La FÃ³rmula de la Felicidad: En busca de una vejez venturosa

Columna

La Fórmula de la Felicidad: En busca de una vejez venturosa

El coach Óscar García Osuna invita a reflexionar sobre las emociones

Óscar García

Estoy a punto de mandar mi colaboración de esta semana, cuando de pronto recibo una llamada que logró cimbrarme emocionalmente. Mi punto de quiebre fue la sencilla petición del interlocutor: “¿por qué no hablas de la vejez?”, esto como una forma de apoyar la publicidad de la conferencia que daré en pro del Asilo de Ancianos La Inmaculada el próximo martes, en el Centro de Convenciones.

¿Por qué fue el quiebre?, ya estaba en tiempo justo de entrega, decir: “sí” significaba pedir permiso, mi agenda está saturada de actividades y era salirme del preguión de actividades por realizar que elaboro cada mañana, pero quizá lo más importante es por el tema solicitado. Me cayó el veinte de que he escrito poco sobre la vejez y tenía que reforzar mi contexto con investigación científica al respecto. Y claro, el tiempo y el control del mismo me ponían en una pequeña crisis.

Pero fue tan interesante la petición, que sentí inmediatamente que vale la pena el riesgo y me activé. Ya en manos a la obra, con toda la actitud, me dispuse a dar el primer paso de cualquier indagación: generar contexto del tema.

Con sorpresa me di cuenta de que existe mucha más bibliografía de la niñez, del proceso del nacimiento a la pubertad, que del proceso de envejecimiento. Así me llegó un término que me gustó, “vejez venturosa”, cuando yo siempre que converso me refiero a la vejez digna. Para Robert James Havighurst, profesor, físico, educador y experto en envejecimiento, la vejez venturosa supone principalmente dos situaciones de inicio: primero, un elevado respeto por sí mismo, así como saber estar satisfecho de la vida que se ha vivido, y en segundo lugar, la consideración por los demás desde la función social y las obligaciones interpersonales, con la gran inquietud de que estos dos preceptos, el interno y el externo, no siempre pueden ir de la mano, acompañándose.

Lo que puedo afirmar de entrada es que el envejecimiento es un proceso inevitable en la vida de todo ser humano, y aun cuando pudiera considerarse como parte del ciclo y a pesar de ser una parte normal de nuestro desarrollo, es básico reconocer que es una etapa llena de retos, y por consecuencia, de miedos para enfrentarla.

Una de las variables más retadoras, desde las primeras experiencias infantiles hasta la etapa de envejecimiento, es enfrentar y afrontar la intermitencia y la cada día mayor cercanía con la muerte, obvio acentuándose en esta etapa con los consabidos apegos y desapegos que oscilan entre la sensación de amparo y también de desamparo, impactando el temor y la incertidumbre.

De pronto llegaron a mi mente muchas imágenes, recuerdos, sensaciones, polarizando mi afectividad desde el dolor de la pérdida, hasta la alegría de la experiencia trascendente. Confieso que, si técnicamente la vejez empieza a los 60 años, estoy tocándole la puerta, ¿pero por qué no me siento como yo veía a mi madre y abuelo a esa edad?, ¿algo cambió en el ambiente o en mí?

Un desfile de multiplicidad de pérdidas en todos los sentidos, duelos cerrados y algunos en proceso de cierre, los reacomodos emocionales y cognitivos en todos los ambientes y dominios de la vida, nos retan a desarrollar un interés más profundo desde el sentido vital o del propósito de vida.

Todos hablamos con frecuencia, más con los adultos mayores, de desapegarnos como una solución a las emociones no deseadas, y encuentro una maravilla de material de Henri Bianchi (1992) quien define el apego de una forma sencilla y más fácil de interpretar: “Por apego sólo entiendo la idea de un vínculo afectivo muy fuerte con situaciones, estados, signos, y finalmente objetos (entendidos como personas, entidad o un ideal que proveen satisfacción). Se podría decir que el apego es propio de todo psiquismo suficientemente desarrollado, es decir, no solamente del hombre sino de las especies animales”.

Aquí me detengo a reflexionar, buscando cómo dar el primer paso a una “vejez venturosa”. De forma automática llega a mi mente el gran reto que tenemos en el proceso de crecimiento y madurez para construir y desarrollar una red de aprendizajes fuertes y resistentes que nos permita encontrar las herramientas para transitar por la vida disfrutando más el camino, como: fortalecer la voluntad como vínculo indispensable para determinar la historia de cada uno de nosotros y, en consonancia, también su influencia en el proceso de envejecimiento. Por ejemplo, si en mi infancia, juventud o adultez fui una persona de retos, los que viví junto con los logros, seguramente estas historias fortalecerán mi etapa de envejecimiento para no dejarme caer ante el primer obstáculo, el primer malestar, el primer desarraigo.

En este último punto, toma relevancia el contexto familiar para dar calidad y calidez a esta etapa, generando la certeza que sólo brinda el acompañamiento. El contexto eleva en un alto porcentaje una “vejez venturosa” y desde aquí surge mi total admiración para los que toman el liderazgo en la sustentabilidad y operatividad positiva del Asilo de Ancianos La Inmaculada, porque: ¿Qué pasa con los adultos mayores que llegan a esta etapa viviendo solos y careciendo de familiares que los cuiden, contengan y protejan? ¿Cómo asumir un trabajo profesional para disminuir los sentimientos de impotencia y confusión que el desapego no entendido provoca? ¿Cómo intervenir cuando además del envejecimiento la vida les regala una enfermedad crónica o un accidente que limita su proceso motriz o pensante? ¿Cómo resolver la crisis de envejecimiento ante un sistema inmaduro de familia que más que apoyo hace sentir al anciano el gran conflicto, “el estorbo”?

Pareciera que me quedo y los dejo con más preguntas qué resolver que recomendaciones a brindar, les aseguro que esa es la intención, sembrar la inquietud para voltear a ver un mundo lleno de oportunidades donde como sociedad podemos apoyar mucho más, comprometernos mucho más.

El primer paso puede ser muy sencillo: apoya a los que ya decidieron hacer una gran labor por la vejez mazatleca. Tenemos una cita el 2 de octubre para aprender juntos que llegar a la vejez no es sinónimo de que la vida ha llegado a su fin, por el contrario, es una etapa que se puede disfrutar como cualquier otra. Te prometo que vamos a reflexionar en las herramientas que nos pueden ayudar en el camino.

Mientras llega la cita, nos vemos en mi página, Oscar García Coach, un favor comparte este artículo para que igual que a mí, a otro le “caiga el veinte”