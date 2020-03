LONDRES._ La Fórmula Uno pospuso el jueves el icónico Gran Premio de Mónaco y las carreras previstas en Países Bajos y España ante el brote de coronavirus, que ha retrasado el inicio de la temporada 2020 al menos hasta junio.

En un comunicado conjunto, la Fórmula Uno y la FIA indicaron que esperan que la temporada comience "tan pronto como sea seguro hacerlo, después de mayo".

La prueba de Mónaco, un plato fuerte del calendario de la F1, estaba prevista para el 24 de mayo.

El Gran Premio de Holanda, que regresa a la F1 tras 35 años, debía correrse en Zandvoort el 3 de mayo, mientras que el Gran Premio de España en el Circuito de Catalunya estaba programado para una semana más tarde.

El comunicado sostuvo que los aplazamientos habían sido acordados con los promotores "para garantizar la salud y la seguridad del personal, los participantes y el público".

BREAKING: The Dutch, Spanish and Monaco Grands Prix have been postponed due to the global coronavirus #F1 https://t.co/jWGUra72Ok