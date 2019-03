La FÃ³rmula de la Felicidad: El valor de nuestros pensamientos

Columna semanal

La Fórmula de la Felicidad: El valor de nuestros pensamientos

Aplicaciones de la psicología positiva en la cotidianidad

Óscar García

Aprender de mis experiencias en el mundo de la educación (debo aclaran que me gusta más hablar del universo de la formación y transformación de seres humanos) es altamente retador.

Muchas investigaciones presentan hallazgos, manifiestan que más de un 40 por ciento de los profesores que laboran en educación básica sufren agotamiento emocional o lo que se conoce también como el síndrome burnout. Si consideramos que los síntomas más frecuentes de este síndrome son la falta de entusiasmo para realizar su labor, la casi nula concentración para desarrollar empatía con las personas que lo rodean, hasta perder la visión y sentido de vida, ¿cómo puede gestionar formación afectiva y efectiva una persona que no tiene una inteligencia emocional y social óptima?

A lo largo de más de 40 años en esta labor, aderezada con mi experiencia en el mundo de los negocios y mi lucha constante por desarrollar actividades y programas que brinden apoyo social a sectores vulnerables de la población, quizá me he acostumbrado a trabajar con los malestares emocionales asociados a la falta de control de nuestros pensamientos, que impacta directamente en la forma como nos sentimos y comportamos.

Recordar premisas de la psicología cognitivo conductual trae a mi mente que lo único que determina mi estado emocional es el pensamiento, es decir, así como pienso, me siento, y dependiendo de cómo me sienta son mis comportamientos.

Es importante que autores claves de la inteligencia emocional difieren y colocan en primer lugar a la emoción como el constructor de los pensamientos y estos, como los impulsores de nuestros comportamientos.

Donde coinciden es en la afirmación de que emociones y pensamientos actúan en los patrones mentales que nos generan el estado de ánimo. Es decir, si mis emociones y pensamientos me provocan afectividad negativa, seguramente sentiré un gran malestar que me puede llevar, en algunos casos, a vivir ataques de pánico, ansiedad, depresión, hasta la pérdida de sentido vital.

Es un hecho que estos estados de ánimo nos desequilibran la armonía deseada, modifican hábitos de comportamiento saludables, desestructurando las mecanismos de alerta de nuestro cerebro, para permitir que lleguen las sensaciones físicas y mentales poco agradables.

Sin darnos cuenta, casi de manera inconsciente, experimentamos sensaciones de tristeza, se incrementa la frecuencia del sentimiento de irritabilidad, con mayor frecuencia observamos malestares estomacales, dolores de cabeza, cuello y espalda, mareos, descontrol en nuestros hábitos nutricionales.

Suponemos, pero no aceptamos, que la mente está en conflicto, que nuestra estructura de coherencia no está en balance y esto produce conflicto al no saber cómo darle solución, lo que nos provoca más estrés y más agotamiento físico y mental. Pareciera que entramos en círculo no virtuoso o un callejón sin salida, alterando más nuestros niveles de cortisol.

Un gran paso para romper estos círculos no virtuosos es tener claro que un pensamiento positivo nunca puede generar una emoción negativa, de la misma manera que una emoción positiva nunca irá precedida de un pensamiento negativo. ¿Te imaginas el reto del profesor para gestionar salud emocional, que conlleve emociones y pensamientos más sanos en sus alumnos si él está agotado?

Estarás desesperado y urgido por saber qué debemos hacer ante tal situación, lo cual se desplegará en la siguiente columna.

Mientas llega nuestra cita semanal, te diré el primer paso: aceptar la emoción o pensamiento que me está impactando. Mi madre diría: “El primer remedio para cualquier enfermedad es saber qué tienes” Yo solo le agregaría, o qué sientes.

Independientemente de cómo sea la situación que estamos experimentado, lo que determinará un pensamiento u otro es la interpretación que hagamos de la misma.

Me encanta una frase de Epicteto: “Lo que inquieta al hombre no son las cosas, sino las opiniones acerca de las cosas”.

Para seguir formando opinión, te invito a seguir conectado a mi pagina Oscar García Coach.