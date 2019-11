La FÃ³rmula de la Felicidad: Â¿Y si ayudamos?

Mazatlán

La Fórmula de la Felicidad: ¿Y si ayudamos?

en su columna hoy el coach habla sobre la importancia de dar e invita a Un Día para Ayudar

Óscar García

Desde pequeño escuchaba de mi madre: “que tu mano derecha no sepa lo que hace tu mano izquierda”. Quizás mi mejor interpretación solo lograba referenciar que “si das algo, no tienes para qué presumirlo, bríndalo desde la gratitud del corazón”.

Mi inocencia y la reducida acumulación de conocimiento permitían que lo asumiera como uno más de los famosos refranes de mi “amá”, con el tiempo me enteré de que más que un refrán, esta gran frase corresponde al Evangelio de San Mateo, milenaria y muy famosa por su poderosa interpretación, visualizando que la generosidad es íntima, se puede desarrollar para integrarla a la esencia de cada persona y se recomienda que para un impacto mayor, no debe ser presumida.

Ha pasado mucho tiempo, el pequeño ha crecido y madurado, se ha preparado para interpretar el mundo con miradas más positivas, se ha acercado a la ciencia para fundamentar lo que sí funciona en el comportamiento humano. Con ello, una nueva interpretación de la frase de mi madre: ayudar al prójimo te hace sentir bien contigo mismo, lo que te permite experimentar una profunda sensación de bienestar subjetivo. Por tal motivo y razón, la acción de ayudar siempre será desde la memoria del corazón. No será necesario publicarlo, no será necesario que el resto del mundo se entere, solo importan las emociones positivas que la acción de dar provoca en ti, solo importa entender que “los demás sí importan” y mucho, diría yo. La frase en cuestión se atribuye al psicólogo Christopher Peterson, quien junto con Martín Seligman, desarrolló las 24 fortalezas de carácter y el VIA test, que clasifica y mide las fortalezas y virtudes humanas.

Atrapado en mis recuerdos, la memoria me regala una clase de literatura universal, ¿quién no recuerda al novelista ruso León Tolstói? Él afirmaba: “el que ayuda a los demás se ayuda a sí mismo”. Nuevamente, es asumir que desde tiempos inmemoriales, ayudar a los demás ha sido y será fundamental para que el ser humano llegue a ser su mejor versión, la mejor versión de sí mismo, como declaramos en Universidad Tecmilenio.

Es tan fuerte este movimiento que el mundo del gerenciamiento y la atracción del talento reconoce que: “si quieres llegar rápido, has de caminar solo, pero si quieres llegar lejos, has de hacerlo acompañado”. ¿Te puedes imaginar un líder al que no le interesen sus colaboradores como seres humanos? Interpretando la frase en cuestión, podemos reflexionar que la virtud que tiene la unión es empoderar la fuerza que tiene la ayuda. Te invito a traer a tu mente algunos momentos en los que has intentado hacer algo solo y cuando lo has hecho con ayuda de alguien.

¿Para qué escribo esta columna? Para recordarte la cita que tenemos este 24 de noviembre en las instalaciones de Tecmilenio, a partir de la 13:00 horas, y poner de manifiesto el poder de Un Día para Ayudar. Vamos unidos Editorial Noroeste y Universidad Tecmilenio con más de 30 organizaciones no gubernamentales, en un proyecto sin precedentes en el que empresas patrocinadoras se suman al gran esfuerzo, vivir y experimentar el poder ayudar a otros, así de sencillo.

Si te falta una razón para decidirte a asistir, te regalo qué dice la ciencia de los beneficios que genera ayudar a los demás:

1. Alarga la vida y la calidad de vida.

2. Incrementa el nivel de bienestar mental, experimentando sentimientos de felicidad y alegría.

3. Se observa un aumento de la autoestima y seguridad en uno mismo al interpretar la vida con mayor positivismo.

4. Se declara una fuerte reducción del estrés, la ansiedad y la depresión.

5. Mejora el sistema inmunológico, incrementando la sensación de bienestar físico y mental.

Los años pasan y los refranes de mi “amá” siguen haciéndome mucho sentido, más del que me podía imaginar. Así que, manos a la obra, no hay pretextos, nos vemos este domingo 24 para experimentar juntos el poder de ayudar. Convence a tu familia y amigos de que te acompañen. Nosotros seguimos conectados a través de mi página Oscar Garcia Coach @LicOscarGarciaCoach.