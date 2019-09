La FÃ³rmula de la Felicidad: El arte de decir 'no'

Columna semanal

La Fórmula de la Felicidad: El arte de decir 'no'

No hay que sentirse mal por negarse a hacer cosas cuando no se puede o en momentos inoportunos

Óscar García

Noche de tormenta, un proceso digestivo no recomendable, una conversación en la afectividad no deseada y muchos retos dejando la mente en mindfull (atascada de ideas).

¿Por dónde empezar? No puedo mantener encendidos los aparatos electrónicos porque tengo la creencia de que los rayos los dañan, se la debo a mi madre. Confieso que el aire acondicionado sí lo dejo, pues conozco mi tolerancia al calor y aplico la famosa frase de mi coach: “Elegir es renunciar”.

Si algo faltaba para la escena perfecta era una persona desesperada, pero muy desesperada, tocando la puerta de mi casa; imagínense la forma de cómo tronaba la puerta. Procedo a abrir y sin ser meteorólogo, pronostiqué que este sí era un verdadero huracán emocional.

Aquí, entre nos, tengo una gran oportunidad de aprender a decir más seguido un “no, estoy ocupado. No puedo atenderte”, pero cuando se trata de este tipo de visitas emocionales (me emociona positivamente que he avanzado mucho), me reta el juicio de “sensibilidad ante el sufrimiento humano”.

Me protegí porque a pesar de la lluvia, la conversación fue en la cochera (les digo, voy avanzando). Las intenciones de búsqueda eran la solicitud de apoyo para resolver una situación de “abuso de sus amigos y familiares”. En pocas palabras, desde que se mudó a vivir a Mazatlán, ha sido víctima, interpretado por ella, de visitas de su lugar de origen para disfrutar de la playa. Por su trabajo en la industria turística, ella labora los fines de semana, así que entrega llave y ella se va "a jalar”.

Su crisis reditúa en que a estos visitantes distinguidos los describe como “no pagan luz, se comen lo que encuentran en el refrigerador, tienen el clima prendido todo el tiempo y no dejan ni la propina”. Le llegó por segundo mes la cuenta de luz y se asustó cinco veces más, sumaba casi lo que ella percibe de sueldo en una quincena.

Ante mi cuestionamiento, ¿y qué te obliga a recibirlos?, de forma inmediata, me dice: “Son mis mejores amigos y llenan mi sentimiento de soledad”.

-Pero solo los ves cuando llegan, hay veces que ni adiós te dicen.

-Pues sí… ¿pero y si se enojan y ya no me quieren?

-Una persona que se enoja porque no puedes recibirla, ¿la puedes considerar tu amiga?

-Siempre me pasa, siempre he tenido pocos amigos, muy pocos, y por eso me aferro a ellos.

-¿Y qué te movió a tocar esta puerta desafiando las condiciones del clima?

-Que me enteré de forma indirecta que hoy se iban los amigos que llegaron hace una semana, pedí permiso para venir a hablar con ellos y pedirles una ayuda para pagar el recibo de la luz y me hicieron sentir como si fuera una falta de respeto. Me gritaron, se ofendieron y se fueron. Lo que más me dolió fue el grito de una de ellas que me dijo: “no vale la pena tu amistad, olvídate de mí”.

Traté de empatizar y no simpatizar ante el sentimiento de abuso porque yo también sentí por momentos el abuso de su parte por venir a tocar (no lo consideraba el momento oportuno) casi a las 12 de la noche y en medio de una tormenta.

Busqué una intervención rápida que me permitiera regresar a descansar, mi mosquetero ya estaba de observador consciente en la escena.

A pesar de todo lo experimentado, ¿quieres mantener una relación emocional fuerte con esta persona? Su respuesta fue un no sé. En la respuesta encontré mi salida.

-Creo que tienes un reto a resolver. Será muy valioso que aproveches estos momentos de dolor para buscar los verdaderos aprendizajes de esta situación. Cuando tengas certeza en tu respuesta, será el punto de partida para diseñar las acciones que te lleven a donde tú quieres estar, a cómo te quieres sentir.

Le recomendé un buen libro y usando de pretexto la cara del observador, llegó la despedida.

Subí al cuarto. “Casualmente” estaba sobre mi mesa de trabajo el libro “La necesidad de complacer”, de Micki Fine. Mi cuasi psicólogo personal detona la pregunta: “Papá, ¿por qué no le dijiste que estabas ocupado con tu hijo?” Mi respuesta fue rápida: “porque tengo la oportunidad de seguir trabajando el arte de decir no, sin sentirme mal”.

Seguimos conectados por mi página Oscar Garcia Coach @LicOscarGarciaCoach.