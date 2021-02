Mazatlán

La Fórmula de la Felicidad: ¿Se cura la envidia?

Columna semanal

Óscar García

Una semana llena de retos, de situaciones no deseadas en algunos casos, superadas con creces por emociones derivadas de un sinfín de logros y satisfacciones personales y profesionales.

Como suele suceder con frecuencia, no sé si de forma intencionada o no, una llamada telefónica de un supuesto “amigo” tiene el fin de informarte lo que dicen de ti otras personas que ni consideras en este planeta porque no forman parte de tu círculo de influencia. Seguramente has vivido una situación similar y experimentado, igual que yo, esa duda acerca de la intención del informante, si es para que “quedar bien” contigo o con las partes que generan los comentarios y situaciones que él mismo alude.

Claro, por más inteligencia emocional y social que tengas, en un primer instante esas palabras te generan molestia, afortunadamente pueden ser suficientes tres gotas de sabiduría para darte permiso de ubicar las cosas y entender: lo que generó esta situación es algo que denominamos “sentimiento de envidia”.

Durante mucho tiempo me retó el comprender por qué se habla de la “envidia benigna”, que la hemos sociabilizado y considerado como “sana”, al extremo de llegar a confundirla con la admiración, asumiendo que esa sensación nos puede motivar a mejorar uno mismo. Muchos estudios al respecto hablan de que la admiración hacia una persona es un gran habilitador para buscar nuevos aprendizajes y modelos de comportamiento aspiracionales, pero es una asignatura pendiente diferenciarla de forma clara respecto a la “envidia buena”.

Pero ¿qué sucede con la “envidia mala”, aquella que se relaciona con la deshonestidad y con la conducta inmoral? Estudios sobre este comportamiento muestran que siempre tiene la intencionalidad de derrotar y hacer pasar un mal rato al envidiado. Ese sentimiento parece ser una fuente inagotable y permanente de hostilidad y agresividad.

Los hallazgos mencionan que, cuando envidiamos, tratamos de convencernos a nosotros mismos de que no es tanto lo que tiene el envidiado, es decir, tratamos de infravalorar sus logros o su éxito por una autoestima muy limitada del que envidia. Y entonces empiezas a escuchar con frecuencia frases como: “Su trabajo no es tan bueno, los hay mejores”, o “No es tan inteligente como parece, le va bien por pura suerte”, muchas sentencias y consideraciones de este tipo son utilizadas por el envidioso como herramienta para justificar sus sentimientos de pequeñez ante sus comparaciones.

Es tan bajo su nivel de autoestima que no disfruta sus propios logros, alegrándose más porque le vaya mal al otro. En Alemania a este tipo de envidia la denominan “alegría maliciosa” (Schadenfreude), y consiste en que la derrota del rival puede alegrarte más que tu propia victoria. Esto se da mucho en los deportes, es decir, los fanáticos de un equipo de fútbol pueden disfrutar más el que pierda su rival clásico a que gane su conjunto. Por ejemplo: prefiero que pierda el América a que gane el Cruz Azul, o que pierda Monterrey a que gane Tigres.

Lo más triste de esta situación es que este tipo de “alegría” puede considerarse una de las mayores fuentes de hipocresía, porque cuando la sientes hay una gran contradicción en tu estructura de coherencia: aunque estás contento en tu interior, por fuera te muestras aparentemente preocupado.

Por mencionar un caso más allá de los deportes, en el trabajo, cuando se acercan amigablemente con el compañero y le dicen “Qué lástima que hayan rechazado tu proyecto, era muy bueno”, cuando por dentro están pensando todo lo contrario. Hay una frase que en especial a mí me genera molestia y es muy típica: “Yo sí creo en ti”, en mi interpretación te da a entender como un hecho que los demás no creen; o el “Yo sí te quiero”, en un lenguaje muy engañoso puedes interpretar que los demás no te quieren.

Es importante mencionar que este sentimiento tiene profundas raíces evolutivas, se gesta con fuerza en las vivencias y observaciones con las que crecimos. Con aparente sorpresa damos cuenta de las primeras observaciones, identificando los primeros síntomas dentro del seno familiar, y al no establecer un aprendizaje por nuestros padres, los potencializamos en los comportamientos de sociabilización diaria. Es increíble el desgaste emocional que genera la envidia en la persona que la siente, si fuéramos conscientes de los daños internos que genera iniciaríamos de forma inmediata un proceso de sanación muy retador, pero sumamente positivo para su vida.

La alta competencia y comparación a la que nos enfrenta este mundo global nos lleva muchas veces, de manera natural, a sentir molestia por no ser considerado el mejor en un momento determinado, y sin querer queriendo experimentamos el sentimiento en mención. El verdadero reto está en aceptar esas emociones como parte de la vida y enfocar de manera positiva las inercias y energías para competir con nosotros mismos y superarnos reconociendo los desplazamientos, en lugar de dedicar tiempo muy valioso a tratar de denigrar a quienes envidiamos.

¿Se puede sanar la envidia? Claro que sí, pero el reto exige determinación, voluntad y perseverancia, como todas las cosas buenas que nos suceden en la vida. Los logros permanentes no son producto de un golpe de suerte, son el resultado de años de trabajo y esfuerzo.

