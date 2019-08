La fÃ³rmula de la felicidad:Â¡RegÃ¡lale tu ausencia!

Columna

La fórmula de la felicidad:¡Regálale tu ausencia!

El coach en su columna habla de no darle poder a las personas que no aportan nada a tu vida

Óscar García

Una de las grandes oportunidades que tenemos como seres humanos es que cuando nos disgustamos con una persona la empoderamos muchísimo, a través de hablar de ella casi hasta en lo sueños, es más, algunos incorporamos las situaciones hasta en los sueños para “disfrutarlos hasta en las pesadillas”.

Mi madre, frecuentemente me decía ante mis comportamientos casi obsesivos: “Regálales tu ausencia”, pero en mi inmadurez emocional no era capaz de interpretarlo correctamente. Con su frase poderosa e intensa, me quería regalar una mirada más sabia de la situación.

Hoy sé lo retador que es comprender las emociones que sentimos, las sensaciones y los sentimientos que se generan ante cada vivencia. De igual manera, resulta mucho más complejo entender el sentir de los demás, pero debemos aprender a retirarnos, a aceptar cuando ya no se requiere nuestra presencia y a identificar cuando no somos valorados, ya que de otra manera terminaremos impactando sufrimiento y pena en nuestra alma, hasta un rencor intenso que nos daña, provocado por la inseguridad y la repetición constante de errores.

Es gestionar correctamente ese deseo de “sobrevivencia” que surge en los momentos que no disfrutamos, que no nos hacen sentir bien.

Y si no nos hacen sentir bien y además les damos poder, teniéndolos en nuestra conversación todo el día, ¡imagínate el desgaste emocional al que te expones!

Una variable más intensa se agrega a esta situación si en tu educación emocional formaste creencias de que a un familiar o amigo hay que “aguantarle todo”, hasta las faltas de respeto porque son familia de sangre o extendida.

Y el otro lee nuestra estructura de pensamiento, se empodera y abusa ante la falta de límites claros de lo que estamos dispuestos a permitir.

Claro que todos queremos una vida llena de armonía, pero quien nos la brinda son nuestras acciones, lo que permitimos y no permitimos, lo que estamos dispuestos a negociar sin dañar nuestro amor propio, nuestros valores, nuestro sentido vital.

Aprender a regalar tu ausencia a quienes no valoran tu presencia, es demostrarte que eres capaz de interpretar el momento justo cuando debes partir, para dejar cerrar ciclos no virtuosos y abrir nuevas oportunidades de relaciones más sanas en tu vida.

Es cierto que sentiremos un profundo dolor, en algunos casos muy cercano, la buena noticia es que no viviremos en el sufrimiento constante, ese que desgasta hasta llevarnos a la enfermedad, no solo emocional sino también física.

Dar ese retador paso es necesario para que nos valoremos a nosotros mismos, para poder obtener lo mismo de los demás, aspirando a mejores oportunidades en nuestro caminar por la vida.

La fórmula es muy sencilla, es aceptar que no siempre vamos a recibir de los demás aquello que esperamos, nuestras expectativas de la sinceridad y lealtad en una relación son solo nuestras; por el contrario, en muchas oportunidades, las decepciones más duras provienen de quienes menos creemos, de nuestra gente más cercana, pero también recibimos el apoyo más sincero de quienes menos pensamos. ¿Por qué no dejarnos sorprender y quedarnos con todo lo bueno?

Mientras eso sucede, si algo nos molesta de alguien, por sus comportamientos que nos hacen sentir muy mal, demos el primer paso, vamos a regalarle nuestra ausencia, ¿te hace sentido?

Nosotros seguimos conectados en mi pagina Oscar Garcia Coach @LicOscarGarciaCoach.