La FÃ³rmula de la Felicidad: Â¿Y todo, para quÃ©?

La Fórmula de la Felicidad: ¿Y todo, para qué?

¿Es el estrés el culpable de todo lo malo que le sucede a la gente?

Óscar García

Estoy en la preparación de mis ejemplos para impartir el módulo de significado del Certificado de Psicología Positiva del Instituto de Ciencias de la Felicidad, con la finalidad de permitir al grupo de participantes identificarse y comprometerse con su mejor versión como seres humanos.

Es un hecho que cada vez más, las organizaciones detonan la intención de construir ecosistemas laborales, espacios que permitan el desarrollo de competencias y cualidades positivas en sus colaboradores, así que es un verdadero gusto interactuar con este grupo de líderes de las mejores empresas de la comunidad, que se preparan día a día para realizar acciones estratégicas que incrementen los niveles de bienestar en sus áreas de influencia.

Uno de los retos más interesantes es trabajar en los daños específicos del estrés, ese proceso de interacción entre las demandas de trabajo y los recursos laborales con los que dispone el colaborador para responder a tales demandas.

La ciencia encuentra una relación muy fuerte en los estragos que ocasiona hacer lo que no nos gusta, estar en un lugar donde no queda claro a dónde vamos o donde mis competencias son insuficientes o están “sobradas”.

Muchos de nosotros hemos escuchado, con frecuencia, conceptos como tecnoestrés, burnout (síndrome del trabajador agotado, fundido), adicto al trabajo y creo que, con mayor frecuencia, trabajadores que presentan ansiedad, depresión, fatiga crónica, con consecuencias que impactan en el día a día la productividad, pero más importante aún, la salud física y emocional.

Me comentaba un participante: "Todo lo malo que me sucede es culpa del estrés”. Desde esa mirada, construir cambios o desplazamientos positivos se vuelve un punto casi inalcanzable, siendo un hecho que establecemos como factor para el cambio, algo que está fuera de nosotros, pero si decimos ¿cómo puedo modificar el impacto negativo del estrés en mi vida?, estaremos dando un gran paso, la posibilidad de generar cambios en mí, para desde el poderoso yo interno, detonar las acciones, la búsqueda de soluciones.

Hablar de que el estrés es la principal causa de todo es iniciar una profunda indagación interna en el día a día, asumiendo una constante que muchas veces se queda en una “buena noche” de insomnio o en el tremendo miedo a verbalizar nuestras verdaderas emociones con afectividad no deseada. De aquí se deriva una invitación a preguntarnos ¿y todo lo que hacemos para qué es? ¿Aporta a nuestra salud emocional o solo a la búsqueda de un estatus?

Es un hecho que en algún momento de nuestra vida, muchos de nosotros hemos señalado a una enfermedad como la culpable del dolor de cabeza persistente, la falta de sueño frecuente o la disminución de la productividad en el trabajo, pero en realidad debemos reconocer que los síntomas del estrés pueden afectar en nuestro cuerpo, en los pensamientos, en las emociones y, claro, en los comportamientos observables.

Este reconocimiento es el primer gran paso para poder identificar esos síntomas comunes y poder manejarlos. Si no los controlamos, pueden desencadenar muchos problemas de salud como presión arterial alta, enfermedades cardíacas, obesidad y diabetes. Y entonces tenemos el problema que lo emocional nos llevó a situaciones adversas no deseadas.

¿Estamos de acuerdo en que solo en nosotros está el poder modificar hábitos no sanos, sustituirlos por aquellos que nos producen beneficios desde los primeros días? ¿Estamos conscientes de que todo lo que hacemos debe aportar a nuestro bienestar y no solo enfocarnos a llenarnos de satisfactores, que no son constructores de emociones positivas a largo plazo?

Me quedo con una gran pregunta: ¿será todo culpa de estrés? Estoy convencido que mucho está en nosotros y nuestra actitud para afrontarlo. Un buen recurso es siempre preguntarnos ¿y todo, para qué?, para así saber a dónde queremos llegar y más importante aún, cómo impactarán los resultados en nuestro propósito y sentido de vida.

