La FÃ³rmula de la Felicidad: Un adiÃ³s muy necesario

La Fórmula de la Felicidad: Un adiós muy necesario

Cuando se necesita concluir relaciones tóxicas

Óscar García

Conversación intensa de sobremesa, un amigo enredado por la no aceptación de estar en una relación muy insana provoca sin querer el debate por su forma de ver y valorar la inteligencia emocional en las relaciones positivas. El resto de los comensales reaccionamos bruscamente porque somos testigos de cómo se ha desplazado de aquella persona sonriente, amable y simpática, a un clon de Élmer “El gruñón”, constantemente aderezado con la víctima que se queja hasta del aire que respira.

Un poco de sentido común, el menos usado de los sentidos, nos hace indagar más el por qué algo no está bien en él. Sus diálogos internos nos reflejan una nueva personalidad peleada con el mundo, con su propio mundo.

Nos menciona constantemente la intención de establecer límites en su relación y poner distancia, pero tiene la “virtud” de encontrar mil pretextos que justifiquen sus decisiones de permanecer anclado con la misma persona. Es experto en idear formas de no querer abrir los ojos y su corazón, se aferra a su propia verdad. Para estar de moda, “él tiene sus propios datos”.

En la última ronda de intentos de persuasión, le regalamos la inquietud de que alejarnos de las personas conflictivas a veces no es solo por una cuestión de comodidad, sino aún más importante, por salud mental. Existen reacciones, comportamientos y actitudes que llegan a desequilibrar tanto, que bloquean y limitan nuestra intención de realizarnos, sometiendo nuestro bienestar subjetivo a los caprichos de otra persona que nos manipula con destreza intelectual y de comunicación.

Es un hecho que cuando no somos los involucrados, todos nos damos cuenta de que ese tipo de relaciones, la mayoría de las veces, no aporta algo positivo, pero si estamos implicados nos perdemos en las “altas expectativas” que nosotros mismos nos contamos. Visto el problema desde afuera, nos permite ser más conscientes de los comportamientos no deseados. Es muy retador darnos cuenta de que los intercambios tóxicos dañan emocionalmente hasta a los amigos cercanos, que muy poco pueden hacer para ayudar a abrir los ojos.

Si agregamos que el efecto “víctima” es muy usado desde nuestros antepasados, en el caso de las relaciones de pareja es sumamente común sacrificar el bienestar subjetivo personal, etiquetado por la frase célebre escuchada por un servidor en decenas de intervenciones: “Lo hago por mis hijos, para que no sufran”, y poco a poco nos encontramos ante la triste realidad de vivir sometidos a relaciones insanas con personas que no aportan ni siquiera una pequeña dosis de emociones con afectividad positiva

A la pregunta expresa de qué le molesta de su pareja, nuestro amigo menciona el hecho de que viva criticándolo, más fuerte aún, pero es motivante observar que reacciona favorablemente a la pregunta ¿por qué lo permites? Su repuesta de “no sé” fue un gran paso en nuestra conversación.

Debemos reconocer que nadie nos puede afectar sin nuestro consentimiento, es decir, somos nosotros los que otorgamos validez a las opiniones de los demás. Nosotros empoderamos cuando nos duele lo que opinan, lo que piensan, quizás en el fondo hasta creemos esos terribles juicios y descalificaciones.

Por ello es vital aprender y aceptar, de forma consciente, que lo que otros piensen sobre las decisiones que tomamos, no debería importarnos, porque es tan probable que nosotros nos equivoquemos como que ellos lo hagan. En el momento que nos reconocemos y aceptamos como seres imperfectos, damos un gran paso para eliminar a las personas tóxicas que nos rodean y somos más libres.

Soltar la preocupación constante del cómo va a actuar esa persona o qué va a hacer o a decir es todo un reto para desplazarnos positivamente, es un hecho que la gente no va haciendo daño deliberadamente y no debería de tenernos en el “filo de la butaca”, buscando desesperadamente su aceptación. En vez de eso, la invitación es para empezar a aceptarnos nosotros mismos, no se puede gestionar lo que no se tiene. Anímate a pensar con mayor autocompasión, dejar en el olvido a ese juez tirano que siempre juzga y flagela a uno mismo.

Diría una buena amiga psicóloga: aprende a “regalar tu ausencia y tu indiferencia” a quien no te valore, pero no de cualquier forma, auséntate emocionalmente. Es importante aceptar que no es una forma de venganza, sino una manera de inteligente de protegernos. Es un adiós muy necesario.

