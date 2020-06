La FÃ³rmula de la Felicidades: Con permiso para ser humano

Mazatlán

La Fórmula de la Felicidades: Con permiso para ser humano

Columna semanal

Óscar García

Es la tercera vez que intento iniciar el tema de la columna de hoy y no logro definirlo. Quizás porque hay tanto de qué hablar, qué decir, he escuchado tantas situaciones de molestia esta semana que necesito hurgar y purgar sentimientos para encontrarme en una de esas espirales ascendentes que construyen y amplían miradas.

Es mi pausa técnica para buscar en Facebook mensajes inspiradores que me den una pista, me atrevo a experimentar todo un reto ante tanta basura contaminante de la que disfrutan en su mayoría los usuarios de las redes. Por momentos creo que tenemos velcro para adherir a nuestra emocionalidad todo lo negativo, lo que nos desacredita y minimiza como seres humanos, y teflón (el mejor antiadherente) para que se nos resbale lo que suma, lo que dignifica, lo que enaltece.

Casi cerrando mi reflexión, me topó de nuevo con un post de un gran amigo que desde diciembre lucha con valentía y voluntad férrea contra el terrible cáncer y me recuerda una frase mega poderosa que aprendí en mis estudios de psicología positiva, en específico del libro “Happier”, de Tal Ben Shashar, el profesor de Harvard que se ha convertido en uno de los iconos al hablar de bienestar. El post que despertó mis emociones me recuerda una profunda conversación llena de miedos, temores, pero también –así, de esa forma inexplicable como suceden muchas cosas en la vida- una charla llena de profundo amor, de esperanza, de autocompasión y sobredosis de optimismo.

Recuerdo que, tomados de la mano como único medio de comunicación por su estado de salud, concluimos la necesidad de “darnos permiso para ser humanos” frase que mi amigo hoy me la recuerda en su post. ¿Qué significa darse permiso de ser humano? Para mí, significa dejar de negar errores y de bloquear las emociones negativas, es el primer paso para permitir que las emociones de afectiva positiva lleguen a nuestra vida. Es dejar de nadar contracorriente, para aprovechar el flujo mismo de vida.

Con la intención de explicarme mejor, la frase en cuestión nos lleva a imaginar que la vida es una sucesión de fracasos, pérdidas y hechos no deseados que debemos afrontar para poder disfrutar el éxito. Y la conclusión es que, cuando aceptas el error, el dolor, la soledad que estos hechos traen como parte de su impacto, y eres capaz de reconocer las emociones que experimentas (ira, tristeza, asco, odio, frustración, resentimiento), estás en la mejor condición de fluir sanamente porque no intentas negarlos, poco a poco los desempoderas y puedes observarlos como emociones, pueden disolverse y permitir el paso de las emociones que te hacen sentir muy bien. Es decir, dejas de luchar para permitirte vivir.

Aprendí hace tiempo que negar las emociones me desconecta de la realidad. Por eso es tan importante hacer consciencia de que he fracasado y esto ha sido el resultado de determinados comportamiento y actitudes, incluso que hice todo lo que podía hacer, pero no fui capaz de observar algo más. Pongo el reto, la responsabilidad, en mí, no en los demás ni en las circunstancias.

Las circunstancias, en mi caso, parece que siempre me acompañan -muchas veces creo que son Diosidencias- y esta vez no es la excepción. Suena el teléfono, es una madre de familia angustiada tratando de resolver un tema de su “niño de 19 años”. Toda su locución en los primeros 20 minutos es hablar maravillas de su hijo, sobran adjetivos calificativos dignos de la perfección – primer rival para aplicar el permiso para ser humano-. Una pregunta basta para desmoronar su narrativa: Y entonces, ¿qué le paso? La respuesta, después de una pausa de tres minutos para construirla fue: el viento, el aire, la temperatura, la novia, los amigos, la escuela, la, la y la. ¿Estará consciente de que así no le va a ayudar a su “niño”? En su profundo deseo de ayudar ¿entenderá el daño que le está ocasionando al no permitirle que se responsabilice de sus acciones y que se haga cargo de las posibles soluciones, incluyendo las consecuencias?

Es un hecho que en mi caminar en el mundo del Life Coach me encuentro y desencuentro mucho con este tipo de situaciones donde pareciera que evitar es sanar, que huir del problema es la mejor opción y eso no ayuda, no construye en el largo plazo, solo posterga deudas emocionales que se van acumulando y un día buscan un pretexto para surgir en forma de comportamientos de rechazo, muestras claras de rebeldía y adicciones.

Esa mamá está en el momento más importante: decidir aceptar que su hijo no es un superhéroe, que es humano y tiene derecho a equivocarse, pero también tiene la responsabilidad de buscar soluciones. Claro, es magia cuando los padres acompañan, pero no deciden.

