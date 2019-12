La FÃ³rmula de la Felicidad: Â¿Es obligatorio ser feliz?

Columna semanal

La Fórmula de la Felicidad: ¿Es obligatorio ser feliz?

Habla sobre la actitud que se tienen ante la vida

Óscar García

Día de compras para una más de las reuniones en casa -que por cierto, cómo las disfruto-, larga cola en mi panadería favorita. Para alguien de comportamientos inquietos como yo, necesito enfocar mi energía a un lugar, en breves momentos el foco de atención fue una joven dependienta que discutía con fuerza que ella no tenía humor para celebrar una posada, que prefería la tranquilidad de su casa; obvio, el persuasivo interlocutor acentuaba que esta fecha existe únicamente para ser felices.

No es la primera vez que escribo sobre este tema y se preguntarán por qué la insistencia, a mi parecer, lo requiere. Es básico comprender que la felicidad no es una obligación, no es tan sencillo como definir la actitud que tengamos ante la vida y listo, no, no es algo que, si no lo conseguimos, debamos sentirnos frustrados por ello.

La felicidad es algo tan personal, tan íntimo, como el resultado de nuestra aceptación de quienes somos. Es clave nuestro profundo amor hacia nosotros mismos. Es mejor que nos caiga el veinte: sin querernos, no podemos ser felices. Así de sencillo.

Todo un reto manejar la saturación de publicaciones que venden el camino hacia la felicidad enlatada en forma de libro facilón, en un evento de colores o una conferencia con magna producción casi cinematográfica. Innegable que estos tienen un efecto inmediato en la parte de emocional, pero ¿qué sucede a mediano y largo plazo?

Es un hecho que la propuesta de que olvidemos nuestros problemas no nos lleva a ningún lado, lo que sí ayuda es afrontarlos y trabajar en ellos para convertirlos en retos, y solucionarlos.

Con frecuencia, escuchamos que se nos invita a alejarnos de las “personas tóxicas”. Hay que reconocer que la felicidad es algo que se trabaja todos los días. Siendo un producto del balance emocional individual y relacional, no se puede construir sobre la evitación o el escape.

Vivir en bienestar es todo lo contrario. El bienestar subjetivo se construye en el afrontamiento, en la superación de las dificultades, en la comprensión y la compasión con los que lo están pasando mal y no recuerdan cómo relacionarse con ellos y con el mundo.

Será más claro cuando entendamos que el efecto Instagram no es suficiente para convencer al mundo que estamos repletos de felicidad, que las personas felices lo dibujan en su cara, arrugada por sonrisas y preocupaciones. Ese es un rostro que nos muestra que está siendo partícipe de esta vida, no es un mero espectador de ella.

Sin duda esta época nos reta emocionalmente, pero debemos confiar que nuestras fortalezas son claves para iniciar ese proceso de transformación personal. Para ser feliz hay que tomar decisiones y, ante todo, ser humildes. Desear cosas que están fuera de nuestra realidad y que no son factibles es fuente de sufrimiento.

En esta maravillosa época podemos disfrutar más a nuestra familia, gozar de un día tranquilo y en armonía, bendecir nuestra salud y la de nuestros seres cercanos, perdernos en la alegría de los niños al abrir su regalo, hasta disfrutar la compañía de nuestras mascotas quienes las tienen. Todo ello son aspectos por los que deberíamos estar agradecidos, y desde la fortaleza de la gratitud llenarnos de dosis de esperanza.

Mucha reflexión que se interrumpe al escuchar la voz de la dependienta que me pregunta qué voy a llevar. Sé que vengo por pan, pero me llevo un sorbo de café lleno de aprendizajes para el alma.

Te deseo que disfrutes esta temporada al máximo mientras seguimos conectados en mi página Oscar García Coach