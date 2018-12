La FÃ³rmula de la Felicidad: Â¿Enojado o frustrado?

La Fórmula de la Felicidad

La Fórmula de la Felicidad: ¿Enojado o frustrado?

El coach Óscar García habla sobre la clave es colocar las emociones en equilibrio para ser capaces de construir y ampliar las posibilidades de innovación

Óscar García

Mazatlán._Interesante debate al cierre de un gran evento, momento ideal para declarar las oportunidades y los retos a futuros eventos. Clave es colocar las emociones en equilibrio para ser capaces de construir y ampliar las posibilidades de innovación. Uno de mis maestros emocionales favoritos repetía con insistencia: “Para construir, debemos atraer e indagar lo mejor, lo más positivo”. Todo un reto ante los “berrinches” típicos cuando las cosas no suceden como queremos o cuando no tengo el control absoluto de la situación.

Empieza la retirada de participantes, solo se queda el que trae la mayor inquietud o la molestia más fuerte. Con la confianza que genera el dialogo uno a uno, suelta la pregunta poderosa: “¿Estoy enojado o frustrado?”. Me comenta cuál es la situación no deseada que atraviesa. Buscando explicarme, le regalo un ejemplo que utilizo con frecuencia:

Imagínate que tu refrigerador solo tiene lo básico para alimentarte un día más, haces conciencia con todos los residentes de casa para cuidar y administrar los alimentos, te vas a dormir, despiertas inesperadamente y escuchas un ruido extraño en la cocina, con sorpresa ves que tu hijo se ha terminado todos los suministros que están en reserva. Es normal que la emoción que surja sea de enojo, más allá, una ira tremenda; lógico que necesitas alimentarte para sentirte bien, para sobrevivir y pues ya no tienes con qué satisfacer esta necesidad por una “irresponsabilidad”.

Ahora, imagina que camino a tu casa, vas seguro de que en tu refrigerador tienes alimento suficiente para un día más, no es necesario llegar al súper (ni traes dinero para hacerlo), pero cuando llegas a tu casa, te das cuenta de que no es cierto, que no hay alimento suficiente. Más que ira o coraje, sentirás algo muy similar, pero con otra intensidad, quizás sea frustración, una emoción secundaria que puede combinar otras emociones primarias, como la tristeza y el miedo.

Observarás que existe una línea muy delgada entre la frustración y la ira. La primera se genera cuando una persona siente que algo se interpone en su deseo de alcanzar un objetivo (asegurar el tener con qué alimentarme). En este caso, la certeza que tenía en mi refrigerador y no traer efectivo conmigo, mientras que la ira o coraje surge cuando “culpamos” a alguien de atacar u obstaculizar el deseo, en este caso, al que no cumplió el acuerdo de respetar la reserva alimenticia. Tiene cara, tenía una responsabilidad por cumplir y existía un acuerdo.

Es un hecho que es más instintivo y primitivo el hecho de sentir ira que el de sentir frustración. En la primera emoción, es el cerebro reptiliano el que se activa de forma impulsiva. Por otro lado, la frustración tiene un componente más cognitivo y una respuesta menos concreta y menos “agresiva” que la ira. Esto es debido a que la frustración está más relacionada con deseos, metas u objetivos.

Con este pequeño ejemplo logré que mi interlocutor pudiera interpretar diferente sus emociones y aceptara que su emoción es secundaria, que se acerca más a la frustración. El reto para él es un análisis para decidir si quiere estar en un lugar que no lo acerca a su meta, a su sueño, a su propósito de vida.

Así es como empezamos una dinámica que nos acerca a la magia para no pelearte con la vida y aceptar. Es el arte de no pelearte y aceptar que las personas tienen valores distintos a nosotros, que hay cosas en la vida más allá de mí, aceptando el miedo para confiar en que puedo superarlo, haciéndonos responsables de lo que sentimos y necesitamos.

Esta sencilla reflexión es como abrir una caja de Pandora emocional, lo sorprendente es que en automático cede la afectividad negativa y se logra un enfoque atractivo para interpretar y evaluar.

¿Cuántas veces damos rienda suelta a las emociones y no nos hacemos cargo del impacto afectivo que ocasionamos y que nos provocamos a nosotros mismos?

Reconocer qué estoy sintiendo es el primer paso para dejar de discutir y pelear con mis emociones cuando parece que voy contra el mundo y me siento una víctima, donde percibo que todos quieren abusar de mí, dañarme; vivo a la defensiva.

El enojo es una emoción humana totalmente normal y, por lo general, saludable. No obstante, cuando perdemos el control de esta emoción y se vuelve destructiva, puede ocasionar muchos problemas en el trabajo, en las relaciones personales y en la calidad general de vida.

Me siento satisfecho. Lo vi caminar rumbo a casa más consciente de dónde está y cómo está, estoy seguro que desde ahí podrá trabajar mejor sus decisiones para la vida.

Así, nosotros emprendemos el inicio del mes más emocional del año, todo un reto para disfrutarlo al 100 por ciento. Seguimos acompañándonos en mi página Oscar Garcia Coach.