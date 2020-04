La FÃ³rmula de la Felicidad: Â¡Y regresamos a casa!

Mazatlán

La Fórmula de la Felicidad: ¡Y regresamos a casa!

Columna semanal

Óscar García

Estoy colgando mi teléfono, consternado. He terminado una llamada altamente retadora con el amigo de una apreciada compañera de la Psicología Positiva, puede ser desgastante el tratar de regalar pequeñas dosis de armonía y serenidad a una persona a la que, a su confinamiento, debemos agregar el padecimiento de un trastorno mental grave que le ocasiona delirios, alucinaciones, pensamientos y comportamiento totalmente alterados que afectan su funcionamiento hasta llevarlo a la incapacidad total. Un ser humano lleno de arte, de talentos únicos, casi destinado a difuminar su vida encerrado en casa, diluyendo poco a poco sus pocas esperanzas.

Afortunadamente no he terminado mi tarea de la semana: llamar a personas a las que les tengo un gran aprecio, pero - por el piloto automático de la dinámica del día a día- poco interactuamos, más allá de las redes sociales. Así, es aproximadamente el medio día cuando, tratando de salir de mi emocionalidad no deseada, contacto a uno de los integrantes de mi lista.

El “Bueno” como respuesta, es portador de un dejo de tristeza. Después de los saludos protocolarios y explicarle el para qué de mi llamada, suelto la pregunta más poderosa en este momento: ¿Cómo estás? En un larguísimo suspiro como respuesta primera, logro percibir un ahogado sollozo –para el coach es momento de solo escuchar-. Una larga pausa de aproximadamente un minuto me vuelve a manifestar el poder interpretativo del silencio.

Intervengo con un ¿Deseas hablar o te gustaría que marque en otro momento?, fue suficiente para escuchar un tartamudeado “Muchas gracias, necesito mucho sentirme escuchada, tengo un tremendo miedo. Estoy sola, mis hijas están en otro lugar, decidí trabajar desde casa por pertenecer del grupo más vulnerable ante el COVID 19, me siento muy mal”. Poco a poco, conforme se expresa, su respiración se normaliza y su voz toma fuerza y nitidez.

La dinámica de enumerar las cosas “buenas o positivas” que en este mismo momento tenemos y podemos agradecer a Dios o la vida, me permite sentir que la emocionalidad de mi amiga va desplazándose favorablemente. Antes de despedirnos, un ejercicio de reconocimiento del poder del enfoque a lo positivo y darnos cuenta de que son muchos los aprendizajes que nos está regalando este obligado “encierro”, es como una nueva oportunidad para regresar a casa. Un buen tema para desarrollar en mi columna.

Para reafirmar, por si alguna duda me quedaba, me saca de mis pensamientos el sonido típico del WhatsApp que me avisa la llegada de un nuevo mensaje, es de mi querida maestra Carmen Soler, una pionera en proyectos tales como el Hospital Optimista en España y RHsaludable, quien con preguntas muy poderosas me hace reflexionar de nueva cuenta sobre el poder de regresar a casa y quedarnos en ahí, como la mejor forma de contribuir en estos momentos tan inciertos a combatir al COVID19.

¿Qué podemos aprender y sacar de positivo de esta crisis que nos regresó a casa y nos confrontó en nuestros propios hogares?

Sin duda alguna, en primer lugar surge en mi proceso racional y emocional la valoración del contacto físico y las muestras de cariño. ¿Quién no extraña en este momento el poder de un abrazo? ¿Quién está ansioso por volver a sentir ese beso cariñoso o tan solo el hecho de caminar tomados de la mano por una playa, por un verde jardín, o estar en el sofá viendo tu programa favorito todos hecho bola, sin la méndiga distancia protocolaria de seguridad?

Es increíble que COVID 19 llegó para que aprendiéramos desde la forma correcta de lavarnos las manos y mantener las medidas básicas de higiene hasta aprender que para toser o estornudar es conveniente hacerlo en el codo y no utilizar nunca las manos.

Las conversaciones cambiaron en casa, hoy conocemos más a los que nos rodean en nuestro propio hogar, regresaron los juegos de mesa en familia, las largas charlas observando la naturaleza, asombrándonos con los pequeños detalles. ¿Cuántos hemos descubierto nuevos y energéticos lugares en un lugar que tenemos años viviendo? ¿Cuántos nos hemos dado cuenta de que nuestros pequeños crecieron y sus conversaciones se han transformado?

¿Tenía que llegar una crisis de salud para acercarnos de nuevo con lo más importante?

Hoy los padres son nuevamente los responsables del cuidado y formación de sus hijos, reconocen con mayor valor y valía la retadora tarea que sucede día a día en los centros educativos. Algunos han hecho por primera vez una tarea con sus hijos, otros se dejan sorprender por lo importantes que son las personas que nos apoyan en las labores domésticas.

Estoy seguro de que la lista de mi amiga es mínima respecto a la interminable lista de agradecimientos que podemos generar al hacer conciencia de lo que verdaderamente tiene valor, cuando la vida está en riesgo.

Bienvenido este nuevo regreso a casa en pleno Sábado de Gloria, ¿será casualidad o causalidad?

Nosotros seguimos conectados a través de La Fórmula de la Felicidad y de las transmisiones en vivo todos los domingos a las 11:30 am, tiempo del Pacífico, de mi página @LicOscarGarciaCoach.

Mañana te esperamos acompañados de expertos internacionales que nos ayudan a desarrollar las fortalezas de carácter.