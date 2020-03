La Fórmula Uno organiza competencia virtual en lugar de los GP aplazados por coronavirus

MADRID._ La Fórmula Uno realizará una competición virtual utilizando del videojuego oficial de la competición, que tendrá lugar en los días en los que estaban previstos los Grandes Premios que han suspendido por la pandemia del coronavirus.

El campeonato, denominado “F1 Esports Virtual Grand Prix series”, comenzará este domingo 22 con la disputa a través del videojuego del Gran Premio de Baréin, previsto para este fin de semana hasta que la expansión del Covid-19 obligó a su aplazamiento.

We race on 👊

The Bahrain Virtual Grand Prix is here. Coming Sunday, 20:00GMT ⏰

Featuring #F1 drivers, #F1Esports stars, and more! pic.twitter.com/NYXzUAbVfz