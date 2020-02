La FÃ³rmula de la Felicidad:Â¿Ganar justifica cualquier comportamiento?

Columna

La Fórmula de la Felicidad:¿Ganar justifica cualquier comportamiento?

Columna semanal

Óscar García

¿Ganar justifica cualquier comportamiento?

Escribo esta columna sin conocer el resultado del juego 7 por el campeonato de la Liga Mexicana del Pacífico, y muy consciente de que el día de publicación de esta columna se realiza uno de los eventos de mayor trascendencia en la comunidad, la elección de la Reina del Carnaval.

En ambos dominios, mis experiencias de vida son muchas. En el mundo del deporte, como Director de Asuntos Estudiantiles del Tec de Monterrey, se me ofreció la oportunidad de estar en contacto con todos los beneficios que la práctica de este otorga en la formación integral de los jóvenes, pero también de las presiones físicas y emocionales que viven los que deciden continuar el camino profesional. Son grandes aprendizajes el conocer, interactuar y observar los comportamientos de vida de jugadores que en su etapa de madurez deciden ser entrenadores, de jugadores activos que presentan testimoniales a los alumnos; también de aquellos que su talento los llevó a grandes alturas y su manejo inadecuado del EGO los condujo por caminos que no enaltecen al ser humano.

Como administrador de la actividad cultural de la Universidad, viví innumerables eventos vinculados con el arte, al que se agregó el mundo del Carnaval cuando recibí la oportunidad de experimentarlo, por invitación de un amigo y padre de familia, el famoso “Chino Wong”. Esto significó navegar en un mundo desconocido, lleno de pasión, de talento, de amor a las tradiciones, pero de un sobrado EGO en muchos de los participantes, tanto de los que organizan como de los que lo viven, y que tiene su origen de mitos y mitotes en quién será la representante de la máxima fiesta. He sido testigo, en mis 15 años de colaborador de la fiesta, de cómo las jóvenes son expuestas a las críticas más absurdas, cómo los medios de información -jugando con sus propios intereses-, descalifican y desacreditan sin importar el impacto psicológico que se puede ocasionar a una joven.

Siendo tan diferentes ¿qué tienen en común estos dos eventos, béisbol y Carnaval?: Que en la búsqueda desesperada de una “corona” parece que lo que menos importa son valores como el respeto, la integridad, la inclusión y el sentido humano. Viene a mi mente una frase que es muy común cuando de ganar se trata, “El fin justifica los medios”, que significa que cuando el objetivo final es importante, “cualquier” medio para lograrlo es válido. ¿En serio será válido cualquier medio, aunque desacredites, difames al adversario? Me confunde tanto pensar que todo lo bello del deporte y de una tradición como el Carnaval, pierda su alto sentido humano. Disfruto ir al estadio y verlo lleno de niños que aspiran a ser como sus ídolos que están en el campo de juego dando su mejor esfuerzo, llenos de disciplina, entrega y perseverancia. Mi sueño es que sean inspiración de seres humanos íntegros, una gran responsabilidad.

Aprendí a amar el Carnaval cuando mi amigo Raúl Rico me mandó (literal jaja) de director de logística de una avanzada de más de 5 mil personas que hacen que suceda ese bello espectáculo. Ahí cambió mi mirada de simple espectador que juzga, a comprender por qué las pasiones se encienden. Ver y sentir tan de cerca a las personas que esperan hasta 24 horas el paso de la alegorías, para ver y saludar a su Reina, fue algo que retó a mi inteligencia racional, social y emocional; fue darle valor a una tradición, pero nunca una justificación a la desacreditación.

Como director de arte, diseñé y preparé varias elecciones de reinas y busqué siempre imprimir el crecimiento personal, los desplazamientos positivos, con un equipo de gente maravilloso. A las candidatas, siempre, desde el primer día, les afirmaba: “Una corona no te hace más bella ni más inteligente, debemos tener cuidado porque su peso, si no te preparas mentalmente, puede ocasionar muchas afectaciones no deseadas”. Mi invitación fue a que se prepararan para la vida.

Como Coach de Vida y ciudadano responsable, he utilizado este medio para cuestionar los comentarios malintencionados tanto para jugadores, entrenadores, candidatas y hasta organizadores. Observamos que la belleza del deporte y la tradición son posibles, y nos asombran, porque se trata de seres humanos dando su mejor esfuerzo. ¿A poco me preparo todos los días deseando que me vaya mal, equivocarme en la respuesta a mi pregunta, fallar al momento de batear? Pues no, sucede porque somos humanos y no somos perfectos, somos vulnerables.

Espero que el ganador sea el mejor equipo que va a representar a México en la Serie del Caribe, no la idea de “no es bueno porque no juega en las grandes ligas”. ¿Te imaginas?, entonces ¿no somos buenos todos los que no trabajamos en Nueva York?

Y respecto a hoy, deseo que quien resulte electa Reina sea la joven que destaque por su disciplina, talento, carisma y compromiso, con el toque de belleza que caracteriza a nuestra tierra. Muchos ejemplos tengo, de los cuales me siento muy orgulloso, de jóvenes que no obtuvieron la corona y son unas triunfadoras en su vida personal y profesional; y claro, están la reinas que sí se prepararon para la vida, no sólo para ganar una corona. Soy feliz de verlas llenas de bienestar, haciendo lo que les apasiona.

Agradezco todas las invitaciones que recibo para preparar a candidatas, públicamente confieso que no soy experto ni en pasarela, ni en maquillaje, ni diseñador de estilos, lo que Oscar Garcia Coach prepara es a seres humanos que les interesa encontrar un sentido y un propósito en la vida, y desde ahí descubrir su mejor versión. Para mí, ganar una corona sólo es parte de un plan de actividades para que la persona tenga un propósito firme de vida a través de la interpretación correcta de las vivencias que van a experimentar, vivencias, algunas quizás muy dolorosas, pero que regalarán la oportunidad de trabajar la resiliencia y autoeficacia, parte del capital psicológico relacional.

La próxima semana seguramente las incógnitas se habrán despejado. Seguimos en contacto a través de mi página LicOscarGarciaCoach.