La FÃ³rmula de la Felicidad: Â¿QuÃ© tienen esas personas?

Columna

La Fórmula de la Felicidad: ¿Qué tienen esas personas?

El coach Óscar García Osuna invita a reflexionar sobre la emociones

Óscar García

Encuentro de amigos: el anfitrión, un personaje querido por el grupo, admirado por los que enaltecemos las fortalezas del ser humano. Fue tan emotivo el encuentro, que decidí cambiar el sentido de mi columna.

Después de escuchar los testimoniales, inicié el proceso de identificar las fortalezas que caracterizan a esas personas que logran trascender en su camino por la vida.

Es común que busquemos los modelos de comportamiento en los televisores, en las redes y las revistas, entre otros, pero en nada más retador se convierte esta adopción cuando observamos con preocupación los comportamientos hedonistas de jóvenes y adultos porque también asumimos que solo son la generación millenial y, desafortunadamente, no es así. Existe la generación “chavo-ruco” que se comparta, a pesar de su experiencia, con mayor énfasis en el placer que en el ser.

Disfruto las películas y reportajes que narran biografías interesantísimas, me inspira leer e indagar historias no tan conocidas y fuera del contexto “éxito” que la sociedad ha adoptado, donde el dinero es un factor que brinda seguridad, pero ya en cierto nivel, no aporta al sentido de bienestar subjetivo de las personas.

Tengo la bendición de conocer mucha gente altruista con un alto compromiso en ayudar al prójimo, también tengo la suerte de estar conectado a chats, donde todos los días positivos del mundo, agregan un poco de su conocimiento a mi deseo de crecimiento personal, lo que me regala una mirada para hacer respetuosos comentarios del que tienen esas personas, como mi estimado amigo de los jueves.

La gran mayoría de los expertos en comportamiento humano asocian, como característica básica de estas personas, su motivación intrínseca de ayudar porque interpretan que “cuando ayudas a los demás, te estás ayudando a ti mismo”.

Me suenan a mucha razón las evidencias de investigaciones recientes de psicología positiva, que muestran cómo las personas que experimentan en su vida, de forma intencionada, actividades de altruismo y solidaridad, incrementan su tiempo y calidad de vida. Es un hecho, mi amigo ha transitado varios pisos en su camino por la vida, con muchas caídas, con mucha situación incómoda, con una maleta cargada de miedos, pero que su don de gente, su amor por la vida, por su familia, por los que se han ido y por los que quedan, lo impulsan a levantarse como un roble cada mañana, pero más importante, disfrutar, disfrutar mucho la vida.

En una de mis clases escuché una frase que me impactó: “los demás sí importan”. Al realizar fenomenología de esta, con asombro me di cuenta de que el ayudar o no hacerlo son grandes oportunidades personales, que fortalecen el carácter e impactan de forma importante la autoestima propia. Recuerda la última vez que ayudaste y cómo te sentiste después. En más de un 95 por ciento, las personas declaran sentirse muy bien porque le dan un significado a su existencia.

Muchos de nosotros queremos ayudar y no sabemos cómo, nos inquieta el hacerlo de forma correcta o contar con los recursos suficientes. Ayudar con significancia va más allá de los recursos. Muchas veces, las personas en estado de vulnerabilidad solo necesitan una palabra de aliento, la deseada compañía en los momentos de soledad, el hombro para recargar su cabeza y dejar descansar el dolor o la presión que los agota, que los degasta.

Una fortaleza que tiene esta persona es sabiduría para regalar su mirada desde el cúmulo de experiencias vividas en su caminar, la honestidad es otra fortaleza que se observa cuando dice lo que piensa, no lo que queremos escuchar, siempre con un profundo respeto al que se acerca a pedir ayuda.

Pido una disculpa por una columna muy personal, pero mi intención es preguntarnos ¿qué estoy haciendo para disfrutar una vida en plenitud, cuando la sumatoria de años rebasa incluso las expectativas promedio de vida?

Seguimos contactados a través de Oscar Garcia Coach.