La industria cinematográfica de Hollywood lucha contra el Covid-19, ¿quién ganará?

La producción de ‘The Batman’ regresó al set tras varios meses de confinamiento, pero otro obstáculo apareció en el camino de la mano de Robert Pattinson, quien dio positivo al virus. ¿Será que la industria cinematográfica nunca volverá a ser segura?

Noroeste / Redacción

05/09/2020 | 11:55 AM

Tom Hanks y su esposa, Rita Wilson, se convirtieron hace ya varios meses en las primeras celebridades contagiada de Covid-19, después de ellos, la lista creció aceleradamente cobrando la vida de muchos, como el actor de Broadway, Nick Cordero, quien murió en julio debido a complicaciones derivadas de este virus. Pero poco a poco las actividades han regresado a la ‘normalidad’, entre ellas las filmaciones en Hollywood, que aunque ahora se realizan bajo estrictas medidas de higiene, todo parece indicar que jamás volverán a ser tan seguras como antes.

Hace un par de días se dio a conocer que Robert Pattinson dio positivo en la prueba de Covid-19. El actor se encontraba de regreso en el set para terminar de filmar “The Batman”, una de las grandes apuestas cinematográficas de Warner Bros., pero debido a su estado tendrá que permanecer en cuarentena un tiempo. Mientras tanto, Ann Sarnoff, presidenta y directora ejecutiva de Warner Bros., aseguró que el rodaje continuará con aquellas escenas en donde Batman no está involucrado, aunque esto les costará dos semanas más de trabajo a la producción y más de 6 millones de dólares.

Robert Pattinson

En marzo, el regreso de la franquicia liderada en esta ocasión por Matt Reeves cerró grabaciones en Glasgow, unas semanas después del lanzamiento del primer tráiler, y permaneció inactivo durante el cierre. Siguieron su ejemplo otras películas importantes como “Mission: Impossible 7”, “Avatar 2", “Fantastic Beasts 3” y algunas aún sin título. Y fue una gran decisión, ya que muchos otros actores, directores y productores también se contagiaron, algunos inclusive murieron como Andrew Jack, perteneciente a la producción de “Fantastic Beasts 3”, quien se contagió y falleció durante esta pausa.

Un regreso muy costoso

Mientras tanto, la industria cinematográfica tuvo un gran impacto al asumir los gastos de estos enormes retrasos durante la cuarentena. Y en su regreso a los sets de filmación, no se ha reparado en gastos. Para acelerar las cosas, Tom Cruise supuestamente desembolsó más de 500 mil dólares para pagar dos cruceros en Noruega, para funcionar como hoteles flotantes para el equipo de la producción de “Mission: Impossible 7”.

Tom Cruise en una escena de Misión imposible.

Otro ejemplo es “Jurassic World: Dominion”, que reinició grabaciones a principios de julio, esta fue la primera producción que estableció un punto de referencia para la industria con un manual de seguridad de 107 páginas, en donde se explica los estándares de higiene y temperatura para todos los que ingresaran al set, las comidas para llevar selladas al vacío por trabajadores con cubrebocas y hasta las reuniones entre escenas. Sin duda, “The Batman” es el primer caso de una película que regresa a filmar tras la pandemia y tiene un caso de Covid-19, lo que también servirá de ejemplo para esta ‘nueva normalidad’ en Hollywood.

Por ahora, las producciones deben ser aprobadas por los sindicatos, quienes analizan cada caso por separado, basados en la frecuencia y el tipo de pruebas que se aplicarán, especialmente en los rodajes de bajo presupuesto. Duncan Crabtree-Ireland, director de operaciones del sindicato de actores SAG-AFTRA, destacó el surgimiento de compañías que ofrecen tests a producciones que no pueden costearlas o hacerlas y tercerizan el servicio. Entre tanto, los productores se han vuelto creativos en cuanto a las locaciones, ya que en zonas públicas concurridas no es factible filmar.

EL FUTURO DE BATMAN

Y es que Hollywood sigue peleando con el Covid-19, los retrasos se han extendido indefinidamente para otras producciones. Después de que Dwayne Johnson y su familia contrajeron coronavirus durante el verano, el rodaje de su propia película de superhéroes de DC Comics, “Black Adam”, se retrasó hasta 2021. Cuando Tom Hanks dio positivo por coronavirus en marzo, estaba en la Costa Dorada de Australia para interpretar el papel del manager de Elvis en una película biográfica que Baz Lurhmann dirigía para Warner Bros.

La película aún no tenía título, pero tras el regreso de Hanks y su esposa Rita Wilson, también infectada a Los Ángeles en un jet privado, aún no se ha filmado, incluso se especula que el proyecto será cancelado, convirtiéndose en el caso de docenas, si no cientos de rodajes de televisión y películas que estaban planeadas a principios de este año, citó vanguardia.com.

Pero “The Batman” no corre peligro. Aunque los ejecutivos seguramente están lamentando su mala suerte, también deben sentirse aliviados de que haya suficiente película (aproximadamente una cuarta parte de la cinta, según Reeves) para avanzar en la postproducción, además de que la recepción abrumadoramente positiva de los fanáticos es de gran apoyo. Todo el mundo cuenta con “The Batman” para devolverle el brillo a la marca DC Comics, luego del éxito de “Wonder Woman”, cuya secuela está lista para aparecer en poco menos de un mes.

Todo el mundo tendrá que esperar. Warner Bros. ya retrasó la fecha de estreno de la película del ‘Caballero de la Noche’ de junio a octubre del próximo año y puede que no sea el último ajuste. ¿Qué pasa si Pattinson tarda meses, en lugar de semanas en mejorar? De acuerdo con Warner Bros., no hay problema, ya que buscarán material para continuar sin él. En el mejor de los casos, Pattinson vuelve a ponerse el traje de Batman en quince días y puede continuar con las otras 12 películas que está filmando simultáneamente. Con información de The Telegraph y Variety

EN NÚMEROS

6.63 MDD le costará a Warner Bros. que Robert Pattinson tenga Covid-19.

5 MESES estuvo detenida la producción de ‘The Batman’ en Los Ángeles.