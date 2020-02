La FÃ³rmula de la Felicidad: Si te cuesta tu paz, es demasiado caro

Columna

La Fórmula de la Felicidad: Si te cuesta tu paz, es demasiado caro

Columna semanal

Óscar García

Iniciamos con todo el mes de febrero. El despliegue publicitario del Día del Amor y la Amistad satura centros comerciales, restaurantes y hasta las escuelas con celebraciones “obligadas”, vinculadas con mucho énfasis al consumo.

Estoy entusiasmado leyendo todos los comentarios que generó la frase publicada el 5 de febrero en mi página @LicOscarGarciaCoach, me impacta la fotografía que comparte una estimada seguidora, con una frase muy fuerte y poderosa como conclusión a la lectura de un libro muy interesante, "El monje que vendió su Ferrari", que dice: “La mente es un magnífico criado, pero un amo terrible”. En él su autor, Robin S. Sharma, plasma la historia de un abogado rico y muy exitoso que sufre un infarto e inicia un camino de autodescubrimiento que lo lleva a conclusiones como la importancia de la calidad de sus pensamientos, el equilibrio y el dominio de la mente. El protagonista, Julian Mantle, descubrió que todas sus riquezas (incluido su hermoso Ferrari rojo) no son nada comparadas con una vida plena e iluminada.

¿Cuál es el ejemplo de relación sana que les hemos enseñado a los adolescentes? Con mucha inquietud observamos el incremento de la violencia en el noviazgo, detectando que existen varios factores que impiden al joven darse cuenta del rumbo que está tomando su relación; el principal, el sentido idílico del enamoramiento, donde el proceso pensante pierde objetividad, limitando el darse cuenta de que están siendo violentos por la pareja o que son víctimas de agresión.

Cuando creemos que hemos encontrado a la persona correcta y al estar en la etapa del enamoramiento, idealizamos a la pareja hasta un nivel de pensar que se va a superar todo lo malo, y toleramos una y otra vez insultos, golpes, maltrato psicológico, físico y hasta sexual; vivimos culpando y perdonando, por miedo a la soledad en la que viven los jóvenes actualmente, esto lleva a una tremenda confusión de amor con maltrato. Como consecuencia, perdemos la paz al enfrentar un desequilibrio en nuestro ecosistema de bienestar que afecta autoestima, automotivación, auto regulación y, producto del más riesgoso de los "autos", el autoengaño.

¿Y qué tanto nuestro propio ejemplo de relaciones impacta la vida de nuestros hijos, para que ellos mimeticen estos comportamientos?

La paz es una de las cosas más preciadas a las que aspiramos los seres humanos, gozar de tranquilidad y sentir la felicidad diaria nos ayuda a mantener un equilibrio en todas las áreas de nuestra vida.

Es un hecho que no podemos evitar que se presenten situaciones no deseadas durante el día a día que perturben la tan aspirada paz, y nos desequilibran emocionalmente, pues llegan esos momentos de ansiedad y angustia. ¿Quién no ha vivido situaciones que rompen nuestro equilibrio en las relaciones de pareja?, seguro algunas veces y con mayor frecuencia de lo que deseamos. Es ahí el momento de detener la velocidad de nuestro caminar y preguntarnos: ¿Estamos en una relación sana? Sin importar los regalos, las cenas, los chocolates o las fiestas, sino el cómo nos sentimos como personas.

¿Será que vale la pena sacrificar mi paz y estabilidad emocional por estar con alguien o algo que no aporta nada bueno a mi vida? Estoy convencido de que muy en el fondo todos sabemos la respuesta y posiblemente estamos convencidos de que es hora de soltar, de dejar ir esa relación o situación amorosa. Y asumir que nada es mejor que el poder estar en paz, que, si yo no estoy bien, estable y mantengo un equilibrio de forma íntegra, no vale la pena y llegó el momento de manejar la mente para que nos haga caso, nos obedezca, para no volvernos sirviente de la misma porque nos roba la paz y es un precio muy alto.

En el caminar de la vida es cuando aprendes que es imposible que podamos ofrecer algo bueno a alguien si no estamos bien con nosotros mismos. Sería una propuesta muy positiva celebrar el Día del Amor y la Amistad, autoregalándonos una cena con nuestra conciencia, una cita para danzar en la libertad de nuestra compañía, o tan solo un buen sorbo de café con un chocolatito. En el mejor de los casos, darte cuenta de si hay algo que hoy está robando tu paz, tu equilibrio emocional. Regálate con urgencia el reconocimiento de cómo te sientes y pide ayuda.

Mientras, seguimos conectados en mi página LicOscarGarciaCoach, buscando aprender juntos cómo lograr el equilibrio.