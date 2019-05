La FÃ³rmula de la Felicidad: Mujer, las consecuencias de su nuevo rol

Columna

La Fórmula de la Felicidad: Mujer, las consecuencias de su nuevo rol

El coach Óscar García Osuna invita a reflexionar sobre la emociones

Óscar García

La noche cae, las pocas estrellas que destellan brindan un toque de soledad que invita a la reflexión. En mi mente circulan los comentarios de sobremesa de la importancia del rol de la mujer en la actualidad. Revolotea la culposa sensación de una ausencia de valoración objetiva. En la tremenda búsqueda de igualdad de género persiste la inquietud de un gran logro: se incrementa la carga de responsabilidades.

El traslado al aeropuerto me regalaría un argumento sólido para mi indagación. Después de muchos intentos para conseguir un Uber, este llega acompañado de una sonrisa femenina amable que me invita a abordar. Desde el arranque, provoca la conversación, creo que necesitaba ser escuchada.

Su pregunta, después de asegurarse de a qué terminal me dirigía: “¿Cansado?”. Mi respuesta: “¿Se me nota?”. Y empieza su pequeño monólogo: “Tengo 36 horas sin descansar, debo aprovechar los días buenos. Salirme de un trabajo seguro para poder estar más tiempo con mis hijos, no sé si fue la mejor decisión. Es muy duro ser papá y mamá, pero también mis hijos están en la etapa más difícil, 12 y 14 años, y tengo la gran responsabilidad de estar con ellos más tiempo”. “Y si dejó su trabajo seguro para verlos más, ¿cómo me dice que lleva 36 horas sin descansar?”, indago. “Esa es mi gran frustración; no me alcanza el dinero, viven exigiéndome cosas y quiero darles lo mejor”, responde mi conductora. “¿Ha platicado con ellos de cómo se siente?” “No. Quiero que sean felices. No los quiero preocupar, es mi responsabilidad darles lo mejor. Lo que me duele es que dejé un trabajo que me hacía sentir importante, que me llenaba, porque fue para lo que estudié, para lo que fui a la Universidad… para andar de chofer”, lamenta como para sí misma. “¿Y cómo le va en este trabajo? ¿Qué le ha permitido lograr?”. Un tremendo suspiro precede a un largo silencio: “Quizá soy muy dura conmigo misma, otra vez. Me sucede a menudo el sentirme la supermujer y pago un precio muy caro, lo sé”.

Siento que intencionadamente detiene la conversación, voltea y me pregunta: “¿Siente que estoy muy mal? Me da tanto miedo equivocarme y le puedo afirmar que me estoy equivocando, y mucho”.

Llegó el momento de intervenir y lo hago con una pregunta de las más básicas: “Cuénteme algo de lo que se sienta orgullosa”.

Percibo que sus lágrimas están a punto de aparecer, vuelve al silencio en espera de que la luz verde del semáforo nos indique el continuar. Con voz llena de rabia, me dice: “Hasta hoy, no he necesitado que su padre me dé un peso. Las calificaciones de mi hijo mayor se han incrementado de forma significativa, mi hija me busca más, conversamos más. En mi otro trabajo pasaba todo el día ocupada, solo los veía a la hora del desayuno, corriendo como locos, y en la noche, desesperados todos por descansar un poco. Hoy soy mi propio jefe, yo decido las horas y aprovecho sus tiempos de sueño para trabajar”.

Hemos llegado a la terminal aérea. Cuando desciendo del Uber, tengo la sensación de que ha crecido mi admiración por esta mujer, en representación de las muchas mujeres que se enfocan todo el día en sacar adelante a los hijos.

Regreso a la duda de inicio: la importancia del rol de la mujer en la formación de los hijos, que la ha llenado de más compromisos, generando una carga muy pesada, tanta que muchas veces la hace olvidar cuál es su verdadero valor.

No sé si tenga todas las respuestas, pero puedo asegurar que tenemos la oportunidad histórica de valorar sus roles y responsabilidades, para que la figura materna tenga la oportunidad de pensar en ella en primera persona y no sólo a través de los hijos.

Te invito a seguir conectados a través de Oscar García Coach.