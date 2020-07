La gente ya cree en el Covid-19 porque entró en la esfera privada de los sinaloenses: Sociólogo

Tomás Guevara Martínez explicó que la ciudadanía durante meses no creyó que este virus era un problema hasta que su entorno cercano fue afectado, y derivado de ello hay mucho miedo en la población en lo que se denomina la 'Nueva Normalidad'

Antonio Olazábal

Hasta hoy luego de que en Sinaloa se han presentado mil 898 defunciones por Covid-19, a ciudadanía está creyendo en esta enfermedad, y es porque ésta ya entró en la esfera privada de los habitantes de la entidad, explicó Tomás Guevara Martínez, sociólogo de la Universidad Autónoma de Sinaloa.

El catedrático de la UAS sostuvo que en esta 'Nueva Normalidad' las cosas no van a volver como eran antes, ya hay mucho miedo, y esto podría ser un golpe muy prolongado en las finanzas de Sinaloa, ya que la gente no saldrá con la seguridad, por ende no habrá un flujo económico como lo había antes de la pandemia.

"Yo creo que todos nosotros tenemos algún conocido, vecino, compañero, pariente, amigo del vecino, etcétera, que murió por el coronavirus, entonces, ya digamos que entró en esa esfera privada de nuestra vida cotidiana y eso es lo que va recrudeciendo los temores y los preocupaciones de la gente", opinó.

El universitario añadió que el sinaloense no ha aprendido a vivir con el virus, tiene miedo, y quien sí sale, no lo hace tomando las medidas necesarias, por eso los contagios siguen subiendo.

"Creo que más que tener conciencia, y a convivir con el virus, la gente está en pánico, yo creo que tiene mucho temor y mucho miedo... la gente no está yendo a los restaurantes, a las tiendas, las tiendas del Centro se están quejando porque ahora que abrieron la gente no va a comprar", señaló.

"La gente tiene miedo, la gente tiene temor, por más que salgan y nos digan que si vamos con cubrebocas y un lugar sanitizado tienen un tres por ciento de posibilidad de contagio, la gente no sale por eso, no es suficiente eso, lo malo aquí que quienes sí salen, muchos de ellos no toman medidas", agregó.

Guevara Martínez mencionó que las afectaciones de esta pandemia aún se verán por mucho tiempo, y mientras no haya vacuna, habrá un miedo latente en la población y por ello no habrá una realidad donde la mayoría de la gente esté tranquila y sin pánico.

"Esto nos va a durar un buen rato, esto no es una cosa como la estaban pensando los empresarios, de que la cosa era abrir y ya íbamos a resolver el asunto, no, hay realmente un impacto en la dimensión multitudinal de la población, hay temor, hay preocupación por los número y los datos, por la cantidad de gente que está muriendo", subrayó.