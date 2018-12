La FÃ³rmula de la Felicidad: Los cambios son inevitables

Columna

La Fórmula de la Felicidad: Los cambios son inevitables

El coach Óscar García Osuna invita a reflexionar sobre la emociones

Óscar García

29/12/2018 | 05:00 AM

Vamos llegando del cine. Tocó el turno al esperado regreso de Mary Poppins. Me llama la atención que la edad promedio de los que asistimos el día de hoy era más arriba de los 40 años, muy diferente al mercado meta que tenía la película original.

Sin la intención de actuar como critico de arte, con el simple afán de generar el contexto de la última columna del 2018, puedo afirmar que el espectador disfrutó de una pieza colorida, muy bien coreografiada, que utiliza como recurso la nostalgia para brindar mayor intensidad a las emociones de los que disfrutamos de la primera película en algún momento de nuestra vida.

Si me preguntan alguna razón mayor al abuso de la mercadotecnia y el recurso de los refritos para lograr buenos ingresos de taquilla, no encuentro algún otro en absoluto. Colocado en mi plan de espectador, me dispongo a disfrutarla aún conociendo el camino familiar por el que nos llevarán los personajes de la historia.

Inevitable no hacer comparaciones conforme avanza la historia y en el afán de lograr aprendizajes, vuela por mi pensamiento y emoción lo que un día dejó en mí esta consentida nana mágica, que muchos aspiramos a tener en nuestra formación.

Quizás “Mary” provocó una de mis primeras lecciones de empatía, durante todas sus intervenciones buscaba acercar a los niños Banks a una realidad e indagar en las experiencias del otro para poder aceptarlo plenamente y apoyarlo desde nuevas formas. En esta nueva versión, el atrevimiento de su aparición para ayudar a los hijos del antiguo niño, quienes después de vivir una tragedia como la pérdida de su madre, deben entender la situación de apremio y saturación emocional del padre, para hacer equipo y buscar juntos solución ante la situación no deseada.

Debo confesar que no sé si los pequeños que estaban en la sala lograron interpretar igual que yo esta parte de la trama, las lágrimas de los adultos me brindaron un toque de razón.

Aceptar que todos tenemos una historia detrás que “justifica” nuestros juicios y creencias profundas, impactando nuestra manera de pensar, reaccionar y actuar con mayor inteligencia emocional.

La segunda lección es que cuando crees en la magia, aparece la abundancia como uno de los grandes beneficios de dejar atrás la queja y poco optimismo, trabajar en la baja confianza en nosotros mismos. El mejor ejemplo es su bolso mágico. La tecnología en esta nueva versión permite la aparición hasta de defines en la bañera. Resuena en mi mente el comentario de uno de los pequeños espectadores a su padre, reclamando la mentira de la trama porque no puede aceptar el tiempo de permanencia de los niños en el fondo del agua. El silencio del padre a la inquietud lo resolvió la madre con un: “Pasa porque es una película, pero tú ni lo intentes”.

La lección más impactante que se reitera en esta versión es que todo tiene un principio y un final, y que es mucho mejor cuando asumimos esta situación a la mayor brevedad. En dos días más, repetiremos el final de un ciclo que da vida a un nuevo comienzo. Todos lo experimentamos en primera persona, pero existe la magia de vivirlo a través la historia de otros seres humanos, sean estas historias reales o no, nos regalan siempre una dosis de aprendizajes, que así como el personaje de la historia, tengamos la capacidad de abrir el paraguas, tomar nuestra mochila de sueños y aprovechar el viento a favor.

Termina la película con un espectacular vuelo en globos multicolores, fortaleciendo el deseo profundo del hombre de ser libre y volar desde lo más profundo de su imaginación y creatividad. De todos modos, con respecto al pasado y su dosis de nostalgia, solo nos queda darle las gracias y dejarle que, de vez en cuando, nos haga llorar por los buenos recuerdos o tan solo nos saque la mejor de nuestras sonrisas como una prueba fiel de saber disfrutar el presente, que es y será por siempre nuestro mejor regalo al aceptar que los cambios son inevitables.

Aprovecho este espacio para agradecer tu preferencia a la fórmula de mi columna, a seguir conectados por medio de mi página Oscar Garcia Coach, pero sobre todo, por aprender juntos a visualizar lo que deseamos y vivirlo de una forma intensa, tan intensa que se pueda convertir en una bella realidad.

Estoy seguro de que el 2019 nos mantendrá unidos, retándonos a no quedarnos con lo primero que veamos y dejarnos sorprender con la emoción wow que va más allá de las apariencias.