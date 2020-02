La improvisaciÃ³n, una herramienta para crear ideas profundas: Francesca Lettieri

Danza contemporánea

La improvisación, una herramienta para crear ideas profundas: Francesca Lettieri

La coreógrafa y bailarina impartió clases en la Escuela de Delfos, en Mazatlán

Héctor Guardado

La improvisación es una herramienta que utiliza la danza contemporánea para crear obras, pero también para hacer investigaciones profundas sobre el origen, la energía, intenciones psicológicas del movimiento y sus significados.

La coreógrafa y bailarina italiana Francesca Lettieri llegó a Mazatlán para impartir a los alumnos de la escuela de Delfos su versión del concepto de improvisación, aplicada a la creación y la investigación de la danza.

La improvisación en la danza parte del principio de que para toda acción hay una reacción y a partir de ahí los cuerpos de los bailarines van respondiendo a los estímulos de movimiento espontáneo que surge de otros organismos.

Para ella, la improvisación no es algo superfluo, falto de consistencia ni efímero, es un punto de partida para profundizar, para definir un plan consistente y sincero de expresión en la danza.

“La improvisación me interesa porque creo que es una forma inmediata de escritura automática de movimiento y una forma de investigación para escribir obras de danza contemporánea. Es una herramienta muy sólida para llegar a lugares nuevos, diferentes a lo que estamos acostumbrados, la improvisación es la forma más interesante para investigar el movimiento”, compartió.

“Lo que me interesa que aprendan los alumnos de Delfos es que la improvisación se pueda pensar como una escritura, como una construcción, el pensamiento en la improvisación es consciente de que construye algo en el espacio y no lo que muchos piensan que improvisar es hacer algo muy casual, efímero, intrascendente, no es así, hay una técnica y la posibilidad de ser precisos, de construir y llegar a un punto que te interese, utilizando la improvisación”.

- ¿En la danza, la improvisación realmente es espontánea y efímera?

Para entenderlo creo que es importante hacer un paralelismo con lo que la música hace en el jazz. En la música, la improvisación se hace muy evidente en este género, la improvisación en jazz es muy similar en la danza: tienen una estructura y a partir de ahí se generan movimientos libremente, igual que en la música se puede deconstruir la estructura o reconstruirla, la danza y la música son muy cercanas, están muy conectadas.

“La diferencia es que en la danza tiene que resolver algo material y en la música trabajas con el tiempo y el sonido, en la danza está el cuerpo que está inmerso en un tiempo y construye un espacio”, agregó.

El tema que escojas es el detonante de todo

“El tema que elijas es tan profundo como tu interés para solucionarlo, por ejemplo, con el tema de los pies se puede construir una poética de la represión o de la libertad, creas una imagen en la que los pies no se pueden mover para expresarse y de esa manera puedes hablar de la opresión, de la esclavitud”.

- ¿Muchas veces la danza contemporánea es subjetiva, conceptual y al público se le dificulta conectarse con el lenguaje de la danza, cómo lo resuelve?

Lo primero que hago cuando empiezo a construir una pieza coreográfica es que me pongo en la conciencia de alguien que no hace danza y que llega por primera vez al teatro para ver la obra, todo el tiempo hago este ejercicio, trato de acortar de esa manera la distancia que existe entre el público y la danza contemporánea para poder comunicar, los que creamos danza tenemos que preocuparnos por construir un espacio para que la danza sea visible y se pueda leer claramente por los espectadores.

Salirse de la zona de confort

Para la maestra de danza contemporánea, al crear obras es importante sacar del área de confort a los estudiantes, para que se enfrenten a nuevas formas de resolver la danza y la vida, y así propongan obras que tengan fuerza y contenido sincero y profundo.

“Lo importante de las clases que vine a impartir a Mazatlán es que les quede claro a los alumnos que es importante salirse de la zona de confort, para que ellos descubran nuevos talentos en su propio cuerpo, que hay muchos lados que no han investigado de sí mismos y es determinante que estén siempre dispuestos a explorar en lo desconocido para encontrar revelaciones”, explicó.

“Esto les puede permitir a los estudiantes transformarse, saber que como bailarines tienen muchas posibilidades, me parece de vital importancia transmitir a los alumnos que nunca paren de investigar, de trabajar duro para entender qué pueden hacer con sus cuerpos y que estos les vayan revelando todas sus inagotables posibilidades”.

FRANCESCA LETTIERI

Es una bailarina y coreógrafa, integrante de la Compañía de Danza Adarte de Siena, agrupación que organiza el Festival Ballo Pubblico, en la región de la Toscana italiana.

Dos de sus últimas creaciones coreográficas son “Carne furiosa” y “Plastic people”, en las que expone sus investigaciones sobre la forma en que se relacionan socialmente los cuerpos; todos tenemos un código de relación, es una investigación que intenta dar luces sobre lo que hay detrás de esos códigos de movimiento, aparentemente espontáneos, pero realmente aprendidos.