La guerra por erigirse como único Sumo Pontífice se desata en el primer tráiler de The New Pope

Con los cimientos de la fe católica flaqueando, en el avance puede verse el despertar del anterior Papa, que pondrá en un brete a la nueva dirección, surgiendo un inevitable enfrentamiento entre dos formas muy diferentes de ver a la Iglesia

Sinembargo.MX

11/12/2019 | 11:33 AM

John Malkovich y Jude Law se declaran la guerra en el nuevo tráiler de The New Pope.

MADRID._ Llega el nuevo tráiler de The New Pope, la serie con la que el italiano Paolo Sorrentino ha revolucionado al Vaticano. Dos papas, John Malkovich y Jude Law, se enfrentan cara a cara por erigirse como único Sumo Pontífice, en un enfrentamiento que llegará a HBO España el 11 de enero. Si noticias de que lo hará aún en Latinoamérica.

Con el joven y carismático Pío XIII (Law) en coma, el secretario de Estado (Silvio Orlando) ha conseguido colocar en el trono papal a Sir John Brannox (Malkovich), un aristócrata inglés, de perfil moderado, de carácter encantador y sofisticado, que toma el nombre de Juan Pablo III.

El nuevo líder de la Santa Sede parece el ideal, aunque esconde secretos. Su principal desafío será el de superar la popularidad de Pío XIII, cuya devoción por parte de los fieles se ha convertido en peligrosa idolatría. Juan Pablo III tendrá que enfrentarse a otro frente, al aparecer en los medios varios escándalos relacionados con la Iglesia, que pueden poner en riesgo la jerarquía.

EL REGRESO DE SORRENTINO

Paolo Sorrentino, realizador de las aclamadas La gran belleza y La juventud, dirige los nueve episodios de The New Pope, continuación directa de The Young Pope. El cineasta firma los guiones de los capítulos, junto con Umberto Contarello y Stefano Bises.

Junto con Law y Malkovich, ambos nominados al Óscar, completan el reparto Javier Cámara, Silvio Orlando, Cécile de France, Ludivine Sagnier y Maurizio Lombardi.

Además, habrá nuevos actores como Henry Goodman, Ulrich Thomsen, Mark Ivanir, Julia Snigir y Massimo Ghini, como también cameos de Sharon Stone y Marilyn Manson.