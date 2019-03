La FÃ³rmula de la Felicidad: El reto de la inteligencia emocional

Columna

La Fórmula de la Felicidad: El reto de la inteligencia emocional

El coach Óscar García Osuna invita a reflexionar sobre la emociones

Óscar García

Y de pronto, aparece en mi ordenador un artículo del Foro Económico Mundial en su edición de 2017, que me invita inmediatamente a la reflexión por sus interesantes aseveraciones acerca de la tan comentada y más de moda que nunca: inteligencia emocional.

Me atrapa la afirmación: “Disponer de una buena inteligencia emocional ayudará en el futuro a encontrar trabajo en un mundo en que los oficios técnicos irán, poco a poco, siendo fagocitados por la robótica”. Si esto es trabajos técnicos, ¿cuál será la importancia en puestos de liderazgo, donde trabajas directamente con personas? Recuerdo perfectamente cómo en una de mis clases del máster, al analizar los hallazgos de los estudios de engagement (anglicismo que puede asimilarse a compromiso, para fines de sistemas de comportamiento humano) nos hacían reflexionar de que una de las situaciones que más estrés genera es trabajar directamente con personas, hasta el punto de agotarnos emocionalmente si no contamos con habilidades blandas y herramientas que nos permitan afrontar con éxito las relaciones en el trabajo, y claro, también en la vida. Ejemplos contundentes se presentan en la educación, en los centros hospitalarios, por mencionar algunos.

Las habilidades blandas son de las pocas herramientas que, hasta el momento, no pueden ser desplazadas por el uso de la tecnología y el dominarlas podría reforzar, por un lado, los puestos de trabajo de liderazgo empresarial que existen y, por otro, configurar nuevas modalidades de empleo. Es un hecho que un 42 por ciento del perfil de puestos que demanda el mercado actual, hace siete años no estaba ni en la imaginación de muchos de nosotros.

Hablar de softkills (habilidades blandas) es referirnos a la capacidad de trabajar en equipo, entendiendo que sus aportes deberán sumar al objetivo, no solo a sus propios “caprichos personales”.

Hoy, las agencias de atracción de talento se centran en personas con alta capacidad de comunicación oral y escrita, entendiendo que una de las grandes quejas de todo colaborador es “mi jefe no me escucha”, cuando la mirada ontológica nos reta a decir “¿qué debo hacer para hacerme escuchar?”, pasar de “mi jefe no me valora” a “¿cómo me genero valor en la organización donde laboro?”.

Aquí es donde surge la necesidad de directivos con alto nivel de persuasión y perseverancia, para afrontar con éxito los procesos de negociación y manejo de conflictos. Muchos estudios del comportamiento humano en las organizaciones se han centrado en la motivación, si es intrínseca o extrínseca, por eso es importante comprender que las cosas no siempre saldrán bien, pero es importante saber levantarse y levantar a los compañeros de las adversidades. Un líder resonante se aplica para generar cierto estado anímico en el cliente, para gestionar inquietudes y malestares con un efectivo manejo de objeciones.

¿Te imaginas toda esta necesidad de recursos y herramientas sin una alta inteligencia emocional y social? ¿Cómo manejar las emociones y los sentimientos al momento de gestionar grupos de trabajo altamente efectivos?

¿Has pensado cuánto tiempo le inviertes a gestionar procesos de contención de las personas que te rodean? ¿Te imaginas el tiempo de contención que se invierte en lograr planes de acción con visión estratégica?

Sin embargo, adquirir y, sobre todo, desplegar estas competencias, exige un cambio radical en cómo se diseñan los planes de estudio de las escuelas en cada una de las etapas de madurez del alumno; también implica reconocer que los procesos de atracción deben medir con mayor precisión factores tan intangibles, pero tan necesarios como ¿de qué sirve una persona con la “camiseta bien puesta” si sus comportamientos emocionales parecen berrinches infantiles?

Hay mucho más por decir. Nos vemos en la próxima entrega para continuar con este interesante tema, recordando que todos los días tienes la oportunidad de reflexionar en mi página Oscar García Coach.