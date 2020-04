La ignorancia y la irresponsabilidad, factores claves en propagaciÃ³n del Covid-19 en Sinaloa: SociÃ³logo

La ignorancia y la irresponsabilidad, factores claves en propagación del Covid-19 en Sinaloa: Sociólogo

Tomás Guevara Martínez explicó que no hay Gobierno que por sí sólo frene esta pandemia, quienes tienen que tomar acciones en su vida diaria es la ciudadanía y al ver algunas personas en playas, sin creer esto, deja claro que hay un sector que no lo ha tomado en serio

Antonio Olazábal

La ignorancia y la irresponsabilidad son los factores claves en la propagación del Covid-19 en Sinaloa, virus que ha tomado la vida de 12 personas en nuestra entidad, lamentó Tomás Guevara Martínez.

El sociólogo de la Universidad Autónoma de Sinaloa ve con mucha preocupación que haya personas que no se tomen en serio el tema del SARS-CoV-2, ya que ha visto en redes sociales como hay quienes están como de vacaciones a causa de la pandemia, viviendo como si el virus no fuera algo real, y un problema preocupante.

"El problema real es la ignorancia y la irresponsabilidad, esa es la parte de la no civilidad, la falta de civilidad hace que la gente piense de manera irresponsable, que no tome esto en su dimensión real, que piense cualquier historia, cualquier leyenda urbana que le quieran poner, aquí lo grave es que todavía a estas alturas del campeonato haya gente que siga pensando de esa manera", mencionó.

"También por otro lado yo veo a muchas a muchas personas muy seriamente involucradas, ayudando a los que realmente lo necesitan...he visto que la gente está realmente encerrada en su casa, muy poca gente en el súper, cada vez veo menos gente, voy una vez a la semana y eso me da gusto, pero también veo los videos de gente que está en la playa, de vacaciones y eso me aterra", agregó.

"Hay una parte de la población, unos grupos sociales que no ven esto, me han llegado videos de mucha gente en Altata, de que hay gente en el Tetuán, de vacaciones, como si esto no estuviera pasando, si esto es así, entonces yo creo que Sinaloa va a tener escalofriantes sin que tuviéramos que tenerla, porque tenemos un nivel de defunciones muy alto, tomando en cuenta la población del Estado", profundizó.

Guevara Martínez explicó que para él, el Gobierno ha hecho buenas acciones frente al virus, mismas que han sido reconocidas por la Organización Mundial de la Salud, dejó en claro que para que esto no prolifere, depende mayormente de la ciudadanía, más allá de lo que haga un Gobierno.

"Esta fuerza de la pandemia no puede depender de la respuesta de los Gobiernos, yo creo que esto no está pasando en ningún lado del planeta, quien lo diga es porque está queriendo politizar el fenómeno, este es un problema que afecta a la sociedad, a todos, a la humanidad, entonces si no hay una respuesta de la ciudadanía como tal, esto va a dejar consecuencias que van a durar muchos años", señaló.

"Yo creo que estamos ante la necesidad de tomar conciencia, de que esto nos obliga a dar una respuesta con mucha responsabilidad y con mucha conciencia...tenemos que pensar en salvar vidas, eso es lo importante, y lo único que puede hacer que salvemos nuestras vidas, es como ya se hizo viral, quedándonos en casa", llamó.