La FÃ³rmula de la Felicidad: Lo que me inquietaâ€¦ del valor de mis pensamientos

Columna semanal

La Fórmula de la Felicidad: Lo que me inquieta… del valor de mis pensamientos

Para conectarse mejor con un uno mismo

Óscar García

En la columna anterior, titulada El valor de nuestros pensamientos, comentaba la frase de Epicteto: “Lo que inquieta al hombre no son las cosas que le pasan, sino la opinión que tiene acerca de las cosas que pasan”.

¿Cómo doy valor positivo a mis pensamientos en lugar del enfoque negativo? Hay recomendaciones muy sencillas que podemos realizar con un poco de intención y disciplina, como las que a continuación les comento:

Es un hecho que siempre el primer paso es identificar y salirnos de las tentaciones no saludables con las que nos reta nuestra mente.

1 Disfrutamos al sacar conclusiones de forma acelerada, sin tener las evidencias suficientes y competentes, debemos cuidar los impulsos que hemos aprendido donde el juicio de resolver a la brevedad es la mejor opción, no siempre es lo correcto. Vamos a respirar y evitar las acciones impulsivas, actuemos cuando nuestras emociones estén en equilibrio.

2 Y si además de no controlar los impulsos, tendemos a polarizar pensamientos negativos, a llevarlos a lo catastrófico, tendremos como consecuencia una reacción emocional desadaptada. Vamos a ver lo positivo, incluso en los momentos más dolorosos.

3 El juego de la víctima nos lleva a observarnos como la causa culposa de cualquier cosa. Vamos a evitar suposiciones y a enfocarnos en asumir y hacernos cargo de lo que nos toca, nada más. Un gran reto es no tomar personal todo lo que sucede.

4 Una visión esperanzadora no reta a dejar de suponer que lo que sucede una o dos veces va a suceder siempre. No porque una vez me fue mal en un reto, siempre me va a ir mal, no porque experimente una relación dolorosa todas deben concluir de la misma forma.

Uno de los grandes aportes de la educación emocional es incorporar técnicas de respiración consciente, ya que respirar no es algo que hagamos de tal forma, con frecuencia y sin percatarnos, divagamos entre el pensamiento, la emoción y la conducta. Vivir el aquí y el ahora es prestar atención al proceso de inhalación y exhalación durante unos tres minutos, esto ayuda a reducir el ritmo cardíaco, entre muchos beneficios que podemos mencionar.

Cada vez que converso del tema de la respiración consciente, genero muchos conflictos por las creencias limitantes que, incluso algunas religiones, han colocado al simple hecho de respirar, cuando solo es una técnica de conectar con el ser humano que somos, que nos permite enfocar mejor nuestro sentido de vida y, sobre todo, nos abre un espacio de atención plena para disfrutar la vida, incrementar la productividad y disminuir los niveles de cortisol que circulan por nuestro cuerpo.

Todas las recomendaciones mencionadas son más efectivas cuando las intencionamos de manera consciente, por ejemplo, no es lo mismo caminar porque es parte de mi trabajo, a dedicar treinta minutos diarios a salir y descubrir el amanecer, los árboles, las flores, el viento y todas aquellas cosas maravillosas que nos rodean. Esta práctica se considera también como respiración consciente, es super sencillo y muy beneficioso para nuestra salud física y emocional.

Espero que este artículo apoye tus acciones en búsqueda de una vida con mayor calidad a través de la positividad de tus pensamientos.

Seguimos conectados en mi página Oscar Garcia Coach.