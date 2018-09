La fÃ³rmula de la felicidad: Â¡Rugidos que nos estremecen!

Columna

La fórmula de la felicidad: ¡Rugidos que nos estremecen!

El coach de vida, Óscar García, invita a reflexionar sobre el crecimiento como ser humano

Óscar García

En la conversación de la columna pasada, platicábamos de la importancia de ponernos en los zapatos del otro para regalarnos miradas que desafían hasta los sentimientos atrevidos de transformarnos positivamente.

Reconocer el valor de esos diálogos no planeados, que sin ningún guión nos ofrecen “caídas de veinte” maravillosas, la metáfora de la montaña y el evaluador fue el primer paso para encender la atención o espantar los demonios sueltos por la ira que tanto afectaba a nuestro interlocutor.

Un poco más tranquilo, con su respiración regalando dosis de contención y consciencia del presente, intento aplicar un ejercicio que, personalmente, me ayuda mucho en momentos de crisis.

¿Se pueden imaginar que hoy les hacen un regalo maravilloso, una mascota única que ofrece grandes dosis de atracción para el que la porta o posee, porque muchos queremos algo así, exótico, bello, oneroso, que definitivamente no es para todos?

Hoy tienes el poder de tener una en tu casa, por ejemplo, un bello cachorro de tigre de bengala de un mes de nacido. Llegas, lo colocas en un cartón y lo alimentas con leche por medio de un biberón. Tus días son más ligeros, tienes un juguete bellísimo, todos quieren ir a tu casa a jugar con la mascota, es divertidísimo. Te sientes la persona más importante y más solicitada, tu nivel de influencia en redes se incrementa, hasta entrevistas te piden los medios. El hombre con un bebé tigre de bengala.

Poco a poco te das cuenta. En menos de dos meses la mascota ha crecido y no se satisface solo con leche, necesita algo más de alimento, optas por darle parte de tu comida. Pasa el tiempo, un año, ha crecido, y tu ser racional te dice que los tigres comen carne, a esa edad solo poquita. Procedes a brindarle pequeños trozos para tranquilizarlo, observas también que los muebles de tu casa ya presentan los rastros del pequeño regalo, algunas mordidas, rasguños; ¿deberás buscar un espacio nuevo?

La rutina del día a día continúa. La mascota crece poquito a poquito, tres años, los trozos hoy son pedazos enteros y no son suficientes, el maullido se convirtió en rugidos feroces que asustan hasta a los vecinos, que por cierto ya no te visitan, por miedo al “cachorro”. Te han dejado solo, te sientes observado. Un día, te das cuenta de que alguien se adueñó de tu casa y de tu cartera; no hay dinero que alcance. Se fue tu tranquilidad y te encierras en tu cuarto en la noche para poder dormir un poco, y eso mientras duerme tu mascota. No hay mejor despertador que ella cuando azota los objetos de decoración que son sus juguetes tranquilizadores.

Un día, reconoces que padeces de un profundo miedo, sobre todo cuando “tu juguete favorito” enfurece pidiendo más comida y que ya no puedes controlarlo, cuando reacciona salvajemente, porque no consigue lo que quiere.

Si reflexionamos esta breve historia con nuestros pensamientos y emociones no deseadas, estas serían el equivalente a tener de mascota un tigre imaginario, al cual le damos trozos de comida que equivalen al número de veces que evitamos enfrentar nuestra realidad y asumir nuestros sentimientos, reconociendo la emociones que nos ocasionan afectividad negativa. En otras palabras, cada vez que evadimos esta realidad, ayudamos a que nuestro tigre interior crezca y se haga más fuerte cada vez que eludimos lo evidente. Los rugidos salvajes de nuestros miedos nos estremecerán con mayor fuerza, serán más intimidantes y les estaremos otorgando el control de nuestra vida.

Te invito a que reflexiones: ¿cuántos tigres estás alimentado al evitar asumir lo qué sientes? ¿Hasta cuándo postergar el inicio de un proceso de educación emocional? ¿Cuántos tigres te han robado tu tranquilidad y tu paz?

Esta breve historia está inspirada en una de las metáforas de Steven C. Hayes, uno de los creadores de la Terapia de Aceptación y Compromiso. Mi intención al contarla es ofrecerte un espacio de reflexión que nos invite a un mayor crecimiento como seres humanos. Estoy convencido de que a todos, en algún momento la vida, nos ha nofrecido un bufet de bebes tigres que decidimos alimentar hasta que aceptamos que habíamos permitido que esas “bellezas” nos robaran la paz, invadiendo nuestra armonía, estremeciendo nuestra vida.

Te invito a compartir esta columna como una forma de invitar a más personas a que decidan vivir en un mayor bienestar.

Seguimos en contacto en mi página Oscar Garcia Coach.