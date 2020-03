La gente en Victoria cuida al Gullit PeÃ±a; si lo ven de fiesta lo 'acusan' con el presidente de Correcaminos

FUTBOL

La gente en Victoria cuida al Gullit Peña; si lo ven de fiesta lo 'acusan' con el presidente de Correcaminos

Miguel Mansur, presidente del club del Ascenso MX contó una insólita petición que le hizo a la afición para evitar que el jugador se fuera de fiesta

Noroeste / Redacción

TAMAULIPAS._ El polémico historial de problemas extracancha que ha tenido Carlos Peña era tema de preocupación en Correcaminos antes de ficharlo para este torneo, sin embargo su presidente, Miguel Mansur, encontró una curiosa pero hasta ahora efectiva forma de evitar que el Gullit cayera de nuevo en los excesos.

En charla para ESPN, el directivo aseguró que es la misma gente de Tamaulipas la que cuida al jugador y les ha hecho una insólita petición.

“Aquí yo le pedí, y te lo voy a decir de una manera muy brusca: en Victoria, la gente lo cuida y lo protege. Y le dije a la afición hace meses, cuando él llegó, ‘El primero que lo vea, me habla’. ¿Y sabes cuántos me han hablado? ¡Nadie! Nadie me ha hablado. Él está comprometido con el deporte y con la ciudad; está comprometido con su familia y con lo que tenemos que hacer con este equipo”.

"En el equipo local, te arropan los resultados, te arropa la afición y te arropa el cariño que tenemos los tamaulipecos. Es un jugador victorense, de familia trabajadora, entregada con el deporte. Imagínate que se ha sentido tan bien, que hace días, por una calle del centro de Victoria, iba corriendo con su papá, su papá es instructor de box. ¿Cuántos jóvenes de 30 años corren con un papá de 70?", sentenció Mansur.

LOS ESCÁNDALOS QUEDARON ATRÁS

Fue el propio Gullit quien hace algunos años reconoció su problemas con el alcohol y decidió tratarse para ello.

"Era solo alcohol. Droga nunca me metí ni lo haré como tampoco fumar. Era solo alcohol y no era que tomara mucho, pero a veces sí me agarraba de tres días y en una fiesta también, pero te vas descontrolando, va pasando el tiempo", declaró a mediados del 2018.

En lo que va del campeonato, Carlos ha jugado 7 partidos, 5 de titular, sumando 475 minutos, todavía sin gol ni asistencias.