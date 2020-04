La FÃ³rmula de la Felicidad: La frustraciÃ³n es cada vez mÃ¡s tendencia

Mazatlán

La Fórmula de la Felicidad: La frustración es cada vez más tendencia

Columna semanal

Óscar García

Termino una sesión virtual con los alumnos próximos a graduarse de preparatoria, una reunión con muchos aprendizajes para un servidor. Escuchar las emociones de los jóvenes sin juzgarlas es una responsabilidad de los adultos, tanto en la casa como en la escuela.

¿Te imaginas cómo se sienten ante la noticia de las autoridades que extienden el "quédate en casa" hasta el 30 de mayo?, así como observar las publicaciones donde se expone la decisión de los países que nos llevan delantera en la crisis COVID19 y la estrategia de confinamiento, de posponer la apertura de eventos masivos, en algunos casos hasta el 2021.

Para ellos son muy malas noticias, tocadas por una fuerte dosis de injusticia, no alcanzan a entender por qué no pueden vivir todos sus sueños de preparatorianos como los habían idealizado. Comentarios como: "¿Cómo es posible que en mi última etapa en la prepa no esté disfrutando de mis mejores amigos?", "Ya teníamos todo para nuestra fiesta, trabajamos casi dos años en planearla, ¿y ahora nos dicen que no será posible?", "¡Estoy harto de que alguien decida por mí!", "Estoy muy enfadado, me aburro, ¡no se vale lo que me está pasando!".

¿Cómo ayudarles a vivir este duelo de la mejor forma y que les regale un aprendizaje?

¿Cuántas veces nos hemos referido a esta generación como la de menor grado de tolerancia a la frustración? Tremendos juicios, como la “generación de lo fácil", la que todo obtiene de sus padres "en un tronar de dedos”, la generación que no sabe escuchar un no "porque se frustra".

Me emociona sentir que cuando se les explica, se conversa, se escucha y empatiza, estos jóvenes diario me regalan lecciones de una madurez impresionante. En cinco semanas han logrado grandes desplazamientos en sus oportunidades como seres humanos, ayer les comenté lo orgulloso que me sentía de sus miradas de la situación, a pesar de su enojo por las noticias que están experimentando.

¿Alguno de nosotros recuerda cómo nos sentimos cuando no encontramos la llave del carro, cuando olvidamos la clave de ingreso a una app – es una de mis favoritas, por frecuente –, no encontramos los lentes, cuando olvido un documento importante en casa y me doy cuenta cuando llego al trabajo? Así es, experimentamos esa sensación desagradable de no poder alcanzar un objetivo, satisfacer una necesidad o tan solo el no cumplimiento de un buen deseo. Observarás que las situaciones con las que busco explicarme son de las más comunes en nuestro día a día.

¿Qué pasa cuando han sido años esperando el momento de celebrar un logro y, cuando estás a punto de conseguirlo, algo ajeno a ti te lo impide?

Imagínate si los ejemplos que te brindé no sucedieran aislados y todos los experimentaras casi al mismo tiempo, ¿se incrementaría tu nivel de frustración? Seguro que sí, convencido estoy que ya estaríamos hablando de emociones al límite, como la ira y el coraje ante esos hechos.

Toma vital importancia explicarles a los jóvenes que esta emoción es transitoria, que va a pasar y que podemos aprender de ella. Que en la historia de la humanidad se han presentado situaciones de mucho dolor y que al terminar se experimentó un crecimiento fuerte como seres humanos.

Los primeros estudios sobre esta emoción, la frustración, datan de 1950 por Norman Maier, que fue profesor en la Universidad de Michigan. Hoy solo me quiero enfocar a los beneficios de vivirla a conciencia y decidir después moverme de ese estado no deseado.

Entender que la frustración nos invita a no contentarnos con un resultado adverso, que un primer gran paso es aceptar los hechos y de ahí partir a una actitud de búsqueda de nuevas alternativas, o para intentarlo de una mejor manera en la siguiente ocasión. Por tanto, la frustración nos motiva a conseguir una meta, a focalizar nuestra atención para fijar nuevos y más retadores objetivos. No podemos olvidar que también a algunos nos puede llevar a la insatisfacción, la irritabilidad u otros problemas por no conseguir nuestros deseos.

Resumiendo lo que debemos enseñar a nuestros jóvenes en este momento: aceptar la emoción. Aceptar que no siempre tenemos el control. Hay que reconocer que puedo desplazarme a mejores emociones de las que estoy sintiendo

Y lo más importante, que la perfección no existe, que nos regalemos ese permiso para ser humanos. Es básico reconocer que no lograr un objetivo, aún con todo el esfuerzo invertido, no es motivo para que la persona perfeccionista menosprecie su propio trabajo. Es una situación que con el tiempo provoca aumentar la auto exigencia e impacta de forma negativa nuestra autoestima.

