La FÃ³rmula de la Felicidad: Lo que nos decimos cuando nos estÃ¡ llevando â€¦

La Fórmula de la Felicidad: Lo que nos decimos cuando nos está llevando …

El coach Óscar García Osuna invita a reflexionar sobre las emociones

Óscar García

Estoy terminando de evaluar los exámenes finales de mi clase, apenas son las 12 de la noche, me queda un buen rato de chamba, pero siento que la paciencia empieza a retarme, necesita un paro acompañado de una pausa consciente de oxigenación.

Un buen té será compañero de mi trabajo de respiración y enfoque. Equilibradas las emociones, regreso a la revisión sorprendido por el gran trabajo de respuestas al caso a solucionar como último reto. Debo confesar que cuando califico no me gusta ver el nombre del alumno para no generar juicios a la hora de la evaluación, disfruto sorprenderme con las sorpresas que se presentan, y no fue la excepción, totalmente satisfecho de visualizar los desplazamientos positivos, y más aún cuando veo a quién corresponde el examen.

A mi mente llega el primer día de clases, cuando este alumno, dudoso de sus conocimientos, sólo pedía un poco de tolerancia ante sus múltiples ocupaciones, y mi mirada de coach intuía un quiebre emocional muy fuerte por su falta de confianza en él mismo.

¿Cómo explicarle a este joven que una persona incompetente no podría dar respuesta a un examen como el que realizó? Me genera la duda si al ver su calificación le quedará una lección de vida a través de esta materia. ¿Le hará sentido el reconocer que puede más de lo que él mismo se dice todos los días?

Me surgen muchas ganas de tomar el teléfono y recodarle en ese mismo momento que: el hecho de sentir que uno no vale nada trae aparejado una serie de emociones como el miedo, la ira, la tristeza, hasta el asco, que nos generan sentimientos no deseados que llevan a estados de ánimo tóxicos, con comportamientos poco productivos y no sanos, tales como el desgano, desmotivación, tirar las metas, hasta el abandono de nuestro rol laboral.

¿Te has preguntado cuántas cosas te dices a ti mismo cuando siente que te lleva el tren y nada te sale bien?

¿Cómo llamar a la autoconfianza para eliminar de tajo el dolor y evitar la amargura y el resentimiento?, ¿en qué momento dejé de buscar darle un sentido a la vida? Es tan sencillo mencionarlo, pero qué tamaño de reto es eliminar, o al menos minimizar, los pensamientos negativos en nuestra mente, y más aún en el corazón. Es un hecho que, si queremos lograr nuestros sueños, debemos generar emociones positivas y marcar objetivos claros que desafíen nuestro talento, pero que al obtenerlos nos multipliquen el efecto esperanzador.

Hace menos de una semana escuchaba con atención al doctor Luis Castellanos en su conferencia “El poder del lenguaje positivo”, se me grabaron sus palabras: “Nuestra habla interior es la que más nos pone límites. ¿Cuáles son las justificaciones que nos ponemos para no buscar intensamente nuestros sueños’”. Al revisar por segunda vez el examen sobresaliente de mi alumno, retrocedí en el tiempo y quizás el mayor logro de este alumno en clase fue que perdiera el miedo a expresar lo que siente y lo que piensa.

Parece tan sencillo, pero fue invitarlo constantemente a dejar guardada la emoción de miedo para sacar el león que lleva dentro, hacerle ver que todos somos vulnerables, que somos humanos y eso nos da el derecho divino de ser vulnerables, aceptando por consiguiente que, al juzgarnos a nosotros mismos, nos comportamos muy duros porque usamos palabras demasiado fuertes y dolorosas que nos marcan cuando las hacemos parte de nuestros juicios maestros de vida.

Es decir que si “aceptamos nuestros límites enaltecemos nuestras posibilidades”, que la búsqueda para descubrir en qué soy muy bueno tiene un alto sentido de ganancia emocional, para enfocarme en mis fortalezas más que en mis déficits.

Cierro esta columna con la frase de mayor aprendizaje al terminar la exposición del experto en comportamiento humano de la conferencia virtual a la que fui invitado: “Lo importante no es lo bueno que uno es ahora, lo importante es lo bueno que puede llegar a ser”, atribuida a Atul Gawande, cirujano, escritor e investigador de salud pública estadounidense.

¿Cómo decirle a mi alumno que busque a la brevedad adoptar en su jerga ontológica diaria más palabras emocionalmente altas? ¿Cómo explicarnos usar toda la fuerza que tenemos para desplegarla en otros lugares de la organización donde laboramos o estudiamos, y claro, en nuestra vida?

Estoy seguro de que, al terminar este artículo te puedes integrar con mayor intención al reconocimiento de las palabras que a ti te hacen un sentido.