resultado de los principales pensamientos que tenemos y de las mimetizaciones que hacemos? ¿Qué pasaría si a los alumnos, además de enseñarles matemáticas y física, nos aseguramos de que aprendan a cómo reaccionar cuando sienten que la vida no es como ellos esperan?

El creciente número de suicidios en jóvenes, los indicadores del crecimiento de enfermedades como ansiedad y depresión, el disparo en adicciones, desde las más comunes, como alcohol y drogas tradicionales, hasta las nuevas formas de generarse placer, son indicadores que deben llamar la atención para buscar soluciones, más que perderse en la queja o la victimización.

Basado en lo que platicamos en esta columna cada semana, sabemos que las emociones negativas son el factor más impactante en el sufrimiento de las personas al decidir cómo las vives en el día a día. Es importante señalar que sentir emociones positivas o negativas es algo natural y normal, pero esto no significa que las emociones sean malas y no las tengamos que sentir. Claro, es normal que todos queremos sentir emociones positivas más que negativas. Lo más importante es cómo voy a lograrlo, para eso el primer paso es reconocerlas, esa es la intención. ¿Y cómo va a reconocer el joven lo que siente si ni la escuela ni la familia se han preparado para ayudarle? Y no haciendo ocurrencias, sino fundamentadas en las investigaciones científicas.

¿En qué momento vamos a cambiar las formas de educar, tanto en la escuela como en casa? ¿Qué esperamos que suceda para darnos cuenta de que sobreproteger no forma? ¿Hasta cuándo vamos a reconocer que ciertos comportamientos no ocupan solo de un “échale ganitas”, sino de verdaderas intervenciones de profesionales de la salud mental?

Creo que son demasiadas preguntas para un mundo que busca, de forma automatizada, respuestas rápidas y fáciles. Hoy solo quiero dejar en tu mente el tamaño de reto que tenemos, más que nunca nos debemos de unir como comunidad. Mientras, seguimos conectados vía mi fanpage Oscar García Coach.