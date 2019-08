La FÃ³rmula de la Felicidad: Un choque con la realidad

Mazatlán

La Fórmula de la Felicidad: Un choque con la realidad

En su columna el coach habla de los típicos comportamientos de personas cansadas por la jornada de trabajo

Óscar García

Nuevamente en un aeropuerto, se repite la historia de demora en el vuelo de la noche. Los típicos comportamientos de personas cansadas por la jornada de trabajo y la espera para poder llegar a descansar, claro que no es una emoción muy positiva. Otros, ansiosos por llegar al lugar donde disfrutarán sus vacaciones, esos días tan soñados en los que han invertido mucho esfuerzo de todo tipo para obtenerlos.

Quienes parecen minoría, pero que en la sala de última espera hacen presencia con mucha fuerza, son los niños; hartos del “siéntate aquí”, “estate quieto”, “no te muevas”, responden con sus gritos y berrinches, esos comportamientos tan poco deseados por los padres, más cuando se sienten exhibidos en su rol disciplinario.

Mas quien llamó la atención de la sala fue la madre de una joven madre desesperada, quien participa en la conversación telefónica que su hija sostenía con el padre del nieto y a gritos le dice: “Tú tienes la culpa, si me hubieras hecho caso y no te hubieras casado con ese Hjshhah5243”. Parecía una conversación divertida para ocupar el tiempo de espera, a pesar de algunos sentir pena ajena.

Pertenezco a otro grupo, al que también nos cansa y molesta las esperas y los “pretextos de la demora”, pero que hemos aceptado, por la fuerza de la costumbre, que es muy poco lo que podemos hacer: no podemos regular el tráfico de locos de la terminal aérea de la Ciudad de México, no podemos impactar para que se haga presente la tripulación, menos podemos cambiar de línea aérea, pues para nuestro destino sólo existe... una, jaja. Así que decidimos enfocar nuestra emocionalidad en cosas más productivas, en mi caso, observar el comportamiento humano para seguir aprendiendo.

No tardé en poner el foco en el grupo minoritario, la joven madre, ya mencionada, dialogando profundamente con su hijo de aproximadamente un año, tratando de poner disciplina: una serie de gritos, golpes en los cachetes y amenazas, la constante de la conversación. Ignorando todas la palabras altisonantes y buscando hacer una síntesis esta era la conversación: “Deja de enfadar, estoy harta de cuidarte. Tu padre tan a gusto y yo #$%&gdf”. “Si yo no quería tener hijos, pero salí con mi domingo siete, ahora me aguanto”. “Eres un clon de tu padre, Dios me castigó, lo que no puedo ver, aquí lo tengo frente a mí”.

Le pedí a mi acompañante de vuelo que observara con atención a la mujer, de unos 23 años, intentando cumplir el rol de madre. Casualmente veníamos platicando en el taxi, que nos trasportó al aeropuerto, de la mimetización como factor de aprendizaje en el ser humano.

Es todo un reto entender que desde que nacemos, vamos copiando los comportamientos de los padres como si estuviéramos frente a un espejo y quedan mimetizados en paridad con el adulto. Nos reta en demasía la separación y la individuación y nos resulta tan compleja la maduración y la separación en la edad adulta del seno familiar. Entonces, con nuestro ejemplo, generamos un chico totalmente apegado y poco independiente.

¿Cómo explicarle a la joven mamá que sus comportamientos le están enseñando a su bebé cómo va a comportarse a futuro? Consideremos que ahora no existe el miedo y la interferencia de los modelos anteriores de crianza que te ponían el límite, actualmente privilegiamos la satisfacción inmediata, padres proveedores con miedo a que los hijos sufran, en una falsa idea de la felicidad donde el tener es más importante que el ser.

¿Cómo decirle a esa madre que actualmente, como padres, transmitimos inconscientemente a nuestros hijos el “cuestionamiento” a la autoridad? Con frecuencia nos encontramos con jóvenes que no tienen censura ni autoridad en sus cabezas. Entonces, el niño se confunde con el adulto. Cree que puede ser un adulto en todas sus capacidades y esto les produce un gran choque con la realidad. Se angustian, se confunden y reaccionan con muy baja inteligencia emocional.

Los que vivimos en el mundo de la educación en todos los dominios, observamos con inquietud cómo los alumnos creen que pueden ocupar el lugar del maestro y, más empoderados, se sienten cuando el padre solo viene a la escuela a cuestionar frente al hijo los resultados que este obtiene, en la mayoría de las ocasiones, la visita no es para indagar cómo va el hijo, sino para justificar los comportamientos y el resultado obtenido.

¿Se imaginan el choque con la realidad de ese bebé, hoy adolescente? Acostumbrado a lograr todo lo que se propone, aún recibiendo como formación una serie de improperios y gritos por parte de sus padres.

Así trascurrió la espera, abordamos, el sueño me venció, pero la sorpresa mayor estaba preparada al llegar a mi destino. El padre no deseado -jajá – parado, con ramo de flores, espera la llegada de su “familia”. Ella le grita, “¡Amor, qué bueno que estás aquí! Te extrañamos”, y se funden en un “amoroso” abrazo. Al abordar el taxi, el confundido era otro, o sea yo, otro choque con una realidad de cómo nos relacionamos. ¿Cómo entenderá en su edad adulta ese bebé lo que es una relación amorosa?

