La increíble y triste historia del pobre Luis Miguel y su padre desalmado - Noroeste

La increíble y triste historia del pobre Luis Miguel y su padre desalmado

A dos capítulos de finalizar la primera temporada, sigue el drama del cantante, y también la fiebre de las redes sociales

Noroeste / Redacción

No. Marcela sigue desaparecida. Aunque el capítulo 11 de “Luis Miguel, la serie” se llama “Marcela”, el destino de la madre del cantante sigue siendo desconocido, el drama de su vida no sólo justifica el alejamiento y aparente frialdad de “Micky”, sino que también hay quien se pregunta cómo fue que el entonces joven no cayó incluso en el suicidio, así como muchos entienden las crisis existenciales del hoy cantante adulto.

Luis Miguel tenía más razones para suicidarse que Hannah Baker #LuisMiguelLaSerie — ShutUpMarian (@YaCallateMarian) 2 de julio de 2018

Lo que también dejó esta nueva entrega fueron dos frases matadoras: “¿De cuándo acá vivir de otro es un arte?” y “Me dejas y te mato”. La primera, registrada cuando ante las múltiples infidelidades de su marido Luis Rey, Marcela se rebela y lo muestra tal cual es, viviendo a costa de su hijo.

La segunda, forma parte de la misma escena, pero deja fría a la audiencia pues pareciera ser la confirmación de lo que todos sospechan, la madre de Luis Miguel fue asesinada por su propio esposo, el villano de la historia.

¿Hay mayor drama que el de obligar a un hijo a elegir entre su padre y su madre?, y peor aún, justo después de pasar unos días idílicos durante una gira por Argentina, en la que Luis MIguel subió a su madre al escenario para cantarle su canción, "Marcela". Pues aquí también hubo este aderezo, enmarcando el momento que al parecer es la última vez que Luis Miguel vio a su madre: cuando elige seguir a su padre.

🎶 En 1986, Luis Miguel le cantó el tema “Marcela” a su madre durante un concierto en Buenos Aires 🇦🇷 Aquí 2 fotos del momento real y de la serie #LuisMiguelLaSerie 📺 pic.twitter.com/jFnkXrl75Z — CINE & SERIES 📽️ 📺 (@MeInteresaCINE) 2 de julio de 2018

Todos cantando #Marcela toda la semana #LuisMiguelLaSerie pic.twitter.com/hvYbSNtdqJ

— Javier Ponzone (@JaviPonzo) 2 de julio de 2018

Pero el castigo al villano perfecto, Luis Rey, llegó años después, cuando enfermo y sin dinero regresa a México buscando el apoyo de su hijo y sólo recibe su desdén, escena que despertó bromas, pero también reconocimiento al actor Óscar Jaenada, como lo muestran las redes.

#LuisMiguelLaserie Y cuando estás a punto de perdonar a Luisito Rey, aparece la escena más cruel de toda la serie. Sres de NETFLIX dejen de jugar con mis sentimientos.. pic.twitter.com/AidgMbtZ1q — tino guzman (@tinoguzman) 2 de julio de 2018

Cosas que aprendimos en el capitulo 11 de #LuisMiguelLaSerie: - El concierto de 1986 fue en Luna Park - El chape en la playa siempre garpa - "I just die in your arms tonight" va a ser EL tema que vas a escuchar toda la semana en loop - Micky fue el creador del visto ✅✅ pic.twitter.com/vR8tWtAFm6 — MF Francesia (@mffrancesia) 2 de julio de 2018

¿Las vueltas de tuerca?, el cantante ya entró en contacto con un agente de el Mosad, quien asegura le entregará resultados en un mes ¿alcanzarán los últimos dos capítulos para conocer el fin de la investigación?, ¿saber qué le pasó a Marcela será el cierre de temporada?, ¿o retrasarán este dato para justificar la segunda (aunque haya mucha tela de donde cortar en la vida de Luis Miguel)?