Columna

La Fórmula de la Felicidad: El reto de la línea de lo tolerable y lo que no

El coach Óscar García Osuna invita a reflexionar sobre la emociones

Óscar García

La típica fila decembrina del autoservicio es un reto a la tolerancia, pero también la oportunidad de observar historias de todo tipo; tenía dos alternativas, decidí observar y escuchar como un ejercicio de aprendizaje.

La primera alternativa de enfoque fue interpretar la conversación de una pareja joven, que intercambiaba sus puntos de vista de una relación sana con los jefes. La discusión se centra en que han llegado a ver como normal las típicas “relaciones de poder” y con el molesto “es tu jefe; no te queda más que aguantarlo”. Podemos caer en el insatisfactorio juego de permitir abusos, que van desde palabras dolorosas hasta acciones que ponen en riesgo la dignidad. Y es así, educados en la obediencia ciega a lo que representa autoridad, que nos volvemos tolerantes y permisivos, pagando el precio de relaciones altamente frustrantes.

Y así puede transitar nuestra vida en el trabajo, que representa un porcentaje importante de lo que vivimos día a día, si consideramos que el horario regular es de ocho horas, dormimos ocho, gastamos en traslados casi dos. Hablamos de aproximadamente un 62 por ciento de nuestro tiempo activo útil.

¿Y qué pasa cuando además llegamos a casa y nuestras relaciones también presentan áreas fuertes de oportunidad? Porque la línea que separa lo que es tolerable y lo que no6 se convierte en algo borroso y no está bien planteada en nuestras relaciones de pareja, con los hijos, con los amigos, con uno mismo.

Pensar que todos tenemos la capacidad y la obligación de poner límites puede ser un mundo ideal, sin embargo, ¿cuántas veces nos encontramos nosotros mismos, dudando si algo ha sobrepasado los límites del respeto en una relación o no?

Es fundamental establecer de forma clara qué vamos a tolerar y qué no en cualquier relación, principalmente por los sentimientos que nos genera cuando el respeto hacia nosotros está siendo “violado”. Los primeros mensajes llegarán desde nuestro cuerpo, es tan sabio que, poniendo énfasis en escucharle conscientemente, nos abrirá oportunidades de acción.

Uno de los ejemplos más comunes es cuando alguien nos ha hecho sentir muy incómodos con algún comentario referido a nosotros. En vez de hacerlo saber, callamos y lo silenciamos, hacemos como que no pasa nada, lo vamos acumulando en nuestro banco emocional de afectividad negativa y esos rencores empiezan a actuar poco a poco, hasta convertir su falta de respeto en veneno para nuestra vida emocional.

Más crítico es que el agresor asume que su falta de respeto es algo natural porque lo permitimos una y otra vez, lo dejamos entrar a nuestro mundo emocional y hacer con él lo que quiera, ¿te imaginas qué riesgo? ¿Estás de acuerdo en que consintiendo una conducta no deseada mandamos el mensaje de que en el futuro es probable que volvamos a consentir?

Me sacan de mi observación y escucha los gritos de un adolescente a su madre. Toda palabra vulgar escuchada, aumentada por la riqueza de un perfecto espanglish, es poco a lo que salió de la boca del pequeño molesto. La agredida mujer mostraba en su rostro todos los colores que pueden marcar las emociones negativas.

Muchos estudios presentan que aguantar una falta de respeto en un determinado momento se denomina cuestión de “supervivencia”, pero eso no significa que la inmensa mayoría de las faltas lo sean. Si alguien nos está faltando al respeto con frecuencia, hemos de plantearnos si lo estamos “aceptando” para poder “sobrevivir”, o porque no somos capaces de poner nuestros límites y no nos valoramos ni queremos lo suficiente.

Aquí esta uno de los puntos más importantes a resolver: ¿merecemos que nos falten al respeto gratuitamente y sin ningún fundamento? Si tu respuesta es un no rotundo, es momento de plantearnos si es mejor cargar con el dolor de cambiar de tema o asumir que han transgredido tus límites. Tú puedes hacer mucho por recuperar tus límites y mostrarlos auténticamente cuando sientas que están siendo violados.

Se trata una vez más de autocuidado y amor propio. Uno de los caminos en la fórmula de la felicidad, en esta retadora sociedad que premia mensajes de doble moral, es definir la delgada línea de lo tolerable y lo no tolerable, trátese de quien se trate, así sean nuestros hijos, el jefe de nuestro empleo o aquel amigo entrañable que afecta mi estado de ánimo. Muchas cosas pueden cambiar, pero lo que no se modifica es que ¡se puede elegir respetarse cuando otros no lo hagan! Vamos a poner límites sanos en nuestras relaciones. Seguimos conectados en Oscar García Coach.