La Gaviota festejÃ³ AÃ±o Nuevo en Miami, sin PeÃ±a Nieto, asegura periodista

La Gaviota festejó Año Nuevo en Miami, sin Peña Nieto, asegura periodista

Sinembargo.MX

Ciudad de México (SinEmbargo).– Los rumores respecto a un posible divorcio entre Angélica Rivera y Enrique Peña Nieto, mismos que comenzaron a correr al finalizar su sexenio, se avivan cada día más, publica esta tarde el periódico Vanguardia.

Y fue la periodista Lourdes Mendoza quien se encargó de “echar más leña al fuego” al publicar en su cuenta de Twitter que el pasado 31 de diciembre, “La Gaviota” estuvo en el Kiki on the River, un restaurante en Miami sin la compañía del ex Presidente de México.

Una de las primeras señales que dieron luz verde a las sospechas de muchos, fue su aniversario de bodas, ya que en las redes sociales del entonces mandatario, no se observó ni una sola publicación alusiva a la fecha que para cualquier matrimonio “estable” resultaría especial.

La segunda prueba se dio durante la firma del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá. En ese momento saltó a la vista de muchos un pequeño detalle que terminaría por confirmar la separación: Peña Nieto no portaba su anillo de bodas.

Por si fuera poco, el portal de TvNotas publicó una serie de fotografías de la supuesta mansión que la ex actriz de Televisa compró en Los Ángeles, California con un valor de 63 millones de pesos, en donde vive desde hace unas semanas.

Cabe destacar que la fuente que reveló dicha información, no mencionó a Enrique Peña Nieto como otro habitante del inmueble.