La FÃ³rmula de la Felicidad: Entrevista con el espejo

Mazatlán

La Fórmula de la Felicidad: Entrevista con el espejo

Columna semanal

Óscar García

¿Has tenido un día de esos que mi amá describía como: “Nomás falta que un perro venga y mee”? Usualmente utilizaba este refrán cuando aparentemente todo salía de la forma no esperada. Así fue mi miércoles, que gran parte del día pensé que era martes, hasta que alguien hizo que me “cayera el veinte”.

Obviamente, conforme pasaba el día, mis emociones no tenían nada de hedónicas, eran histriónicas y desadaptativas en su máximo esplendor. Adivinaron si están pensando que recurrí al mindfulness, traté de hacer las pausas conscientes recomendadas y me eché 15 minutos en la hamaca de mi jardín zen. Reconocía perfectamente mis emociones y sentimientos, únicamente no lograba activar los relajantes necesarios para el sistema nervioso.

Una reunión más vía zoom es lo que me recuerda el sonido de mi ordenador. Mi rumiar ataca: ¿una cita más y justo en mi hora de comida? Reconozco que mis estados alterados me están invitando a tomar decisiones. Buscando intencionadamente dar serenidad a mi cuerpo y a mi mente me pongo en acción, respiro profundo, cuento hasta cien - literal- y enfoco mi mente a definir: ¿Qué me tiene tan molesto?

Y como si fuera un toque de magia llega el reto de asumir, surge el poder de la pregunta ¿qué puedo hacer para cambiar mi estado de ánimo?, ¿qué está en mi tramo de control? Me coloqué en el presente, en ese famoso aquí y ahora. Terminé exitosamente la sesión zoom inesperada, disfruté los alimentos con mi mosquetero, le agregamos música al momento y me enfoqué a resolver la pregunta poderosa a mi molestia. Procedí a entrevistarme con mi espejo, saqué para grabarme esa cámara interna que traemos incluida, iniciando un viaje de aceptación y reconocimiento, mejor dicho, autoaceptación y autorreconocimiento.

¿Has hecho ese tipo de ejercicios en tu vida, cuando sientes que algo no anda tan bien? Te los recomiendo, son deliciosos, solo ocupas cuidar dos variables: dejar fluir a tu ser auténtico y no juzgar, solo saber que lo que veas en ese viaje interior, SOLO ES, así de sencillo. Te regalo algunos tips:

- La oportunidad está en no asegurar que nos conocemos como la palma de nuestra mano, en evitar pensar que ya sabemos quiénes somos. Permitamos sorprendernos con los hallazgos del viaje, olvidemos afirmar creer que tengo toda la verdad.

- El paso uno nos permitirá profundizar en cada capa de nuestra personalidad. Desde nuestro entorno inmediato, naveguemos por las conductas y actitudes, para encontrarnos con un sistema de creencias y valores que definen muchos de los comportamientos.

- Sé tú, no empoderes a cualquier persona para que te dé consejos, te guíe y dirija. Cuidado con permitir que otro te defina, solo estará prestando sus ideas y creencias. Recordemos que somos únicos y buscamos nuestra mejor versión, no la copia de otra persona.

- Me toca a mí, y solo a mí, definir quién soy y cuál es mi propósito o sentido vital, y si lo consigo estaré dándole valor a esa entrevista en el espejo, que me recuerda que la gran herramienta para conocerme son las preguntas, preguntas poderosas generarán respuestas que iluminen mi camino.

Si te atreves hacer este ejercicio antes de que sientas que un “perro te mea”, ten presente que los procesos de aceptación y autoconocimiento pueden durar algún tiempo en llegar, no son instantáneos, no son de microondas. Deberás llamar a la autorregulación y paciencia para ir dando los primeros pasos, ¿y por qué no?, buscar el apoyo de un experto para que te acompañe en este proceso enriquecedor como ser humano.

Te invito a realizar la prueba de autocuidado que aparece en mi pagina @LicOscarGarciaCoach, y que no te pierdas el programa de LIVE por la misma página a las 11:30 del domingo 31 de mayo. Seguimos en contacto.