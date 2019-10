La FÃ³rmula de la Felicidad: Un cafÃ© con muchas inquietudes

Mazatlán

La Fórmula de la Felicidad: Un café con muchas inquietudes

Columna positiva

Óscar García

Una semana de alto impacto en experiencias y aprendizajes generados por la vivencia de un viaje más por el Viejo Continente. Declaro gratitud a mi coach de hace unos años, quien me dijo: “Cuando camines por otros lugares diferentes a tu México, disfruta, tan solo disfruta y no compares”.

Este es un reto para cualquiera que como yo, se declara fan de su país de origen, que reconoce como lo mejor que tiene a su gente y riquezas naturales; pero a la vez, y lo más retador hasta llegar a la frustración, identifica también su sistema político y de impartición de justicia como instituciones que han construido, en la ignorancia de la mayoría, su mejor forma de abusar del poder.

Con la intención de dejarme sorprender y apreciar la belleza en cada momento, accionando mis fortalezas de la curiosidad y creatividad, acumulo miradas diferentes de la cultura de cada uno de los países visitados, reforzándolas y hasta aderezándolas con entrevistas, clases, talleres, conversaciones, muchas conversaciones, que catapultan las prácticas exitosas y el deseo de ponerlas a la brevedad en acción.

Es en la navegación por las tranquilas aguas del segundo río más importante de Europa, el Danubio, bajo el embrujo de un atardecer tornasol sobre los bosques de Viena, que me atrapa un suspiro de nostalgia, preparando la espera para una tarde de café, claro, en el histórico Café Central, con uno de los mazatlecos más atrevidos y talentosos del movimiento cultural que se concibió entre las entonces ruinas del Teatro Ángela Peralta, bajo la sombra de un ficus gigante instalado en medio del escenario que, al carecer de techo, daba paso libre al abrumador resplandor de la Luna llena sobre el piano, en conexión total con la voz de una soprano. A partir de ese momento, un desfile de grandes talentos y patronos del arte han sumado sus esfuerzos para que Mazatlán sea más que un destino de playa, un punto de encuentro con el arte en todas sus manifestaciones.

En el momento presente, el típico apfelstrudel (strudel de manzana) acompañado de una aromática taza de café, sirvieron de pretexto para escuchar de viva voz de este joven cantante, una historia llena de perseverancia en el intento de construir un camino por el mundo de la ópera. ¿Se imaginan cuántas personas le aconsejaron abortar su sueño? ¿Qué fue lo que mantuvo a este joven en el camino?

Surge la pausa, consciente ante la lluvia de recuerdos y reminiscencias, llega al docente tatuado de formador, racionalizando la inquietud que surge desde la dinámica de la denominada “sociedad del rendimiento”, buscando encontrar las verdaderas causas del fracaso escolar, presente incluso en las escuelas escolarizadas de arte. Es frecuente escuchar la sobrada cantaleta que culpa al alumnado por no esforzarse lo suficiente en la escuela o por no ser lo suficientemente inteligente o talentoso para alcanzar el éxito.

Muchos sorbos de café fueron insuficientes para enumerar a tantos conocidos que lograron el éxito en etapa de escuela, sumaron honores, ampliaron el dominio de los idiomas y de otras competencias, y aún así forman parte de ese segmento de seres humanos que viven bajo el estado de ánimo de la frustración, reclamándose en muchos momentos por no haberse atrevido a buscar su sueño. Con un dejo de tristeza, los encontramos desempeñando trabajos de mucha menor calificación para el talento y preparación que poseen, incluyendo percibir sueldos muy por debajo de sus expectativas. ¿Y qué creen? También a ellos se les acusa de no esforzarse lo suficiente en el mercado laboral para buscar el trabajo de sus sueños, pues no basta esforzarse en el paso por la escuela. Otros juzgan que no aprendieron lo suficiente, que solo memorizaron sin saber el para qué, asumiendo inconscientemente las consecuencias de sus acciones.

Aclaro, en ningún momento busco contradecir los datos que nos indican que quienes tienen estudios universitarios encuentran trabajo antes y en mejores condiciones que quienes se quedaron a medio camino en su paso por el sistema escolarizado.

¿Pero en qué clase recuerdas que te enseñaron a manejar el fracaso, el error, el afrontar la adversidad como parte natural de la vida? Ni mi compañero de café ni un servidor recordamos tal momento como parte de un programa escolarizado. Debo aclarar que las nuestras son décadas de diferencia en edad. Al contrario, se premia siempre al mejor de un sistema, donde memorizar es clave de la evidencia del aprendizaje; esa cultura nos prepara para ser sumisos al poder, nos genera el juicio de que nos esforzamos para nosotros mismos. Por eso se genera tanta frustración, culpabilidad y sufrimiento.

Estoy convencido de que debemos esforzarnos en el vivir cotidiano y, por supuesto, también en la escuela. Solo debemos considerar que hay un esfuerzo que nos lleva a ser vulnerables, es el que nos repiten sin congruencia y además nos lo imponen. El otro tipo de esfuerzo, que es el que disfruto y observo en las personas que viven en bienestar subjetivo, es el uso de la fortaleza de la perseverancia como un constructor para ser libres, siendo y viviendo lo que queremos vivir.

Este es un esfuerzo dirigido que nos permite ser nosotros mismos, buscando desarrollar nuestras capacidades y fortalezas al máximo, empoderando a la curiosidad insaciable, liberando nuestras inquietudes, responsabilizándonos de nuestra dimensión crítica y creativa para aprender a ensanchar nuestra elasticidad cerebral y poder convivir, cooperar, compartir. Sacar a nuestro ego de paseo por la realidad subjetiva, que nos permite cuidar la vida y cuidarnos; empatizar sin comprarme la historia del otro, apasionarnos por saber y conocer qué nos hace nuestra mejor versión; buscar, ser justos, igualitarios y fraternos. Entonces, sí vale la pena ese “trabajo de los sueños” porque nos producirá una gran satisfacción personal y colectiva. No estará basado en el triunfo sobre los demás, sino en poner nuestras fortalezas al servicio del otro desde nuestro propósito de vida.

Es momento de despedirnos de esta reunión de café, nos volveremos a encontrar en Navidad, ya en nuestro Mazatlán. Dejamos una pregunta por resolver: ¿hasta dónde puede impactar la cultura del esfuerzo la vida de un ser humano? Seguiremos indagando. Tú permanece conectado a Oscar Garcia Coach para que sigas aprendiendo junto con nosotros.