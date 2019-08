La hija de Bruce Lee critica a Tarantino por el retrato de su padre en Once Upon a Time… in Hollywood

Bruce Lee aparece como un personaje secundario y anecdótico en Once Upon a Time… in Hollywood, que se estrenó la semana pasada en EU y que con Leonardo DiCaprio, Brad Pitt y Margot Robbie como protagonistas ofrece una mirada nostálgica y ligeramente crítica al cine y la televisión de finales de los años 60

Los Ángeles (EU) (SinEmbargo).- Shannon Lee, hija del maestro del cine de acción y de las artes marciales Bruce Lee, criticó al director Quentin Tarantino por el retrato que hizo de su padre en la película Once Upon a Time… in Hollywood. En un artículo publicado este miércoles por Variety, Shannon Lee cuestionó que Tarantino sea realmente un seguidor de Bruce Lee y aseguró que Once Upon a Time… in Hollywood reincide en la discriminación que su padre sufrió a lo largo de su carrera. “Siempre he sospechado que Tarantino es un fan del género del kung-fu y de las cosas de dar palizas de maneras guais y estilosas, que es algo que mi padre desde luego hizo. Pero si realmente sabe algo de Bruce Lee como ser humano, si está interesado en quién era como ser humano, si admira a quien era Bruce Lee como ser humano, no estoy segura de tener pruebas que apoyen que eso sea cierto”, dijo. Shannon Lee añadió que Bruce Lee fue “continuamente marginado y tratado como algo así como un estorbo de ser humano por el Hollywood blanco”. 🐉🍿Friday Night pic.twitter.com/bedbCiNnmJ — Bruce Lee (@brucelee) 20 de julio de 2019 “Y así es como es tratado en el filme de Quentin Tarantino”, afirmó. “Confío en que la gente tome esta oportunidad y averigüe más de Bruce Lee porque hay mucho más que descubrir y entusiasmarse (sobre él). El retrato (de él) en esta película no es definitivamente eso”, indicó. Bruce Lee aparece como un personaje secundario y anecdótico en Once Upon a Time… in Hollywood, que se estrenó la semana pasada en EU y que con Leonardo DiCaprio, Brad Pitt y Margot Robbie como protagonistas ofrece una mirada nostálgica y ligeramente crítica al cine y la televisión de finales de los años 60 (nota: los dos siguientes párrafos incluyen detalles de la trama de la cinta). Interpretado por Mike Moh, Bruce Lee tiene en Once Upon a Time… in Hollywood la actitud de un fanfarrón y arrogante que alardea ampliamente de sus habilidades como luchador. En su camino se cruza el doble para escenas de acción Cliff Booth (Brad Pitt), con quien se reta a una pelea a tres asaltos: el primero es para Lee, pero en el segundo acaba derrotado y estrellándose en un automóvil antes de que el combate se dé por finalizado. Antes de hablar este miércoles con Variety, Shannon Lee mostró el lunes en declaraciones a The Wrap su tristeza por la imagen de su padre en el filme de Tarantino. “Entiendo que quieran hacer al personaje de Brad Pitt como un ‘súper cabronazo’ que podría darle una paliza a Bruce Lee. Pero no necesitaban tratarle de la manera en que lo hizo el Hollywood blanco cuando estaba vivo”, afirmó. “Fue realmente incómodo sentarme en el cine y escuchar a la gente riéndose de mi padre”, agregó. #Bruce Lee

