La Fórmula de la Felicidad: ¿Estamos preparados para los grandes desafíos?

Columna semanal

Óscar García

"Hemos evaluado que la COVID-19 puede caracterizarse como una pandemia", son palabras que pronunció Tedros Adhanom, director de la Organización Mundial de la Salud, este miércoles 11 de marzo. Debo comentar que unos las esperábamos con mayor anticipación ante el comportamiento mundial de la enfermedad, también deseábamos no haberlas escuchado nunca y otros (para mi inquietud, una gran mayoría) parece que no la escucharon, mucho menos iniciaron un proceso de racionalización de esta tremenda decisión.

De impacto escuchar del líder de la salud a nivel mundial que: "Pandemia no es una palabra para usar a la ligera o descuidadamente. Es una palabra que, si se usa incorrectamente, puede causar un miedo irrazonable o una aceptación injustificada de que la lucha ha terminado, lo que lleva a sufrimiento y muerte innecesarios”. Totalmente de acuerdo, esta declaración nos debe concientizar, hacer aprender y desaprender para lograr prácticas exitosas, tenemos países que están tomando decisiones rápidas, conscientes del precio de la espera, de la indiferencia. No solo somos nosotros sino los otros. ¿Estamos preparados en México? Podemos caer en la fácil tarea de buscar culpables, la queja como primera opción.

A través de esta columna deseo invitarte a reflexionar sobre ciertos comportamientos que el miedo, y en algunos casos el pánico, puede polarizar.

En estos momentos la comunicación a través de las redes sociales toma un protagonismo clave para mantener a la población bien informada. ¿Crees que los famosos “memes” y chistes de mal gusto tienen espacio? ¿Crees que saturar las redes con información no validada de fuentes oficiales nos puede ayudar?

Tenemos la virtud de ser expertos en todos los deportes, especialistas en todas las artes, casi expertos de Wall Street para recomendar acciones financieras, médicos connotados para auto medicarnos y hasta recetar a los que más queremos. La tarea que más se nos dificulta es educar a los que tenemos en casa como una de nuestras responsabilidades prioritarias y son las redes nuestro mejor escaparate de ideas. ¿Crees que esta pandemia nos necesita en esos roles o requiere que nos hagamos responsables con un alto sentido ético de lo que decimos y cómo lo decimos?

Me inquieta y me llega hasta a incomodar que hace más de 15 días se emitieron las primeras medidas de prevención contra la propagación de la enfermedad y todavía seguimos ignorándolas. Me sucedió el viernes pasado, una persona se molestó porque no la saludé de beso, me dijo con una cara llena de ira: “¿Quién te crees?, ¿me ves cara de enferma y piensas que te voy a infectar?”. Más triste aún, a esa persona la acompañaban dos niños que se arrastraban por el piso del centro comercial y luego se metían las manos a la boca. ¿Es esto lo que dicta el sentido común?

También es importante dejar claro que este momento histórico nos debe llevar a grandes aprendizajes individuales y colectivos, a vivir esta experiencia no deseada con una dosis gigante de emociones positivas para afrontar el reto de evitar la transmisión comunitaria de COVID-19, esperando que países como el nuestro demuestren si pueden hacer lo mismo que los que están accionado de forma ejemplar con intervenciones de no propagación. Gobiernos, iniciativa privada y sociedad en general lo haremos posible.

Quiero cerrar esta reflexión con algunas afirmaciones positivas que nos deben llenar de esperanza con respecto a la COVID-19:

En el caso del Sida, se tardó más de dos años en identificar al virus causante de la enfermedad. Los primeros casos de neumonía severa se notificaron en China el 31 de diciembre de 2019, para el día 7 de enero ya se había identificado el virus SARSCoV2 y seis días después ya estaba disponible para todo el mundo un ensayo de RT-PCR para detectar el virus.

Sabemos también que China tardó en tomar decisiones, pero que a partir de decretar fuertes medidas de control y aislamiento, están dando sus frutos. Desde hace ya tres semanas el número de casos diagnosticados disminuye cada día.

En un mundo que premia de los medios de información las noticias catastróficas, los únicos datos que a veces se muestran son el aumento del número de casos confirmados y de fallecimientos, pero la mayoría de la gente infectada se cura. Hay 13 veces más pacientes curados que fallecidos.

Y otra gran noticia de este virus es que puede ser inactivado de las superficies de forma eficaz con una solución de etanol (alcohol al 62-71 %), peróxido de hidrógeno (agua oxigenada al 0,5 %) o hipoclorito sódico (lejía al 0,1 %), en solo un minuto. El lavado de manos frecuente con agua y jabón es la manera más eficaz de evitar el contagio. Claro, además de los protocolos de aislamiento y de saludos.

¿Es tan retador ponernos en acción? Sólo es cuestión de crear conciencia. ¿Te atreves a dar el primer paso? Seguimos en contacto a través de mi columna y en mi página @licOscarGarciaCoach.